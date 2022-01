Börsen-Ticker: BMW mit Absatzrekord - VW mit Rückgang

22.05 Uhr – Dow Jones schließt erneut im Minus

Nach dem ersten Schreck über eine mögliche schärfere Straffung der US-Geldpolitik ist wieder etwas Ruhe an den Aktienmärkten in New York eingekehrt. Allerdings haben erneut die Minuszeichen überwogen. Der Dow Jones gab 0,5 nach auf 36.236 Punkte. Der Nasdaq ging 0,1 Prozent niedriger aus dem Handel bei 15.081 Zählern. Die von der US-Notenbank diskutierte stärkere Zinserhöhung würde die Unternehmen treffen, weil Kredite teurer würden. Das hatte gestern nach Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung für stark fallende Kurse gesorgt.

19.31 Uhr – Anleihen unter Druck durch Fed-Protokoll

Angesichts der hohen Inflation zieht die US-Notenbank Schritte in Betracht, die die Investoren noch gar nicht so recht auf dem Schirm hatten. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hervorgeht, diskutieren die Notenbankmitglieder nicht nur über eine schnellere und stärkere Zinserhöhung, sondern auch über einen Abbau der in den vergangenen Jahren aufgekauften Wertpapiere. Das heißt: das Geld bei auslaufenden Anleihen könnte die Fed einfach einbehalten. Oder die Fed könnte sogar die Papiere verkaufen. Also würde ein wichtiger Käufer am Rentenmarkt wegfallen bzw. sogar als Verkäufer auftreten. Bei so einer Perspektive ist es nicht verwunderlich, dass heute die Kurse von Anleihen unter Druck sind und damit deren Renditen steigen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat mit plus 1,75 Prozent den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Auch die deutschen Anleihen stehen unter Druck: die Rendite lag heute schon bei minus 0,033 Prozent und damit so hoch wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.

17.45 Uhr – DAX schließt mit größtem Tagesverlust seit zweieinhalb Wochen

Demnach diskutieren die Notenbankmitglieder nicht nur über eine schnellere und stärkere Zinserhöhung, sondern auch über einen Abbau der in den vergangenen Jahren aufgekauften Wertpapiere. Das ist ein völlig neuer Aspekt in der Diskussion. Immerhin hat beim DAX die Schwelle von 16.000 Punkten zum Schluss gehalten. Gelandet ist der DAX 1,4 Prozent im Minus bei 16.052 Punkten. Der MDAX büßte 1,3 Prozent ein, der TecDAX 2,1 Prozent.

16.15 Uhr - Zinsängste belasten Börsen

An der Wall Street verliert der Dow Jones eine dreiviertel Stunde nach Handelsstart 0,4 Prozent auf 36.255 Punkte, der Nasdaq an der Technologiebörse hat seine frühen Gewinne eingebüßt und ist mit 0,6 Prozent ins Minus gerutscht. Und das obwohl es erneut gute Konjunkturdaten gegeben hat. So sind die Industrieaufträge im November in den USA um 1,6 Prozent gestiegen und damit einen Tick mehr als von Experten erwartet. Das aber schürt erneut die Ängste, dass die US-Notenbank schneller und stärker auf die Geldbremse treten könnte als bislang gedacht. Das hatten die Anleger ja aus gestern veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung im Dezember herausgelesen.

Der DAX hat seine Verluste ausgeweitet und verliert jetzt 1,7 Prozent auf 15.991 Punkte. Der Euro steht bei 1, 13 12.

14.10 Uhr - Inflation weiter auf dem Vormarsch

Eigentlich hatten viele Experten mit einem kleinen Rückgang der Inflation in Deutschland gerechnet. Doch das ist nicht der Fall. Wie das statistische Bundesamt soeben mitteilte, auf Basis ihrer aktuellen vorläufigen Schätzung, legten die Verbraucherpreise im Dezember um 0,1 Prozentpunkt zu auf 5,3 Prozent. Erwartet worden war von Ökonomen ein kleiner Rückgang auf 5,1 Prozent. Im Gesamtjahr 2021 beträgt die Teuerung demnach im Jahresdurchschnitt 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem die hohen Energiepreise treiben die Inflation.

12.15 Uhr - Erzeugerpreise im Euroland ziehen weiter an

Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stiegen in der Eurozone im November zum Vorjahresmonat um 23,7 Prozent, teilte das europäische Statistikamt Eurostat mit. Das ist die höchste Rate seit der Einführung des Euro im Jahr 1999. Analysten hatten im Mittel mit einem etwas geringeren Anstieg um 23,2 Prozent gerechnet. Auch im Vergleich zum Vormonat hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise stärker als erwartet beschleunigt mit plus 1,8 Prozent. Analysten hatten lediglich mit 1,5 Prozent gerechnet. Besonders deutlich verteuerte sich erneut Energie mit plus 66 Prozent. Die Preise für Vorleistungsgüter stiegen mit 18,3 Prozent ebenfalls stark. Hier machen sich die zahlreichen Probleme in den internationalen Lieferketten bemerkbar. Die Erzeugerpreise messen den Preisdruck auf Herstellerebene, die Entwicklung fließt teilweise in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

09.15 Uhr Kursverluste für DAX und Co.

Die Verkaufswelle hat, wie nicht anders zu erwarten, auch die deutschen Börsen erreicht. Mitte Dezember jubelten die Anleger weltweit noch über die Ankündigung der US-Notenbank, ihre Geldpolitik zu verschärfen. Die Folge waren Kursgewinne an allen Börsen. Jetzt, als die Protokolle dieser denkwürdigen Sitzung veröffentlicht wurden, dreht sich die Stimmung. Grund: Die FED zieht die Zügel möglicherweise schärfer an als noch im Dezember gedacht. Der DAX verliert 160 auf 16.111 Punkte. Der TecDAX gibt 1,8 Prozent nach. Die Verluste ziehen sich quer durch den Markt: Allen voran Hellofresh, Delivery Hero und Zalando mit Verlusten von bis zu 2,6 Prozent.

07.15 Uhr - Nikkei-Index schließt 2,9 Prozent schwächer

Kursverluste an allen Börsen Asiens. In Tokio schloss der Nikkei-Index 2,9 Prozent tiefer bei 28.488 Punkten. In Südkorea verliert der Kospi 1,1 Prozent. Die chinesischen Börsen melden etwas kleinere Verluste von bis zu 0,9 Prozent. In Tokio hat sich die Aktie von Toyota lange gegen den schwachen Trend gestemmt, rutschte aber dann doch knapp ins Minus. Der japanische Autobauer hat es geschafft, in den USA mehr Fahrzeuge zu verkaufen als Lokalmatador General Motors.

06.30 Uhr Miese Stimmung an den Börsen

An den Börsen hat sich die Stimmung schlagartig verschlechtert. In New York verlor der Dow Jones 1,1 Prozent auf 36.407 Punkte. Der NASDAQ rutschte gar um 3,3 Prozent ab.

Es tritt das ein, was viele Experten erwarten. Die geldpolitische Wende der US-Notenbank dürfte an den Märkten noch einige Schwankungen und teilweise sogar heftige Turbulenzen auslösen.

Die FED veröffentlichte ihre Sitzungsprotokolle. Mehrere Mitglieder sprechen sich für eine schnellere Zinswende aus als bislang gedacht. Raschere Zinsanhebungen, ein rascherer Abbau des Anleiheberges, den die Notenbank über Jahre aufgehäuft hat – das sind die zentralen Forderungen. In Tokio verliert der Nikkei-Index 2,8 Prozent 28.547 Punkte.