Börsen-Ticker: Höhenflug setzt sich fort

09.15 Uhr - Höhenflug setzt sich fort

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch nach den jüngsten Kursanstiegen zuversichtlich. Der DAX steigt nun schon den sechsten Handelstag in Folge, aktuell geht es um 0,6 Prozent nach oben auf 15.902. Der Schwung habe zwar etwas nachgelassen und es gebe Anzeichen von Unsicherheit unter den Anlegern, erklärte ein Marktanalyst. Trotzdem sei der Aufwärtstrend weiter intakt. Und das bisherige Rekordhoch ist auch nicht mehr so weit, es lag im November 2021 bei 16.290. Neue Zahlen gibt es unter anderem von Porsche. Der Stuttgarter Sportwagenbauer konnte im ersten Quartal seinen Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitrau deutlich steigern um 18 Prozent, 80.767 Fahrzeuge. Das seien so viele wie nie zuvor gewesen, teilte der Konzern mit. Die Anleger hatten mit diesen Zahlen wohl gerechnet. Die Aktien von Porsche sind gerade mal mit 0,4 Prozent im Plus.

08.15 Uhr - China holt auf dem Automarkt rasant auf

Laut dem chinesischen Automobilverband CAAM haben die Hersteller dort im letzten Jahr rund 2,5 Millionen Fahrzeuge exportiert. In der Weltrangliste der Exporteure ist China damit inzwischen auf den dritten Platz vorgerückt. Knapp davor liegt nur noch Deutschland und an der Spitze Japan. Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) meldet für das vergangene Jahr etwas für 2,6 Millionen aus Deutschland exportierte Autos. In Japan waren es rund drei Millionen Stück. Und die chinesische Aufholjagd wird sich wohl fortsetzen. In Teilen des Nahen Ostens und Lateinamerikas sind chinesische Hersteller schon Marktführer. Das dürfte auch ein zentrales Thema auf der Automesse in Shanghai sein, die morgen beginnt. Und ist natürlich auch Thema an den Börsen. In Asien warten die Investoren auf weitere Konjunkturdaten aus China, die morgen auf dem Programm stehen, auf Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, zu den Umsätzen im Einzelhandel und zur Industrieproduktion. Der Nikkei in Tokio schloss nahezu unverändert und der Euro steht bei 1,09 92 Dollar.

08.13 Uhr - Starker Passagieranstieg an Frankfurter Flughafen

Trotz des eintägigen Warnstreiks ist die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen mit dem Beginn der Osterreisewelle deutlich gestiegen. Der Flughafenbetreiber zählte im vergangenen Monat in Frankfurt knapp 4,3 Millionen Passagiere, das sind 860.000 mehr als im Vormonat. Ohne den Streiktag im öffentlichen Dienst wären es noch etwa 160.000 Fluggäste mehr gewesen, teilte Fraport mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging es um 45,4 Prozent nach oben. Damit lag das Passagieraufkommen aber noch 23,5 Prozent niedriger als Vor-Corona, im März 2019. Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im März erneut zurück. Mit 163.581 Tonnen lag es 7,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und 17,7 Prozent niedriger als vor der Corona-Krise im März 2019.

06.32 Uhr - Uneinheitlicher Verlauf in Asien

An den Börsen in Asien ist zum Wochenauftakt eine klare Richtung noch nicht erkennbar. Der Nikkei in Tokio tritt weitgehend, während der Hang Seng Index in Hongkong 0,5 Prozent vorankommt. Die Investoren scheinen eher etwas unentschlossen zu sein im Vorfeld erwarteter Wirtschaftszahlen aus China. Morgen gibt es neue Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in China, sowie neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion. Analysten erwarten hier eine positive Überraschung aufgrund des aktuellen starken Handels. Allerdings verweisen unter anderem die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group, ANZ, darauf, dass in den USA die jüngsten Daten zum Arbeitsmarkt, zur Inflation und zum Konsum darauf hindeuten, dass die US-Notenbank noch mehr Arbeit vor sich hat, auch wenn eine weiche oder holprige Landung wahrscheinlicher ist als ein scharfer und relativ plötzlicher Rückgang der Wirtschaftstätigkeit.

Montag, 17. April 2023