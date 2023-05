Börsen-Ticker: Licht und Schatten bei Siemens Energy

10.50 Uhr - Finanzmärkte in der Türkei unter Druck

An der Börse in Istanbul fallen die Kurse nach dem knappen Ausgang in der ersten Runde der türkischen Präsidentenwahl. Zeitweise war der Handel auch unterbrochen worden, jetzt läuft er wieder und der türkische Leitindex verbucht nun ein Minus von 3,1 Prozent. Vor allem Banken-Werte müssen Federn lassen. Der Branchenindex bricht um neun Prozent ein. Die türkische Währung Lira hat leicht um ein halbes Prozent nachgeben, dementsprechend bekommt man jetzt für einen Dollar 19,67 Lira.

10.33 Uhr - EU-Kommission erhöht Konjunkturprognose

Die Wirtschaft in der Europäischen Union wird sich in diesem Jahr stabiler entwickeln als zuletzt erwartet. In ihrer aktuellen Frühjahrsprognose geht die EU-Kommission von einem Wachstum von einem Prozent aus. In der im Februar veröffentlichten Winterprognose hatte die Behörde noch ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet. Für die Staaten der Eurozone geht die Behörde nun von einem Wachstum von 1,1 Prozent aus, nach 0,9 Prozent in der Winterprognose. Die europäische Wirtschaft erweise sich in einem herausfordernden globalen Umfeld weiterhin als widerstandsfähig, so die EU-Kommission. Die Inflation wurde im Vergleich zum Winter um 0,2 Prozentpunkte nach oben korrigiert auf 5,8 Prozent in diesem Jahr in der Eurozone. Für 2024 werden 2,8 Prozent erwartet.

Der DAX hat kaum auf die Daten reagiert und verbucht ein kleines Plus von 0,2 Prozent auf 15.945 Punkte und der Euro kostet 1,0876 Dollar.

09.20 Uhr - DAX startet mit kleinen Gewinnen

Er knüpft an das Plus vom Freitag an und gewinnt jetzt 0,3 Prozent auf 15.960 Punkte. Die Aktie von Siemens Energy verbuchte vorbörslich nach der Vorlage des Quartalsberichts noch deutliche Verluste hat die aber wieder mehr als wett gemacht. Mit plus 2,1 Prozent ist sie nun größter DAX-Gewinner. Der Energietechnik-Konzern hat zwar auch nach der Übernahme des Windturbinen-Herstellers Siemens Gamesa mit hohen Belastungen durch die spanische Tochter zu kämpfen, doch in anderen Bereichen läuft es gut. Der Euro notiert im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten aus dem Euroland mit 1,0868 Dollar.

08.28 Uhr - Nach Zahlen: Dermapharm gefragt - Siemens Energy unter Druck

Das Papier von Dermapharm steigt im SDAX vorbörslich um 1,7 Prozent. Der bayerische Arzneimittelhersteller hat von einem Zukauf profitiert und den Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse lagen im ersten Quartal mit gut 319 Millionen Euro um fast 38 Prozent über dem Vorjahresniveau, teilte das Unternehmen mit. Dabei spielte insbesondere die Übernahme der Arkopharma-Gruppe eine Rolle, mit der das Geschäft mit pflanzlichen Extrakten ausgebaut wurde. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um rund 41 Prozent auf fast 106 Millionen Euro. Der DAX wird eine gute Viertelstunde vor Handelsstart rund 40 Punkte höher gesehen bei 15953 Punkten. Die Aktie von Siemens Energy verliert nach den Quartalszahlen vorbörslich 2,4 Prozent.

07.17 Uhr - Licht und Schatten bei Siemens Energy

Der Energietechnikkonzern wächst zwar kräftig, macht aber weiterhin Verluste. Besonders das Windkraftgeschäft bei Siemens Gamesa drückte im zweiten Geschäftsquartal erneut auf das Ergebnis, teilte Siemens Energy in München mit. Mit einem Minus von 189 Millionen Euro nach Steuern fiel der Konzernverlust des DAX-Konzerns allerdings geringer aus als im Vorjahres- und Vorquartal. Der Umsatz stieg dagegen nominal um 22 Prozent auf gut 8 Milliarden Euro, der Auftragseingang sogar um 55 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Dadurch stieg der Auftragsbestand auf den Rekordwert von 102 Milliarden Euro. Das bestätige die sehr gute Positionierung im Markt für Energiewende-Technologien, insbesondere in Bereichen wie der Stromerzeugung und der Netztechnik, sagte Konzernchef Christian Bruch. Dennoch bleibe das Marktumfeld für die Windindustrie schwierig.

06.57 Uhr - Gemischtes Bild an den Börsen in Asien

Die Anleger in China sind zu Wochenauftakt etwas in Deckung gegangen. Heute entscheidet die chinesische Zentralbank über den Leitzins in der Volksrepublik. Die Inflation dort ist im Vergleich zum Euroland eher moderat. Sie hatte sich im April erneut abgeschwächt auf 0,1 Prozent. Daher erwarten Analysten, dass der mittelfristige Leitzins in China trotz enttäuschenden Wirtschafts-Daten in der vergangenen Woche unverändert bei 3,65 Prozent bleiben wird. An der Börse in Shanghai geht es zur Stunde um 0,9 Prozent bergab. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,2 Prozent. In Tokio hingegen geht es nach oben. Der Nikkei-Index legt 0,7 Prozent zu. Der Euro steht bei 1,0862 Dollar.

Montag, 15. Mai 2023