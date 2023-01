Börsen-Ticker: Märkte in Asien überwiegend im Minus

22.14 Uhr - Schlechte Stimmung zu US-Börsen-Schluss

Der Dow Jones ist mit einem Minus von rund einem Prozent aus dem Handel gekommen. Schuld waren vor allem starke Arbeitsmarktdaten. Die ließen wieder Ängste vor weiterhin heftig steigenden Leitzinsen aufkeimen. Dazu kamen noch ein paar schlechte Nachrichten aus den Unternehmen. So vermeldet etwa die Apothekenkette Walgreens Boots enttäuschende Quartalszahlen. Das drückte den Kurs sechs Prozent nach unten, der größte Verlust im Dow-Jones.

Der Elektroautobauer Tesla verzeichnet schwächelnde Verkaufszahlen für Fahrzeuge, die in China hergestellt werden. Tesla-Aktien gaben drei Prozent nach. Und der Internet-Riese Amazon kündigte eine Entlassungswelle an, die mit 18.000 Stellen, größer ausfällt als erwartet. Folge: zwei Prozent Minus. An den deutschen Märkten gab der Dax knapp ein halbes Prozent nach. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei einem Dollar 05 30.

21.14 Uhr - VW leidet stark auf dem US-Markt

Der hartnäckige Chipmangel und die Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie haben Volkswagen auf dem US-Markt im letzten Jahr zu schaffen gemacht. Der Absatz ging gegenüber dem Vorjahr um fast 20 Prozent zurück auf etwa über 300.000 Neuwagen, wie VW gerade eben mitgeteilt hat. Ein Lichtblick war das Elektromodell ID.4. Hier verdreifachte sich der Absatz im Schlussquartal nahezu. Allerdings trägt das E-Auto noch nicht besonders viel zum Gesamtgeschäft bei.

Dem Analysehaus Wards Intelligence zufolge sank der Autoabsatz in den USA insgesamt letztes Jahr um acht Prozent auf 13,7 Millionen und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 2011. Bei den deutschen Autoaktien war es heute noch einigermaßen gut gelaufen, VW, BMW, Mercedes und Porsche schafften alle rund ein Prozent Plus.

17.38 Uhr - DAX schließt im Plus – MDAX im Minus

Beim DAX ging es heute – nach drei Tagen mit deutlichen Gewinnen – wieder ein wenig abwärts. 0,4 Prozent beträgt das Tagesminus auf 14.436 Punkte.

Allerdings: der MDAX konnte noch einmal relativ klar zulegen, um ein knappes Prozent. Tatsächlich hat der Nebenwerte-Index auch mehr aufzuholen. Im vergangenen Jahr ging es hier um 28 Prozent abwärts. Beim DAX waren es 12 Prozent gewesen.

Dass es beim DAX dagegen heute nicht so recht lief, dürfte zum einen an Gewinnmitnahmen liegen. Zum anderen gibt es in den USA erneut starke Arbeitsmarktdaten. Das läßt die Befürchtungen wieder zunehmen, dass die US-Notenbank Fed ihren ultrastraffen Kurs doch weiter fortführen könnte.

15.55 Uhr- US-Börsen starten nach Job-Daten mit Verlusten

Der Dow Jones Index an der Wall Street büßt jetzt 1,1 Prozent ein auf 32.893 Punkte, der Nasdaq an der Technologiebörse verliert rund 1 1/2 Prozent. Die starken Daten der privaten Arbeitsagentur ADP deuten trotz der kräftig steigenden Zinsen in den USA auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hin und könnten die US-Notenbank dazu bewegen, die Zinsen doch länger und stärker anzuheben.

15.16 Uhr - Amazon streicht über 18.000 Stellen

Der Stellenabbau beim weltgrößten Online-Versandhändler nimmt größere Ausmaße an als gedacht. Vorstandschef Andy Jassy kündigte in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18 000 Stellen an. Noch im November war in US-Medien von einem Abbau von lediglich 10 000 Jobs die Rede gewesen. Es handelt sich um den bislang größten Personalabbau in der Geschichte des vor fast dreißig Jahren gegründeten Internetkonzerns. Amazon beschäftigte zuletzt rund 1,5 Millionen Menschen, die meisten davon in der Liefer- und Lagerinfrastruktur. Der Jobabbau bei Amazon ist ein weiterer Beleg für das jähe Ende des Booms in der Tech-Branche. Nachdem die Geschäfte in der Pandemie florierten, machen nun Rezessionssorgen, die hohe Inflation und die Kaufzurückhaltung der Kunden vielen Firmen schwer zu schaffen.

14.58 Uhr - Robuste Signale vom US-Jobmarkt

Trotz steigender Zinsen haben die US-Unternehmen vor der Jahreswende weit mehr Jobs geschaffen als gedacht. Unterm Strich seien im Dezember 235.000 Arbeitsplätze entstanden, teilte der Personaldienstleister ADP zu seiner Firmenumfrage mit. Experten hatten lediglich mit einem Stellenzuwachs im Privatsektor von 150.000 gerechnet. Die Zahlen sind ein Vorbote für die den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung morgen, in dem auch Jobs im öffentlichen Dienst erfasst werden. Ökonomen erwarten für Dezember einen weiterhin soliden Stellenzuwachs.

Dow Jones und Nasdaq werden in vorbörslichen Prognosen jeweils rund ein halbes Prozent leichter gesehen. Hierzulande verliert der DAX 0,3 Prozent auf 14.442 Punkte.

14.02 Uhr - Deka rechnet mit Rekord-Dividenden im DAX

Die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland werden ihren Aktionären für das abgelaufene Jahr so viel Dividende zahlen wie noch nie. Das zeigen Berechnungen der Deka, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Die schätzt, dass die DAX-Konzerne insgesamt 54,9 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten werden, 3,6 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Sonderdividenden, wie sie z.B. Volkswagen für den erfolgreichen Börsengang ihrer Tochter Porsche zahlt, sind darin nicht enthalten. In diesem kräftigen Anstieg spiegelten sich die Rekordgewinne wider, die die DAX-Konzerne 2022 eingefahren haben, hieß es von den Deka-Experten. Es sei nur konsequent, die Aktionäre angemessen daran teilhaben zu lassen. Von den vier größten Dividendenzahlern kommen drei aus dem Automobilsektor. Mercedes, Allianz, BMW und Volkswagen stehen zusammen für mehr als ein Drittel der Dividendensumme im DAX.

13.20 Uhr - Erzeugerpreise rückläufig

Der Anstieg der Herstellerpreise im Euroraum hat sich etwas abgeschwächt. Zwar haben sie sich im November noch immer um gut 27 Prozent erhöht im Vergleich zum Vorjahresmonat, allerdings hatte das Plus im Oktober noch bei über 30 Prozent gelegen. Das zeigt, dass die Erzeuger nicht ganz mehr ganz so kräftig an der Preisschraube drehen und wird an den Märkten als Signal für ein Abebben der Inflationswelle gewertet. In der Statistik werden die Erzeuger-Preise ab Fabriktor geführt, also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone geben. Im November war die Inflation im Euroraum erstmals seit Mitte 2021 gesunken auf 10,1 Prozent. Morgen stehen die vorläufigen Inflationsdaten für Dezember auf der Agenda.

12.06 Uhr - Deutsche Exporte gesunken

Ein Rückgang des Handels mit wichtigen Abnehmerländern wie China und den USA hat die deutschen Exporte im November schrumpfen lassen. Verglichen mit dem Vormonat Oktober gingen die Ausfuhren mit einem Volumen von gut 135 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent zurück. Das teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Verglichen mit dem Vorjahresmonat allerdings ergibt sich für November ein deutliches Plus von 13,3 Prozent. Das liegt aber auch an den gestiegenen Preisen. Die Zahlen kamen für Experten überraschend. Die hatten im Schnitt mit einem leichten Zuwachs gerechnet.

Der DAX zeigt sich am Mittag wenig verändert bei 14.488 Punkten. Der Euro steht bei 1,06 20 Dollar.

09.15 Uhr - DAX mit kleineren Gewinnmitnahmen

Wie erwartet kommt es nach der gestrigen Kursrally zu kleineren Gewinnmitnahmen. Der DAX verliert 57 auf 14.433 Punkte. Oder anders ausgedrückt: Der Index verteidigt recht locker das gestrige deutliche Plus von 2,2 Prozent.

07.15 Uhr - Tokio schließt mit 0,4 Prozent im Plus

Die US-Notenbank wird die Zinsen weiter erhöhen, aber nicht mehr so rasant. Ein Ausblick, der die Anleger nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle weltweit aufatmen lässt, aber keine Euphorie auslöst. Die New Yorker Börsen schlossen gut ein halbes Prozent höher. In Tokio ist der Handel bereits beendet: Der Nikkei-Indes legte 0,4 Prozent zu auf 25.821 Punkte.

06.15 Uhr - Aufatmen nach FED-Protokollen

Aufatmen nach der Veröffentlichung der FED-Protokolle. Die US-Notenbank will die Inflation weiter konsequent bekämpfen, aber vermutlich nicht mehr ganz so aggressiv. Vergangenes Jahr hatte sie viermal in Folge ihre Zinsen um einen Dreiviertelpunkt angehoben. Das waren ungewöhnlich große Schritte. In diesem Jahr dürfte sie das Tempo rausnehmen. Denkbar, so Analysten, seien Anhebungen um einen Viertelpunkt. Also Erhöhungen im klassischen Rahmen. Die Märkte reagieren erleichtert, aber keinesfalls euphorisch. Die New Yorker Börsen schlossen mit kleineren Gewinnen. In Tokio legt der Nikkei-Index 0,4 Prozent zu auf 25.822.

Donnerstag, 5. Januar 2023