Börsen-Ticker: UBS übernimmt die Credit Suisse

21.15 Uhr - Bankenkrise beschert Dow Jones rund ein Prozent Minus

Es ist noch nicht ausgestanden: Die Banken-Turbulenzen haben die Finanzwelt erneut unter Druck gesetzt: Trotz eines milliardenschweren Stützungspakets ging es bei der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse an der Börse erneut talwärts – am Ende um rund 10 Prozent. Andere Großbanken machen bei ihren Geschäften inzwischen angeblich einen Bogen um die Credit Suisse. Auch in den USA bleibt die Situation nach einer Hilfsaktion großer Geldhäuser für den kleineren Rivalen First Republic angespannt, hier schloss die Aktie trotzdem über 30 Prozent niedriger. Auch große Bankentitel zog es mit nach unten – im Dow Jones zum Beispiel JP Morgan Chase um 4 Prozent Minus am Ende. Der Dow verlor insgesamt gut ein Prozent. In der Wochenbilanz ergibt sich allerdings nur ein minimaler Abschlag.

20.25 Uhr - US-Anleger fliehen in Bonds und Gold

Die Stimmung an der Wall Street bleibt höchst angespannt. Ein erneuter Ausverkauf im US-Bankensektor aus Angst vor einer neuen Finanzkrise zieht die Kurse weiter nach unten. Der Dow-Jones verliert aktuell knapp eineinhalb Prozent. Der Nasdaq-Index fällt um ein Prozent.

Aktien von Regionalbanken trifft es erneut besonders hart, allen voran die angeschlagene First Republic Bank. Hier knickt der Kurs gerade um ein Drittel ein.

US-Anleger flüchten nun in die als sicher geltenden Staatsanleihen, dort steigen die Kurse, die Renditen sinken im Gegenzug.

Auch die Krisenwährung Gold ist begehrt. Der Preis schnellt um über 3 Prozent nach oben auf 1986 Dollar je Feinunze – das ist soviel wie seit rund einem Jahr nicht mehr.

Wie lief die Woche für bayerische Unternehmen an der Börse?

An der Börse verzeichnen diese Woche vier bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und 31 Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Nemetschek verbucht unter den börsennotierten bayerischen Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX zum Ende dieser Woche den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuert sich um 4,1 Prozent. Auch die Papiere von Rational (+0,7 Prozent) sowie Siemens Healthineers (+0,5 Prozent) können sich steigern.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Knorr-Bremse mit -8,9 Prozent, Allianz mit -8,7 Prozent und Schaeffler mit -8,3 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 17. März um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 10. März um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse vier Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 35 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Covestro verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 2 Prozent. Auch die Papiere von Infineon (+1,7 Prozent) sowie Deutsche Post (+1 Prozent) konnten sich steigern.

Bisherige Schlusslichter sind Siemens Energy mit -4 Prozent, Commerzbank mit -3,6 Prozent und Munich Re mit -2,9 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.35 Uhr - Banken- und Immobilienaktien bremsen DAX und M-DAX

An den deutschen Aktienmärkten ging es heute wieder deutlich abwärts. Der DAX ist mit fast eineinhalb Prozent Abschlag aus dem Handel gekommen, Endstand: 14.768. Der M-DAX zeigte am Ende über 2 Prozent ins Minus. Große Bremser waren hier bei den Nebenwerten erneut die Immobilienaktien. Hier geht es in jüngster Zeit ja fast ständig abwärts, heute noch einmal um 5 Prozent am Ende bei TAG Immobilien und Aroundtown. Bei LEG Immobilien standen über 3 Prozent Minus an den Tafeln.

Ansonsten belasteten die Turbulenzen im Bankensektor den deutschen Aktienmarkt erneut. Bei der Schweizer Krisenbank Credit Suisse ging es wieder um rund 10 Prozent abwärts. Und in den USA hat es die Regionalbank First Republic und andere Bankenaktien erneut erwischt. Und so zählte hierzulande am Ende die Commerzbank wieder zu den größten Verlierern im DAX mit 3,5 Prozent Minus. Deutsche Bank Titel gaben eineinhalb Prozent nach.

15.56 Uhr – Kryptowährung Bitcoin steigt deutlich

Der Kryptomarkt hat trotz angespannter Börsenstimmung weiter zugelegt. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung steigt auf gut 26.000 US-Dollar. Auch andere Kryptowerte wie Ether legen am Ende einer turbulenten Woche zu. Unterstützung erhalten Bitcoin und Co von den deutlich gesunkenen Kapitalmarktzinsen. „Als Zünglein an der Waage fungiert die Aussicht auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik der Notenbanken“, sagt ein Händler. Aufgrund der Probleme im Bankensektor sind die Zinserwartungen an die Zentralbanken erheblich gesunken, was die Marktzinsen drückt. In den USA sind sogar Spekulationen aufgekommen, die amerikanische Notenbank könnte im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen beginnen. Damit würde Geld zum Spekulieren mit Kryptowährungen günstiger und sichere Anlagen wie Staatsanleihen werfen weniger Zinsen ab.

15.26 Uhr – Schnäppchen-Portal Groupon unter Druck

Der Rutsch in die roten Zahlen löst einen Ausverkauf bei Groupon aus. Die Aktien des Schnäppchen-Portals fallen an der Wall Street um 20 Prozent und sind so billig wie nie. Das Unternehmen machte im vierten Quartal 2022 einen Verlust von 0,38 Dollar je Aktie - im Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Gewinn von 0,18 Dollar eingefahren. Der Umsatz brach um ein Drittel auf 148 Millionen Dollar ein. Daher zieht Groupon seine bisherige Prognose für den freien Cash Flow und die bereinigte operative Marge zurück.

15.09 Uhr – Unsicherheit bei First Republic Bank zieht Dow Jones nach unten

Anleger scheinen mit dem Umfang des Hilfspakets für die US-Regionalbank First Republic nicht zufrieden zu sein. Die Investoren seien sich unsicher, ob die Hilfen in Höhe von 30 Milliarden Dollar ausreichend sind, um die First Republic zu retten, heißt es auf dem Börsenparkett. Außerdem stellen Anleger wohl die Ertragskraft der Bank infrage. Die Papiere des angeschlagenen kalifornischen Geldhauses First Republic brechen um 16 Prozent ein.

Der Dow Jones notiert 0,7 Prozent niedriger.

13.22 Uhr – Ex-DWS Chef mit millionenschwerer Abfindung

Der ehemalige DWS-Chef Asoka Wöhrmann erhält trotz Ermittlungen gegen DWS-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Kapitalmarktbetrug eine Abfindung. Wöhrmann bekam nach seinem Rücktritt zum Anfang Juni von der Fondstochter der Deutschen-Bank eine Abfindung von 8,15 Millionen Euro, wie aus dem veröffentlichten DWS-Geschäftsbericht hervorgeht. Neben der Abfindung erhielt Wöhrmann ein Jahresgehalt von 5,5 Millionen Euro, inklusive 3,1 Millionen Euro Bonus - 48 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die ehemalige Nachhaltigkeitschefin des Fondshauses hatte der DWS vorgeworfen, sie habe Greenwashing betrieben, also Etikettenschwindel bei den Angaben zu Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten von Investments. Wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetrugs ermitteln deutsche und US-Behörden gegen Mitarbeiter und Verantwortliche des Unternehmens.

13.02 Uhr – Sondersitzung der EZB-Bankenaufsicht

Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank sehen einem Insider zufolge die Stabilität der Branche in der Euro-Zone nach den jüngsten Turbulenzen nicht beeinträchtigt. Die Einlagen bei den Instituten seien stabil geblieben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Sondersitzung des Aufsichtsgremiums der EZB-Bankenaufsicht. Die Kontrolleure hätten auf der Sondersitzung keine Ansteckung von Geldhäusern der Euro-Zone durch die jüngsten Börsenturbulenzen ausgemacht. Zudem seien die Aufseher informiert worden, dass das Exposure der Banken gegenüber der Credit Suisse unwesentlich sei.

12.22 Uhr – OECD mit neuen Inflations- und Konjunkturprognosen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hebt zwar ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft an und erwartet nun, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,3 Prozent zulegen wird. Schlechter abschneiden dürfte in diesem Jahr demnach aber nur Großbritannien. Die Euro-Zone insgesamt soll um 0,8 Prozent wachsen, die USA um 1,5 Prozent und Japan um 1,4 Prozent. Es heißt von der OECD aber auch: „Für 2024 rechnen wir mit einem höheren Wachstum in Deutschland als in den anderen Ländern“. Der Aufschwung ist der OECD zufolge auf einen hohen Auftragsbestand im Exportgeschäft, eine Belebung der Investitionen und auch die Lockerungen der Covid-Maßnahmen in China zurückzuführen. Das verringere die Engpässe in den Lieferketten und erhöhe die Nachfrage nach deutschen Exporten. Keine Entwarnung gibt die OECD in Sachen Inflation. Die Teuerungsrate soll in diesem Jahr bei 6,7 Prozent liegen und erst 2024 deutlich auf 3,1 Prozent nachgeben.

11.00 Uhr - Jahresteuerung in Eurozone bei 8,5 Prozent

Die Jahresteuerung in der Eurozone ist im Februar endgültig bei plus 8,5 Prozent. Die Veränderung gegenüber dem Januar liegt bei 0,8 Prozent. Unter dem Strich hat sich damit die Teuerung zu Beginn des Jahres nur minimal verbessert.

10.15 Uhr - EZB-Bankenaufsicht tagt

Die EZB bestimmt nicht nur die Geldpolitik, sie hat auch die Oberaufsicht über die größten Banken der Eurozone. Das dafür zuständige Aufsichtsgremium trifft sich heute ad-hoc, um Meinungen auszutauschen und alle Mitglieder über die jüngsten Entwicklungen im Bankensektor zu informieren. Offenbar hat es schon Anfang der Woche ein Treffen gegeben - kurz nach der Pleite der Silicon Valley Bank. EZB-Präsidentin Lagarde hat gestern betont, dass die Euro-Banken stabil seien. Sie seien deshalb auch nicht vergleichbar mit den angeschlagenen Banken in den USA und der Schweiz. Für den Fall der Fälle habe man aber die notwenigen Instrumente, um zu stützen

Der DAX erholt sich um 0,7 Prozent auf 15.075.

09.15 Uhr - DAX steigt wieder über 15.000 Punkte

Europas Börsen erholen sich. Ein Grund ist sicher die milliardenschwere Rettungsaktion von 11 amerikanischen Banken für das kalifornische Geldhaus First Republic. Deutsche Bank und Commerzbank verteuern sich um bis zu drei Prozent. Im Zuge der Pleite von Silicon Valley hatten sie bis zu einem Fünftel an Wert verloren.

Der DAX hat sich wieder über die Marke 15.000 aufgeschwungen. Er gewinnt 136 auf 15.104 Punkte. Seine Wochenbilanz wird trotzdem negativ bleiben.

06.15 Uhr - Stützungsaktion für First Republic

Insgesamt 11 Großbanken unterstützen in den USA die kalifornische Regionalbank First Republic. An der Hilfsaktion sind alle großen Wall Street Banken beteiligt. Bank of America, JP Morgan und Co. stellen rund 30 Milliarden Dollar zur Verfügung.

Die First Republic war in den letzten Tagen bereits ins Straucheln geraten, ihr Aktienkurs dramatisch eingebrochen. An der Wall Street reagieren die Anleger positiv auf diese Aktion. Sie sei ein Zeichen, dass auch die Branche bereit sei, sich untereinander zu helfen. Der Dow Jones schloss 1,2 Prozent höher 32.237 Punkte.

In Asien geht eine turbulente Woche langsam zu Ende. Der Nikkei-Index erholt sich in Tokio um 1,2 Prozent.

Freitag, 17. März 2023