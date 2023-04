Börsen-Ticker: ifo-Index zum 6. Mal gestiegen

21.53 Uhr - Ausblick: Quartalssaison im Blick

Es war erneut eine gute Woche für den deutschen Aktienmarkt. Der DAX kletterte im Wochenverlauf um ein halbes Prozent nach oben auf 15.882 Punkte. Damit ist das Börsenbarometer nicht mehr allzu weit von seinem Allzeithoch entfernt. In der kommenden Woche dürften nun wieder Inflationsdaten im Fokus stehen, vor allem aus Deutschland. Ansonsten geht die Berichtssaison in die nächste Runde. Im DAX legen am Mittwoch Symrise, Beiersdorf, Puma, MTU und Deutsche Börse ihre Quartalszahlen vor. Am Donnerstag folgen Deutsche Bank und BASF, ehe am Freitag Mercedes-Benz und Covestro die Bücher öffnen. Dazu kommen zahlreiche Nebenwerte. Besonderer Fokus dürfte im Wochenverlauf auch auf einigen US-Werten liegen, allen voran auf den Tech-Riesen Microsoft, Alphabet und Meta, die mit ihren Geschäftsberichten die Richtung für die gesamte Branche vorgeben könnten.

Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

An der Börse verzeichnen diese Woche 17 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und 18 Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.49 Uhr:

Diese Woche verbuchen die bayerischen Unternehmen Dermapharm Holding (9,1 Prozent), Wacker Neuson (7,9 Prozent) und MTU Aero Engines (6,9 Prozent) den größten Gewinn.

Am schlechtesten lief es diese Woche für Sixt (-8,1 Prozent), Schaeffler (-7 Prozent) und Kontron (-4,1 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 21. April um 17.49 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 14. April um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 21 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 18 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

SAP verzeichnete bisher mit 5,2 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Merck mit +3,4 Prozent und Fresenius mit +2,1 Prozent.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für BASF (-2 Prozent), Airbus (-1,8 Prozent) und Daimler Truck (-1,6 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.38 Uhr - DAX geht mit Gewinnen in das Wochenende

Am Morgen hatte es noch nach sehr verhaltener Stimmung am Aktienmarkt ausgesehen. Doch im Lauf des Tages nahmen die Börsen an Fahrt auf und drehten ins Plus. Der DAX stieg am Ende um 0,5 Prozent auf 15.881 Punkte. An der Spitze der Gewinnerliste standen die Aktien von SAP, die sich nach der Vorlagen von Quartalszahlen um mehr als 5 Prozent verteuerten.

16.37 Uhr – EZB zu Klimarisiken bei Banken

Mehr als ein Dutzend große Banken der Euro-Zone legen laut EZB-Bankenaufsicht ihre Anfälligkeit für Klimarisiken immer noch unzureichend offen. Bei 16 Banken, das sind 15 Prozent der betrachteten Institute, sei die Offenlegung solcher Risiken noch nicht ausreichend, heißt es. Im Vergleich zu 2022 gibt es allerdings klare Fortschritte. Die EZB-Bankenaufseher haben 2020 einen Leitfaden für Geldhäuser zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken erstellt, in dem sie ihre Erwartungen an die Banken dargelegt haben. Zu den Gefahren, die die Behörden sehen, gehören etwa Investments in emissionsintensive Firmen und klimaschädliche Branchen. Denn bei diesen könnten sich die Kurse rapide ändern - etwa durch Schwenks in der Politik, durch große Klimavorfälle oder sich ändernde Einstellungen der Anleger. Auch Risiken für die Geschäftstätigkeit wegen extremer Wetterereignisse gehören dazu. Die neuen Berichtsvorschriften werden ab diesem Juni nach und nach wirksam.

15.56 Uhr – Dow Jones kleines Minus, Procter & Gamble gefragt

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ist unter anderem für Marken wie Ariel Waschmittel oder Pampers Windeln bekannt. Wie bei anderen Konsumgüterunternehmen konnten in den vergangenen Monaten die Preise angehoben werden, um steigende Transport-, Rohstoff- und Personalkosten auszugleichen. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen jetzt zuversichtlicher gestimmt. Procter & Gamble rechnet mit einem Umsatzwachstum von etwa sechs Prozent. Bisher war mit einem ein Anstieg von vier bis fünf Prozent gerechnet worden. Aktien von Procter & Gamble verteuern sich um 3,7 Prozent.

Der Dow Jones verliert 0,2 Prozent.

13.02 Uhr – Toyota-Chef: Anstrengungen in China erhöhen

Der japanische Autobauer Toyota muss nach den Worten seines Chefs mit Blick auf die Kunden in China einen Zahn zulegen. „Wir müssen unsere Geschwindigkeit und Anstrengungen erhöhen, um die Erwartungen der Kunden im chinesischen Markt entschieden zu erfüllen“, sagte der Chef des Autobauers, Koji Sato, bei einer Veranstaltung mit Journalisten. Er glaube in Anbetracht der Auswirkungen der Automesse in Shanghai, dass China ein wichtiger Markt für Elektroautos werde. Dort hatte der japanische Autobauer in dieser Woche zwei neue Elektro-Modelle vorgestellt.

12.32 Uhr – Klagen als Nachspiel der Credit Suisse Rettung

Die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma ist wegen ihres Vorgehens bei der Rettung der Credit Suisse von Anleihe-Investoren verklagt worden. Investoren, die Anleihen der Credit Suisse im Wert von mehr als 4,5 Milliarden Franken vertreten, haben Klage gegen die Finma wegen der Wertloserklärung von sogenannten AT1-Anleihen im Zuge der Rettung der Großbank eingereicht, so die Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Im Zuge der Rettungsaktion für die Credit Suisse durch die UBS hatte die Finma verfügt, dass spezielle AT1-Anleihen der Bank im Wert von 16 Milliarden Franken auf null abgeschrieben werden. Die Behörde hatte später wiederholt ihr Vorgehen als rechtens verteidigt. Rechtliche Schritte gegen die Maßnahme der Finma waren erwartet worden.

10.15 Uhr - Umfrage: Deutsche Wirtschaft wächst weiter

Die deutsche Wirtschaft hat neuen Daten zufolge einen überraschend positiven Start ins zweite Quartal hingelegt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, dazu gehören Industrie und Dienstleister - stieg in diesem Monat bereits zum sechsten Mal in Folge, und zwar um 1,3 auf 53,9 Punkte. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr, wie der Finanzdienstleister S&P Global nach seiner monatlichen Umfrage unter 800 Unternehmen mitteilte. Das Barometer hält sich damit den dritten Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, dies gilt als ein Hinweis auf Wachstum. Das Plus ist vor allem den Dienstleistern zu verdanken, während vielen Industriebetrieben Neuaufträge fehlen.

09.25 Uhr - DAX startet mit Punktverlusten

Der DAX ist im frühen Handel etwas deutlicher ins Minus gerutscht. Aktuell beträgt der Abschlag 0,4 Prozent bei insgesamt 15.725. Aufgrund schlechter als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten in den USA steigen offenbar wieder die Sorgen vor einer schwächeren weltwirtschaftlichen Entwicklung. Niemand könne im Moment seriös sagen, ob man sich in einer kurzen Phase des Durchatmens oder am Beginn einer Korrektur befinde, hieß es dazu bei QC Partners. Unter Druck bleiben die Aktien des Laborausrüsters Sartorius. Nachdem der Quartalsbericht den Kurs bereits gestern um rund elf Prozent drückte geht es heute Vormittag um weitere 2,3 Prozent nach unten. Die Aktien von SAP dagegen können sich nach einem schwachen Auftakt erholen. Der Softwarekonzern hat neuen Zahlen vorgelegt, die Titel starteten daraufhin zunächst deutlich im Minus, dann wechselten sie die Seiten und sie führen jetzt mit einem Plus von einem Prozent die Liste der DAX-Gewinner an. Und der Euro steht bei 1,09 52 Dollar.

09.08 Uhr - SAP enttäuscht Anleger

Der Softwarekonzern SAP ist im ersten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet, wie die Zahlen des Unternehmens zeigen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Das liegt über den Erwartungen. Das sogenannte bereinigte Betriebsergebnis stieg um zwölf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, Nach dem Gewinnrückgang des vergangenen Jahres sei die Wende gelungen, erklärte SAP-Chef Christian Klein. Das sei der hohen Wachstumsdynamik bei der Cloud-Software zu verdanken. Die Anleger sind nicht so überzeugt, die Aktien starten 1,8 Prozent leichter. Möglicherweise liegt es ja daran, dass netto der Gewinn um knapp ein Fünftel gesunken ist auf 509 Millionen Euro.

07.12 Uhr - Rezessionssorgen belasten Börsen in Asien

Steigende Arbeitslosenzahlen und eine verringerte Produktionstätigkeit in Teilen der USA deuten auf eine Verlangsamung der weltgrößten Volkswirtschaft hin. Das hätte dann wohl auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung in Asien. Der Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeige eindeutig eine Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und untermauere die Annahme einer Rezession in den USA in diesem Jahr, warnt man bei der National Australia Bank. Der Hang Seng Index in Hongkong verliert 0,6 Prozent, der Leitindex in Shanghai gibt 1,1 Prozent nach. Und auch der Nikkei in Tokio, der sich zuletzt noch ganz gut halten konnte, muss heute früh 0,4 Prozent abgeben.

Freitag, 21. April 2023