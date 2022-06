Börsen-Ticker: Anleger in Wartestellung

22.13 Uhr - Minuszeichen an den Börsen in New York

Sorgen um die hohe Inflation und die Gefahr einer weiteren Eintrübung der Konjunktur aufgrund steigender Zinsen haben die Kauflaune an den US-Märkten gedämpft. Der Dow Jones Index an der Wall Street schloss 0,8 Prozent leichter mit 32.911 Punkten, der technologieorientierte Nasdaq büßte rund 0,7 Prozent ein. Der Euro stand zu Handelsschluss in New York bei 1,07 15 Dollar.

21.48 Uhr - SEC will Regeln für Börsenhandel verschärfen

Der Chef der US-Börsenaufsicht Gary Gensler hat einen Reformplan für Kleinaktionäre vorgelegt. Ein Ziel sei es sicherzustellen, dass Kleinanleger bei Online-Brokern den besten Preis für ihre Aktiengeschäfte erhalten. So sollen Handelshäuser direkt miteinander in Konkurrenz stehen, wenn sie Aufträge von Kleinaktionären erhalten. Auf diese Weise solle der Wettbewerb gestärkt werden. Zudem sollen die neuen SEC-Vorschriften die Broker dazu verpflichten, Transparenz zu schaffen, welche Gebühren sie einnehmen und wie die Handelsaufträge zugunsten der Investoren abgewickelt werden. Es wäre die größte Reform der US-Börsenregeln seit mehr als einem Jahrzehnt. Mit einem förmlichen Vorschlag wird im Herbst gerechnet. Die Gebühren gerieten vergangenes Jahr in den Fokus, als eine Vielzahl von Kleinanlegern im großen Stil "Meme"-Aktien wie GameStop oder AMC gekauft haben. Viele Anleger hatten dabei kommissionsfreie Broker wie die App Robinhood verwendet. Die Aktie von Robinhood büßte heute in New York knapp vier Prozent ein.

21.12 Uhr - Credit-Suisse-Aktie fährt Achterbahn

Zunächst drückte die Warnung der schweizer Großbank vor einem Quartalsverlust die Aktie der Credit Suisse am Morgen mit knapp acht Prozent ins Minus. Bis zum Abend legte sie dann in Zürich dank Übernahmespekulationen kräftig zu. Am Ende schloss sie 3,8 Prozent höher knapp unter sieben Franken. Einem Medienbericht zufolge plant der Finanzinvestor State Street eine Übernahmeofferte in Höhe von neun Franken je Aktie. Dessen Papiere büßen an der Wall Street 4,9 Prozent ein und damit deutlich stärker als der gesamte Markt. Der Dow Jones Index verliert zur Stunde ein Prozent, der Nasdaq an der Technologiebörse gibt 0,8 Prozent ab. Der Euro steht am Abend bei 1,07 17.

18.49 Uhr - Lufthansa und Eurowings streichen im Sommer Flüge

Die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings haben ihren Flugplan im Ferienmonat Juli ausgedünnt. Grund ist der Personalmangel im eigenen Haus aber auch an den Flughäfen und bei Flughafen-Dienstleistern. Die dort beschäftigten Menschen haben sich während der Pandemie und dem Stillstand in der Reisebranche andere Jobs gesucht. Diese Leute fehlen jetzt. Daher hat die Lufthansa für Juli 900 Flüge innerhalb Deutschlands und Europas an den Drehkreuzen in Frankfurt und München aus dem System genommen, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch Eurowings habe mehrere hundert Flüge gestrichen. Die Aktie der Lufthansa ist heute um 3,1 Prozent gesunken und war damit umsatzstärkster Verlierer im MDAX. Der schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Mittwoch

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 16 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 24 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Sartorius (+2,6 Prozent), Puma (+2,5 Prozent) sowie Hello Fresh (+2 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Deutsche Post mit -2,8 Prozent, Deutsche Börse AG mit -2,4 Prozent und FMC und Airbus mit je -2,3 Prozent Kursverlusten.

17.46 Uhr - Nervosität vor EZB-Sitzung

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank hat der DAX erneut im Minus geschlossen. Er sank um 0,8 Prozent auf 14.446 Punkte. Angesichts der hohen Inflation im Euroland wird die EZB wohl morgen einen konkreten Zeitpunkt für eine erste Zinserhöhung nennen. An den Märkten geht man mittlerweile davon aus, dass die Zinsen bis September um 75 Basispunkte angehoben werden. Gespannt wartet man auch auf Aussagen der EZB zur Entwicklung der Teuerung. Viele denken, dass die EZB ihre Inflationserwartungen wohl erneut erhöhen wird. Die Aussicht auf steigende Zinsen im Euroland hat dem Euro etwas Auftrieb gegeben. Er wird jetzt mit 1,07 40 Dollar gehandelt. An der Wall Street notiert Dow Jones Index zur Stunde 0,1 Prozent leichter.

16.05 Uhr - Moderna im Fokus

Soll man sich jetzt schon boostern lassen, mit Blick auf den Herbst? Diese Frage treibt bereits einige um. Aufhorchen lässt das, was Moderna jetzt mitgeteilt hat. Der US-Pharmariese hofft auf eine Zulassung seines angepassten Impfstoffes noch im Spätsommer. Hintergrund ist, dass die Omikron-Variante wesentlich ansteckender ist und der ursprüngliche Corona-Impfstoff überarbeitet werden musste. Jetzt liegen angeblich positive Studien vor. Sollten die Behörden grünes Licht geben, dann wäre ein neuer Herbst-Booster möglich. Auch der deutsche Rivale Biontech arbeitet zusammen mit Pfizer an einer Nachfolgeversion seines Impfstoffes. An der New Yorker Technologiebörse zeigt sich Moderna im frühen Geschäft vier Prozent fester.

15.15 Uhr - US-Börsenaufsicht will mehr Wettbewerb

Die US-Börsenaufsicht SEC will Insidern zufolge den Wettbewerb unter Brokerhäusern stärken und Kleinanlegern zu besseren Konditionen bei ihren Aktiengeschäften verhelfen. Angeblich will der Chef der Behörde die neuen Pläne am Abend vorstellen, dies schreibt Reuters. Offenbar laufen diese Pläne darauf hinaus, dass die Broker Kauf- und Verkaufsaufträge an Auktionen weiterleiten müssen, die von Börsen oder konkurrierenden Handelsplätzen organisiert werden, dies solle den Preiswettbewerb anheizen. Allerdings wollte sich die SEC dazu noch nicht offiziell äußern. Bislang können Broker die Aufträge von US-Kleinanlegern direkt an große Handelshäuser weiterleiten, die diese Orders dann abwickeln, sofern der Preis mindestens genauso gut ist wie der offizielle Börsenkurs.

15.00 Uhr - Korian und Orpea in Paris im Fokus

In Paris sorgt heute die Branche der Alten- und Pflegeheim-Betreiber für Schlagzeilen. Konkret geht es um die beiden französischen Betreiber Orpea und Korian, die zum Teil auch Ableger in Deutschland haben. Beide Aktien sind massiv unter Druck gekommen, das Papier von Korian ist sogar um neun Prozent abgestürzt. Hintergrund ist ein Zeitungsbericht, wonach Verwandte früherer Heimbewohner rechtliche Schritte gegen das Unternehmen eingeleitet haben sollen. Bei Orpea hat die Polizei die Firmenzentrale durchsucht, und die Geschäftsleitung habe das bestätigt, schreibt Reuters. Beide Aktien haben bereits seit Jahresbeginn kräftig an Wert verloren, nachdem sich Berichte über die Rationierung von Lebensmitteln und sogar über mögliche Misshandlungen gehäuft hatten. Ein kritisches Buch über die Alten- und Pflegeheime in Frankreich hatte bereits staatliche Untersuchungen ausgelöst.

12.15 Uhr - OECD korrigiert Prognosen nach unten

Gestern hatte bereits die Weltbank ihre Wachstumsprognose gesenkt, heute nun zieht die OECD nach. Die Weltwirtschaft werde in diesem Jahr nur noch um drei Prozent wachsen und damit deutlich langsamer als noch im Dezember mit 4,5 Prozent erwartet. Im nächsten Jahr dürften es nur 2,8 Prozent werden. Schuld seien der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Die Aussichten seien ernüchternd, heißt es am Sitz der OECD in Paris. Die Inflation dürfte in den Mitgliedsländern der Organisation in diesem Jahr bei durchschnittlich 8,5 Prozent liegen.

Vor der morgigen EZB-Sitzung scheinen die Europabörsen in eine Art Schockstarre zu verfallen. Kaum jemand wolle derzeit langfristige Positionen eingehen. Viele Marktteilnehmer fürchten eine zu hastige Zinswende, die eine weitere Abschwächung der Konjunktur nach sich ziehen könnte. Vor diesem Hintergrund liegt der DAX mit 0,5 Prozent im Abseits, bei 14.480 Punkten.

10.17 Uhr - Moderiese Inditex (Zara) optimistisch

Zum spanischen Moderiesen Inditex gehören die Modekette Zara und auch Marken wie Massimo Dutti oder Pull&Bear. Der Konzern geht mit einer spürbaren Erholung in den weiteren Jahresverlauf, heißt es. Die Frühlings- und Sommerkollektionen seien sehr gut angekommen. Derzeit seien noch 4 Läden in China vorübergehend geschlossen, teilte das Unternehmen auch mit. 67 Shops waren in der Volksrepublik im ersten Quartal von Lockdowns betroffen. Insgesamt betrieb das Unternehmen zum Ende des Quartals 6423 Läden weltweit. An der Börse verteuern sich Inditex Aktien um vier Prozent.

09.12 Uhr – DAX startet schwächer als erwartet

Vor der morgigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank sind Anleger nervös, heißt es von Händlern. Trotz guter Vorgaben von der Wall Street und aus Asien gibt der deutsche Leitindex etwas nach. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 14.522 Punkte.

Der Euro bewegt sich bei 1,0685 Dollar.

08.22 Uhr – Deutsche Produktion mit kleiner Erholung

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion trotz Materialengpässen und der russischen Invasion der Ukraine leicht hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im April zusammen 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Allerdings hatten Volkswirte mit einem etwas kräftigeren Anstieg von einem Prozent gerechnet, nachdem es im März noch einen Einbruch von 3,7 Prozent gegeben hatte. Die deutsche Industrieproduktion werde derzeit durch den russischen Angriffskrieg gedämpft, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung.

07.56 Uhr - Fränkischer Lkw-Zulieferer SAF-Holland vor Zukauf

SAF-Holland nimmt einen erneuten Anlauf zur Übernahme des schwedischen Nutzfahrzeugbremsen-Herstellers Haldex. Der Lieferant von Achsen und Anhängerkupplungen aus Bessenbach bietet rund 300 Millionen Euro für Haldex - und hat anders als beim ersten Anlauf vor sechs Jahren auch dessen Management hinter sich, wie SAF-Holland mitteilte. Der SAF-Holland Chef argumentiert bei der Übernahme auch damit, dass Hersteller und Käufer von Lkw sich damit von den Lieferketten-Problemen, die auch die Nutzfahrzeug-Branche beuteln, unabhängiger machen könnten. SAF-Holland bietet 66 schwedische Kronen (6,30 Euro) je Haldex-Aktie. Das Angebot fällt damit deutlich geringer aus als 2016. Finanziert werden soll die Übernahme zunächst mit Barmitteln und Krediten. Um die Schulden wieder abzubauen, sei später auch eine kleinere Kapitalerhöhung geplant, erklärte SAF-Holland.

07.11 Uhr – Schweizer Bank Credit Suisse warnt

Ein schwaches Investmentbanking dürfte die Credit Suisse im zweiten Quartal 2022 erneut in die roten Zahlen ziehen. Die Auswirkungen des Marktumfeldes hätten zusammen mit dem anhaltend tiefen Niveau der Kapitalmarktemissionen die Entwicklung der Investmentbank in den Monaten April und Mai negativ beeinträchtigt, teilte die Schweizer Großbank mit. Das Jahr 2022 werde mit Blick auf die zweite Jahreshälfte weiterhin ein Übergangsjahr bleiben. Die Credit Suisse will nun mit einer Beschleunigung der Sparmaßnahmen gegensteuern.

06.02 Uhr – Nikkei kann zulegen

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Sie folgt damit den Vorgaben der Wall Street vom Vortag. Besonders Tech-Titel waren gefragt. Der Nikkei-Index steigt um ein Prozent. Außerdem ist Japans Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres zwar wieder geschrumpft, aber weniger als angenommen.

Mittwoch, 08. Juni 2022