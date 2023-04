Börsen-Ticker: Münchner Hensoldt feiert MDAX Aufstieg

22.15 Uhr - Dow Jones unverändert in Osterpause

In New York ist die Handelswoche ebenfalls vorzeitig beendet. An Karfreitag bleiben die Finanzmärkte geschlossen. Aber der wichtigste Termin der Woche findet trotzdem statt: in Washington veröffentlicht die Regierung den monatlichen Arbeitsmarktbericht. Analysten erwarten, dass im März nur 240.000 neue Stellen geschaffen wurden. Im Monat davor waren es noch 310.000.

Sollte es so kommen, dann heißt das, dass auch der Arbeitsmarkt anfängt, zu schwächeln. Seit Tagen wird darüber diskutiert, ob die massiven Zinserhöhungen der Notenbank nicht doch langsam die Konjunktur abwürgen. FED-Chef Jerome Powell hat vergangenes Jahr immer wieder betont, um die Inflation zu bekämpfen, müsse er dieses Risiko eingehen.

Der Dow Jones schloss kaum verändert bei 33.485 Punkten. Der NASDAQ legte 0,8 Prozent zu.

18.15 Uhr - DAX mit kaum veränderter Wochenbilanz

Die deutschen Börsen schlossen zum Wochenende mit kleinen Gewinnen. Der DAX legte ein halbes Prozent auf 15.598 Punkte zu. Über die gesamte Woche gesehen hat der DAX sogar ein bisschen verloren. Trotzdem brachte die Woche mit dem neuen Jahreshoch das Highlight. Am Dienstag hatte der DAX 15.737 Punkte erreicht. Deutschlands Anleger sind zum Abwarten gezwungen. Erst am Dienstag können sie wieder ins Geschehen eingreifen. Morgen wird aber der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Fällt er schlecht aus, wäre das ein negatives Zeichen für die US-Wirtschaft. Angesichts der zuletzt sehr schwachen Daten droht ein Abrutschen in die Rezession.

17.50 Uhr – Heute begehrt im Handel: Vonovia und Symrise

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 24 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 15 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Vonovia verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 5,6 Prozent. Auch die Papiere von Symrise (+3,9 Prozent) sowie Commerzbank (+2 Prozent) konnten sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Deutsche Telekom. Die Aktie notiert 1,9 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Siemens verlor 1,7 Prozent des Kurswerts, Beiersdorf verbilligte sich um 1,4 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.08 Uhr – DAX-Konzern Airbus setzt auf China

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion in China verdoppeln. Airbus-Chef Guillaume Faury kündigte in China an, dass der Konzern eine zweite Fertigungsstraße im Werk in Tianjin bauen werde. Damit verdopple sich die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie auf chinesischem Boden. Faury begleitet den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf seiner Chinareise. Es sei „vollkommen logisch“ für Airbus, die Produktion in China zu erhöhen, denn der Markt dort wachse, sagte Faury. Airbus produziere für die chinesischen Fluggesellschaften „und wahrscheinlich auch für andere Kunden in der Region“. Die zweite Fertigungslinie in Tianjin soll demnach im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb gehen.

12.52 Uhr – Siemens und Leonardo zu Cybersicherheit

Leonardo und Siemens wollen gemeinsam Cyber-Sicherheitsanwendungen für die kritische Infrastruktur anbieten. Das italienische Luftfahrtunternehmen Leonardo und der Münchner Industriekonzern unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach gehe es darum, „vollständigen Schutz“ gegen Bedrohungen der Infrastruktur zu bieten. Leonardo und Siemens könnten neue Synergien schaffen, die auf sich ergänzenden Technologien und Fähigkeiten aufbauten, sagte Leonardo-Chef Alessandro Profumo. Ziel der Kooperation sei es, Italien bei der digitalen Transformation zu helfen, sagte Siemens-Manager Giuliano Busetto.

11.34 Uhr - Vorösterliche Ruhe bei DAX und Co

Die Stimmung ist freundlich an den deutschen Aktienmärkten. Allerdings ist auch Zurückhaltung spürbar vor den Osterfeiertagen. Zudem wird mit Spannung der Arbeitsmarktbericht aus den USA erwartet. Der steht morgen dort auf der Agenda, denn in den USA ist der Karfreitag kein Feiertag. Das überraschend starke Produktionsplus der produzierenden Unternehmen im Februar sorgt für einen positiven Unterton. Und so gewinnt der DAX 0,1 Prozent auf 15.541 Punkte, der TecDAX legt um 0,3 Prozent zu und der MDAX der mittelgroßen deutschen Aktien um 0,5 Prozent. Der Euro steht bei genau 1,09 Dollar.

09.10 Uhr - DAX startet vor Ostern wenig verändert

Der deutsche Leitindex hat den Handelstag mit einem kleinen Plus begonnen und gewinnt 0,1 Prozent auf 15.532 Punkte. Nachdem in den vergangene Tagen Konjunkturdaten aus den USA zu den Industrieaufträgen, aus dem Dienstleistungssektor aber auch vom US-Arbeitsmarkt enttäuscht hatten und die Sorge vor einer Rezession schürten, warten die Anleger nun mit Spannung auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Der wird am Freitag veröffentlicht. Da ist in den USA kein Feiertag. Die Anleger hierzulande werden darauf dann aber erst am Dienstag reagieren können und halten sie sich heute mit Engagements zurück, um nach Ostern nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Hierzulande haben die Unternehmen im Februar ihre Produktion um zwei Prozent gesteigert, meldete am Morgen das Statistische Bundesamt. Das wird positiv aufgenommen an den Märkten. Der Euro steht bei 1,09 10 Dollar .

08.50 Uhr - Unternehmen steigern Produktion überraschend kräftig

Im Februar fuhren die deutschen Unternehmen ihre Produktion dank steigender Aufträge und abnehmender Lieferengpässe den zweiten Monat in Folge kräftig hoch. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat. Dabei erhöhte die Automobilindustrie ihre Produktion im Monatsvergleich um 7,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Ökonomen hatten insgesamt nur mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im Januar hatte es mit 3,7 Prozent den stärksten Zuwachs seit Mitte 2020 gegeben.

08.16 Uhr - Nikkei schließt mit Kursverlusten

Nach schwachen US-Konjunkturdaten und verhaltenen Vorgaben der Börsen in New York drückten Rezessionssorgen die Kurse an der Börse ins Minus. Der Nikkei-Index schloss 1,2 Prozent schwächer auf dem Endstand von 27.473 Punkten. Trotz starker Daten aus dem chinesischen Dinestleistungssektor werden auch an den Aktienmärkten in China Verluste geschrieben. Der Shanghai-Composite büßt 0,3 Prozent ein, der Hang Seng Index in Hongkong 0,4 Prozent. Der Euro notiert mit 1, 08 98 Dollar.

06.53 Uhr - Chinas Dienstleister auf Wachstumskurs

Dank robuster Auftragseingänge, der Schaffung von Arbeitsplätzen und einer steigenden Nachfrage der Konsumenten nach der Pandemie hat der Dienstleistungssektor in China im März so schnell zugelegt wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg auf 57,8 Punkte von 55 im Februar und verzeichnete damit den dritten monatlichen Anstieg in Folge und den höchsten Stand seit November 2020. Werte über 50 signalisieren Wachstum. An den Börsen in Asien kann das die Kurse nicht beflügeln. In China stehen kleine Verluste zu Buche. In Tokio verliert der Nikkei-Index nach schwachen US-Vorgaben 1,3 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1,08 93 Dollar.

Donnerstag, 06. April 2023