Börsen-Ticker: DAX überspringt zu Wochenstart die 15.600 Punkte

22.03 Uhr - Dow Jones schließt unverändert

Die Anleger an der Wall Street mochten sich nicht so recht für eine Richtung entscheiden, auf der einen Seite sind die Kurse zuletzt deutlich gefallen, das lockt Schnäppchenjäger an, auf der anderen Seite steigen die Renditen der US-Bonds, aufgrund der zuletzt neu entflammten Zinssorgen. Robuste Konjunkturdaten wie der heute veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie ließen Anleger befürchten, dass die US-Notenbank die Zinsen stärker als zuletzt angenommen anhebt. Deshalb trennen sie sich von Anleihen und das lässt die Renditen steigen. So ist die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen weiter gestiegen auf etwas über vier Prozent, die einjährigen rentieren sogar bei fünf Prozent. Dadurch werden Anlagen in Aktien jedoch unattraktiver. Der Dow Jones schloss am Abend nahezu unverändert, während der Nasdaq Index 0,7 Prozent verlor. Und der Euro steht bei 1,06 66 Dollar.

21.15 Uhr - VW bündelt Bank- und Leasing-Geschäft in Europa

Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen bringt sein Finanzierungs- und Leasing-Geschäft in Europa wieder unter ein Dach. Die Volkswagen Bank soll dazu mit dem Europa-Geschäft der Leasing- und Versicherungs-Tochter Volkswagen Financial Services AG in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden, wie die beiden Konzerngesellschaften am Abend nach Börsenschluss mitteilten. Die Volkswagen Leasing GmbH wird eine Tochter der Volkswagen Bank. VW zieht damit die Konsequenzen aus dem starken Wachstum des Leasing-Geschäfts. Die immer größer werdenden Fahrzeugflotten müssen refinanziert werden, was über die Volkswagen Bank leichter und wohl auch günstiger ist.

19.37 Uhr - RWE bald mit neuem größten Einzelaktionär

Der Staatsfonds von Katar wird wohl demnächst größter Einzelaktionär beim Energiekonzern RWE. Dies werde im ersten Quartal geschehen, wenn eine zuvor an den Fonds QIA ausgegebene Anleihe über 2,4 Milliarden Euro in RWE-Aktien umgewandelt werde, teilte das Unternehmen mit. Zum Hintergrund: Bereits vor Monaten hatte der Konzern angekündigt, dass im Rahmen des Abschlusses der angekündigten Übernahme der Cleantech-Sparte von Con Edison durch RWE für 6,8 Milliarden Dollar die Transaktion teilweise durch die Ausgabe einer Anleihe an die QIA finanziert wird. Nach der Umwandlung hält der Fonds 9,1 Prozent der Anteile an Deutschlands größtem Energieversorger.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 16 Aktiengesellschaften ein Plus und 23 Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Siemens Energy verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 3,4 Prozent. Auch die Papiere von BMW und HeidelbergCement (je +1,9 Prozent) sowie Infineon (+1,4 Prozent) konnten sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Vonovia. Die Aktie notiert 5,5 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. FMC verlor 4,2 Prozent des Kurswerts, Fresenius verbilligte sich um 3 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.37 Uhr - DAX fällt um 0,4 Prozent

Die deutschen Börsen sind mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Im Laufe des Nachmittags hatte der Aktienmarkt nach - aus Sicht von Anlegern - enttäuschenden Inflationsdaten ins Minus gedreht. Am Ende fiel der DAX um 0,4 Prozent auf 15.305 Punkte. Der Euro notiert bei 1,0675 Dollar.

16.35 Uhr - Siemens-Abspaltung LDA heißt Innomotics

Die ausgegliederte Großgetriebe- und Motoren-Tochter von Siemens soll von Oktober an als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Innomotics auftreten. Die neue Firma, deren Kern die Antriebssparte Large Drives (LDA) ist, kommt auf rund 14.000 Mitarbeiter und drei Milliarden Euro Umsatz, wie Siemens mitteilte. Als Teil der "Portfolio Companies", wie Siemens seine Randgeschäfte nennt, dürfte Innomotics nach der Ausgliederung zum Verkauf stehen. Finanzvorstand Ralf Thomas hatte im November gesagt, Siemens werde frühestens 2024 "mit ruhiger Hand den besten Eigentümer" suchen. Innomotics konkurriert etwa mit dem Schweizer Rivalen ABB und der japanischen Yaskawa.

14.10 Uhr - Inflation im Februar bei 8,7 Prozent

Der Rückgang der Inflation in Deutschland ist im Februar wegen stark steigender Lebensmittelpreise überraschend ausgeblieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich wie schon im Januar um durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, so das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung. In einer Umfrage hatten Ökonomen dagegen mit einem Rückgang auf 8,5 Prozent gerechnet. Nahrungsmittel lösten dabei Energie als Preistreiber Nummer eins ab: Sie verteuerten sich im Jahresvergleich um 21,8 Prozent. Energie kostete diesmal 19,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, womit sich der Preisdruck hier abschwächte.

12.15 Uhr - Puma nach Rekordjahr vorsichtig

Puma hat im vergangenen Jahr so viele Schuhe, Trikots und Kleidung verkauft wie noch nie zuvor. Wie das Unternehmen aus Herzogenaurach bekanntgab, stiegen die Umsätze 2022 um 24,4 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn legte Puma deutlich um 14 Prozent zu auf rund 350 Millionen Euro. 2022 sei ein Rekordjahr für Puma gewesen, so der neue Vorstandsvorsitzende Arne Freundt. Besonders gut lief es im Gesamtjahr 2022 für Puma im Heimatmarkt Europa und in Amerika, weniger gut im Raum Asien/Pazifik. Vor allem das Geschäft in China war beeinträchtigt von Corona-Beschränkungen und geopolitischen Spannungen. Der Ausblick für das laufende Jahr fiel vorsichtig aus. Die im MDAX notierte Aktie von Puma verbilligt sich um 3 Prozent.

09.12 Uhr - DAX im Plus, Puma und Beiersdorf unter Druck

Dem DAX helfen erfreuliche chinesische Konjunkturdaten. Der DAX verbessert sich um 0,3 Prozent auf 15.416 Punkte.

Nach unten geht es für den Nivea- und Tesahersteller Beiersdorf aus dem DAX. Die Papiere verbilligen sich um 0,7 Prozent. Beiersdorf hat zwar dank starker Zuwächse im Kosmetikgeschäft eines der besten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt - blickt allerdings nur vorsichtig optimistisch voraus.

Der fränkische Sportartikelhersteller Puma wuchs 2022 stärker als gedacht und erreichte seine Ziele. „2022 war ein Rekordjahr“, meint der neue Vorstandschef Arne Freundt. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 19 Prozent auf fast 8,5 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine auf 82 Euro-Cent erhöhte Dividende bekommen. Zum Jahresende aber litt Puma - wie die größeren Konkurrenten Adidas und Nike - unter den hohen Lagerbeständen, die sich nur mit Rabatten verkaufen ließen. Der neue Chef Arne Freundt drosselt die Erwartungen für das laufende Jahr. Der Abbau der Lagerbestände werde im ersten Halbjahr stärker auf die Marge drücken. Puma Anteilsscheine verlieren 1,7 Prozent.

Der Euro steht bei 1,06 41 Dollar.

08.16 Uhr – Fränkischer Sportartikelkonzern Puma mit Zahlen

Puma ist 2022 schneller gewachsen als gedacht und hat seine Ziele erreicht. „2022 war ein Rekordjahr für Puma“, sagte der neue Vorstandschef Arne Freundt in Herzogenaurach. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 19 Prozent auf 8,47 Milliarden Euro. Zum Jahresende litt Puma aber - wie die größeren Konkurrenten Adidas und Nike - unter den hohen Lagerbeständen, die sich nur mit Rabatten verkaufen ließen. Die Aktionäre sollen eine auf 82 Euro-Cent erhöhte Dividende bekommen. Der neue Chef Arne Freundt drosselt aber die Erwartungen für das laufende Jahr. Der Abbau der Lagerbestände werde im ersten Halbjahr stärker auf die Margen drücken als im zweiten.

07.56 Uhr - Neues EU-Label für Europäische Grüne Anleihen

Ein neues EU-Label für Europäische Grüne Anleihen soll Anlegern künftig bei ihren Investitionsentscheidungen helfen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am späten Dienstagabend auf das neue Siegel, wie der Rat der Mitgliedstaaten mitteilte. Für die Herausgeber der Anleihen soll es demnach einfacher werden, nachzuweisen, dass sie grüne und klimafreundliche Projekte finanzieren. Die neue Verordnung legt nun einheitliche Anforderungen an die Herausgeber für die Verwendung des neuen Labels fest. Diese beziehen sich den Angaben zufolge auf die EU-Taxonomie, die bereits Bereiche listet, in die Bürger und Unternehmen Geld investieren können, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zudem wird ein Aufsichtsrahmen für externe Prüfer der grünen Anleihen aufgesetzt. Für Bereiche, die bislang nicht in der Taxonomie geregelt werden, ist zunächst ein bestimmtes Maß an Flexibilität vorgesehen. Die Einigung muss nun noch formell vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Sie soll ein Jahr nach Inkrafttreten wirksam werden.

07.37 Uhr – DAX-Konzern Beiersdorf mit vorsichtigem Ausblick

Der Nivea- und Tesa Hersteller Beiersdorf hat dank starker Zuwächse im Kosmetikgeschäft eines der besten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte erzielt und blickt vorsichtig optimistisch voraus. Bei einem im vergangenen Jahr organisch um gut zehn Prozent auf 8,8 Milliarden Euro gewachsenen Konzernumsatz sprang der Betriebsgewinn vor Sondereffekten um fast ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Wachstum in dieser Höhe gerechnet. Die Aktionäre sollen trotz der glänzenden Geschäfte wie in den vergangenen Jahren 70 Cent Dividende je Aktie bekommen.

06.02 Uhr – Gute Wirtschaftsdaten aus China

Die Märkte in Asien begrüßen die überraschend guten Daten des chinesischen Einkaufsmanagerindex PMI. Das verarbeitende Gewerbe in China expandierte dem wichtigen Konjunkturbarometer zufolge im Februar so schnell wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Auch eine Umfrage im Privatsektor ergab, dass die Aktivität zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder anstieg. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der japanische Nikkei-Index notiert unverändert.