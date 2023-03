Börsen-Ticker: DAX knackt zu Wochenstart die 15.000er-Marke

21.15 Uhr - Wall Street tastet sich nach oben

Die US-Börsen haben ihre Zinssorgen größtenteils abschütteln können und sind auf vorsichtigen Erholungskurs gegangen, allerdings war es im Tagesverlauf recht spannend. Nach einem Auf und Ab schloss der Dow Jones 0,3 Prozent im Plus, der Nasdaq Index kam um 1,1 Prozent voran. Der vage Ausblick nach der Zinsentscheidung sorgte zunächst für Nervosität. Jetzt überwiege bei den Investoren die Zuversicht, dass der Zinsgipfel in Reichweite rücke, meinten Marktteilnehmer. Für Unterstützung sorgte demnach die Aussage des Notenbank-Chefs Jerome Powell, dass die jüngsten Maßnahmen der US-Notenbank, des Finanzministeriums und der Einlagensicherung zeigten, dass alle Einlagen und das Bankensystem sicher seien.

19.19 Uhr - Salzgitter rechnet mit höheren Kosten für Klimaumbau

Der Umbau zu einer klimafreundlicheren Produktion geht ins Geld. Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Kostenschätzung für die erste Stufe des Umbaus angehoben. Das Gesamtinvestitionsvolumen hierfür werde auf 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro veranschlagt statt bislang geschätzten 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Dies ergebe sich unter anderem aus dem bisherigen Baufortschritt und der Anlagenpreisentwicklung. Der Aufsichtsrat habe einstimmig die Anpassung des Gesamtbudgets beschlossen. Bis 2033 will Salzgitter die Stahlproduktion in drei Stufen vollständig auf CO2-arme Verfahren umstellen. Die EU-Kommission hatte im Oktober staatliche Beihilfen zum Umbau der Produktion genehmigt. Demnach dürfen der Bund 700 Millionen Euro und das Land Niedersachsen 300 Millionen an den Konzern zahlen. Die Anleger sind von den höheren Kostenschätzungen nicht begeistert. die Aktien verbilligten sich um 4,1 Prozent.

17.50 Uhr – Wie lief der Donnerstag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 14 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 26 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Zalando (+2,5 Prozent), Siemens Energy (+1,9 Prozent) sowie Infineon (+1,8 Prozent) die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Commerzbank mit -5 Prozent, Deutsche Bank mit -4 Prozent und Vonovia und Airbus mit je -1,5 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr - Uneinheitlicher Verlauf an den Börsen

Der DAX nach einem Auf und Ab schloss nahezu unverändert bei 15.210. Bei der Baader Bank meinte man, dass die US-Notenbank sich vorerst durch die globalen Turbulenzen im Bankensektor nicht von ihrem restriktiven Kurs abbringen lässt. Es zeichne sich aber ab, dass die US-Notenbank in diesem Jahr nur noch eine kleine Zinssteigerung vornehme. Das Ende der Zinswende sei erkennbar und nach einer der Glaubwürdigkeit geschuldeten Karenzzeit schienen selbst Leitzinssenkungen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch so ganz schienen die Anleger dem Ganzen noch nicht so zu vertrauen, Kasse gemacht wurde vor allem bei den Bankaktien. Commerzbank verbilligten sich um 4,1 Prozent und Deutsche Bank gaben 3,2 Prozent nach. Im MDAX waren die Investoren dagegen schon mutiger, der MDAX gewann 1,5 Prozent, er folgt damit den positiven Vorgaben von der Wall Street. Der Dow Jones steigt um 1,1 Prozent.

17.05 Uhr - US-Börsen ziehen an

Der Dow-Jones steigt um 1,3 Prozent. Der Nasdaq-Index gewinnt sogar 2,3 Prozent. Jetzt überwiege bei den Investoren die Zuversicht, dass der Zinsgipfel in den USA in Reichweite rücke, heißt es in einem Marktbericht von Reuters.

16.45 Uhr - Nemetschek im Fokus

Der Vorstand von Nemetschek hat sich zu den weiteren Perspektiven geäußert, und die Aktie liegt im MDAX mit 16 Prozent im Plus, bei 60,85 Euro. Nemetschek ist ein Münchener Softwarehaus und hat sich auf die Digitalisierung in der Baubranche spezialisiert, die Kunden sind Architekten und Bauträger. Jetzt sagt der Vorstand zwar, die Geschäfte würden in diesem Jahr langsamer wachsen. Schuld sei die schwierige Lage am Bau. Dennoch beurteilen Analysten den langfristigen Ausblick positiv, denn Nemetschek hat auf ein Abo-Modell umgestellt, was zunächst einmal Rendite kostet; was sich auf längere Sicht aber auszahlen könnte, wegen der jährlich wiederkehrenden Umsätze.

15.15 Uhr - US-Börsen erholen sich

Die amerikanischen Aktienmärkte können die Zinssorgen abschütteln und sind auf Erholungskurs gegangen. Der Dow-Jones verbucht 0,8 Prozent mehr, die Computerbörse mit den Technologietiteln steigt sogar um 1,3 Prozent. Gestern waren die Anleger an der Wall Street noch auf dem Rückzug, nach dem kleinen Zinsschritt durch die US-Notenbank. Jetzt überwiege bei den meisten Investoren die Zuversicht, dass der Zinsgipfel in Reichweite rücke, heißt es. Die zuletzt nach unten geprügelten Banken – allen voran die First Republik, die Pacific West und die Western Alliance - können sich erholen. Aktien der Krypto-Börse Coinbase sind um 16 Prozent eingebrochen. Die US-Börsenaufsicht SEC drohte damit, Coinbase wegen einiger Produkte zu verklagen.

12.15 Uhr - Europabörsen: Banken unter Druck

Einmal mehr geraten die Banken unter Verkaufsdruck, und zwar an allen Europabörsen. Die Analysten der Citigroup haben den europäischen Bankensektor auf „Neutral“ zurückgestuft, nach zuvor „Übergewichten“. Damit fliegen diese Aktien aus vielen Depots. Die Notenbanken in der Schweiz und in Norwegen haben ihre Schlüsselzinsen erhöht, genau wie gestern die US-Notenbank FED. Viele Anleger hatten nach den jüngsten Verwerfungen sogar auf eine Zinspause gesetzt. In Amerika konnten die Börsen ihre Tagesgewinne danach doch nicht mehr verteidigen, denn 1. ließ der Notenbankchef offen, wann die Zinsschritte auslaufen und 2. gab es keinen Blankoscheck mit Blick auf die amerikanische Einlagensicherung bei kleineren Instituten; da hatten viele Profis auf mehr Absicherung durch die US-Regierung gesetzt.

10.22 Uhr - Porsche SE will Schuldenberg abtragen

Der Hauptaktionär von Volkswagen, Porsche SE, will die mit dem Kauf des Aktienpakets am Sportwagenbauer Porsche gestiegene Verschuldung abbauen. Die Nettoliquidität solle dieses Jahr von minus 6,7 Milliarden Euro auf ein Defizit zwischen 6,1 und 5,6 Milliarden Euro sinken, teilte der DAX-Konzern am Morgen mit. Der Fehlbetrag rührt von der Aufnahme von 7,1 Milliarden Euro Fremdkapital her, die die Holding der VW-Eignerfamilien Porsche und Piech für den Kauf von 25 Prozent der Stammaktien plus einem Anteilsschein zum Börsengang von Porsche brauchte. Dank des Gewinnanstiegs bei der Hauptbeteiligung Volkswagen kletterte das Konzernergebnis der Porsche SE im vergangenen Jahr um 200 Millionen Euro auf 4,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr geht die Porsche SE von einem Konzernergebnis nach Steuern zwischen 4 ½ und 6 ½ Milliarden Euro aus. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll trotz des Schuldenabbaus unverändert 2 Euro 56 Euro je Vorzugsaktie betragen.

Die Aktie verliert 0,3 Prozent, der DAX 0,3 Prozent auf 15.173 Punkte. Der Euro steht bei 1,08 93 Dollar.

09.45 Uhr - SNB hebt Leitzins an

Ungeachtet der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht auf jetzt 1,5 Prozent. An den Märkten und von vielen Ökonomen war das erwartet worden.

09.17 Uhr - DAX nach US-Zinsentscheid mit kleinem Minus

Nach schwachen Vorgaben der Börsen aus Tokio und New York ist auch der DAX mit kleinen Kursverlusten in den neuen Handelstag gestartet. Er verliert 0,1 Prozent auf 15.196 Punkte. Die Indizes an der Wall Street waren gestern deutlich ins Minus gerutscht, nachdem die Fed die Zinsen wie erwartet um einen Viertel Prozentpunkt angehoben hatte und Fed-Chef Powell klar machte, dass es im Kampf gegen die Inflation möglicherweise weitere Erhöhungen geben könnte. Einige Investoren hatten wegen des jüngsten Bankenbebens auf eine Zinspause oder gar Zinssenkungen gehofft. Der Euro hat profitiert und auf 1,09 04 Dollar zugelegt.

08.17 Uhr - Euro steigt über 1,09 Dollar

Die Aussicht, dass nach der Zinserhöhung der US-Notenbank gestern der Zinsgipfel in den USA bald erreicht sein könnte gibt dem Euro Auftrieb. Er hatte vor einer Woche noch bei 1,06 25 Dollar gelegen, aktuell notiert er bei 1,09 18 Dollar. Heute stehen eine ganze Reihe von Zinsentscheidungen in Europa auf der Agenda. Neben der Bank von England entscheiden die Notenbanken der Schweiz, Norwegens und der Türkei über ihren geldpolitischen Kurs.

07.14 Uhr - Keine klare Richtung an den Börsen in Asien

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank und vor dem Hintergrund der Bankenturbulenzen tun sich die Anleger in Asien schwer, eine klare Richtung zu finden. Der Nikkei-Index in Tokio schloss mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent auf dem Endstand von 27.420 Punkten. In Shanghai hingegen steht ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche und in Hongkong von 1,4 Prozent. Der Euro steht bei 1,09 10 Dollar.

Die Fed hatte gestern trotz des jüngsten Bankenbebens ihre Serie an Zinserhöhungen fortgesetzt. Sie erhöhte den Leitzins um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Damit dürfte der vorläufige Zinsgipfel bald erreicht sein. Die Währungshüter peilen in ihrem aktualisierten Ausblick zum Jahresende ein Niveau von 5,1 Prozent an. Fed-Chef Powell betonte, der US-Bankensektor sei stabil, allerdings dürften sich die jüngsten Turbulenzen auf die Kreditvergabe und die wirtschaftliche Aktivität auswirken. Und laut laut Finanzministerin Yellen ist eine pauschale Einlagensicherung in den USA kein Thema.

Donnerstag, 23. März 2023