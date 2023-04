Börsen-Ticker: DAX startet wenig verändert in die Oster-Woche

10.00 Uhr - EY offenbar zwei Jahre für Prüfungsmandate gesperrt

Der Wirtschaftsprüfer EY darf laut einem Medienbericht zwei Jahre lang keine neuen Prüfungsmandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse übernehmen. Außerdem muss EY nach Angaben des "Handelsblatt" eine Strafe von 500.000 Euro zahlen. Hintergrund seien massive Pflichtverletzungen im Wirecard-Skandal, die die Prüferaufsicht Apas festgestellt habe. Bestehende Prüfungsmandate von EY wie bei Volkswagen und der Deutschen Bank seien davon nicht betroffen, genauso wenig wie Unternehmen aus dem Mittelstand und Privatsektor.

09.10 Uhr - DAX tritt zum Start in den April auf der Stelle

Der DAX verbucht zu Beginn des neuen Monats ein kleines Plus. Er ist mit 15.640 Punkten in den April gestartet, das sind 0,1 Prozent mehr. Der MDAX verliert leicht um 0,3 Prozent.

Größter Gewinner im DAX ist zur Stunde Siemens Energy, die Papier steigen um 2,4 Prozent. Als Schlusslicht notiert dagegen Daimler Truck mit einem Minus von 2,6 Prozent.

Zuletzt hatte der deutsche Leitindex die Turbulenzen des Bankenmarkts wieder hinter sich gelassen. Vergangene Woche konnte er unterm Strich ein Plus von 4,5 Prozent verbuchen. Seit Beginn des Jahres kommt der Leitindex inzwischen auf ein Plus von rund zwölf Prozent.

07.05 Uhr - Ölpreise ziehen nach Förderkürzung deutlich an

Nach der Entscheidung der Opec+, die Ölfördermenge ab Mai zu kürzen, steigen die Ölpreise: Sowohl die Sorte Brent (84,12 US-Dollar) als auch die Sorte WTI (79,78 US-Dollar) verteuern sich um etwa fünf Prozent je Fass.

Die Opec+ hatte am Sonntagabend angekündigt, die tägliche Fördermenge ab Mai um etwa 1,15 Millionen Fässer zu kürzen. Allein Saudi-Arabien will 500.000 Fässer weniger Öl aus dem Boden holen – das entspricht etwa fünf Prozent der täglichen Menge des Landes.

Die Maßnahme soll nach Aussage des saudi-arabischen Energieministeriums den Ölmarkt stabilisieren. Doch sie dürfte für neuen politischen Streit zwischen Riad und Washington sorgen. Denn die USA drängen seit längerem darauf, die Fördermenge zu erhöhen, statt diese zu kürzen. Dies soll die Inflation bekämpfen und Russland finanziell unter Druck setzen.

06.15 Uhr - Knackt der DAX sein Jahreshoch?

An den Börsen steht wegen der Oster-Feiertage eine verkürzte Woche an: Am Karfreitag wird nicht gehandelt. Auch dürfte das Handelsvolumen geringer ausfallen als sonst, weil sich viele Anleger wohl schon in die Ferien verabschiedet haben. Vor diesem Hintergrund wird die Frage spannend sein, ob der DAX sein bisheriges Jahreshoch knacken kann. Dieses liegt bei etwas über 15.700 Punkten. Am vergangenen Freitag war der deutsche Leitindex bei 15.629 Punkten ins Wochenende gegangen - es fehlt also nicht mehr viel.

Die Börsen in Asien tendieren zum Start in den April uneinheitlich. Für den Nikkei in Tokio geht es um 0,4 Prozent nach oben. Die Börse in Shanghai liegt ebenfalls 0,6 Prozent im Plus, der Hang Seng verliert dagegen um 0,6 Prozent.