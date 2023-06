Börsen-Ticker: Kaum Bewegung zu Beginn der neuen Woche

22.12 Uhr – Dow Jones und FedEx im Minus, Bitcoin gefragt

Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell zu weiteren Zinserhöhungen haben den Anlegern an der Wall Street die Laune verdorben. Der Dow Jones hat 0,3 Prozent verloren. Es sei noch ein langer Weg, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2 Prozent erreicht werde, hat der US Notenbank-Chef bei einer Anhörung im US-Kongress erklärt.

Bei den Unternehmen rückten Brief- und Paketzusteller ins Rampenlicht, nachdem FedEx enttäuschende Zahlen vorgelegt hat. Fedex verschreckte mit einem schwachen Quartalsumsatz und Gewinnausblick. Die FedEx-Aktie verlor 2,5 Prozent.

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat vergangene Woche einen An-trag auf die Zulassung eines börsennotierten Bitcoin-ETF-Fonds in den USA ge-stellt. Das schiebt den Bitcoin deutlich an. Der steht wieder bei über 30.000 Dol-lar. Aktien der Bitcoin-Miner Riot Platforms und Marathon Digital gewannen durchschnittlich vier Prozent.

19.54 Uhr – In den USA darf im Labor gezüchtetes Fleisch verkauft werden

Das US-Landwirtschaftsministerium habe den beiden Firmen Upside Foods und Good Meat die endgültige Genehmigung für so genanntes kultiviertes Fleisch erteilt, gaben beide Unternehmen bekannt. Die Vereinigten Staaten sind nach Singapur das zweite Land, das den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch erlaubt. Beide Unternehmen stellen Zucht-Hähnchen her. Das kultivierte Fleisch wird aus einer Probe von Tierzellen gewonnen, die in Stahltanks gefüttert werden und wachsen. Sowohl Upside Foods als auch Good Meat wollen ihr Produkt zunächst in gehobenen Restaurants anbieten, wenn die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, könnten Lebensmittelgeschäfte folgen.

18.02 Uhr – Amazon wegen Prime verklagt

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC hat beim Bundesgericht in Seattle Klage gegen Amazon wegen der Verleitung von Kunden zur Anmeldung beim Dienst Prime eingereicht. Amazon habe „manipulative, aufdringliche oder irreführende Designs der Benutzeroberfläche“ verwendet, um Millionen von Verbrauchern zur Anmeldung bei Prime zu bewegen und ihnen die Kündigung zu erschweren. In der Klageschrift hieß es, Amazon habe im April auf Druck der FTC sein Kündigungsverfahren geändert, doch die Verstöße gingen weiter. Die Behörde fordert zivilrechtliche Sanktionen und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, um künftige Verstöße zu verhindern. Laut FTC verdient Amazon jährlich 25 Milliarden Dollar mit Prime-Abonnements, die den Kunden dann einen kostenlosen Versand für Millionen von Artikeln, verschiedene Rabatte und Zugang zu Filmen, Musik und Fernsehserien sowie andere Vorteile bieten.

17.52 Uhr - Daimler Truck gewinnt, Volkswagen und Deutsche Post im Minus

Der LKW-Bauer Daimler Truck kann trotz unsicherer Wirtschaftslage weltweit keine Schwäche am Markt für Nutzfahrzeuge ausmachen, wie der Chef auf der virtuellen Hauptversammlung sagte. Aktien von Daimler Truck verteuerten sich um 0,3 Prozent.

Beim Autobauer Volkswagen fand heute ein sogenannter Kapitalmarkttag statt. Unter anderem plant VW, den Umsatz bis 2027 um jährlich fünf bis sieben Prozent zu steigern. Vor allem aber sollen die derzeit nur schwach ausgelasteten Werke besser genutzt werden. Dennoch büßten Papiere von Volkswagen 0,8 Prozent ein – ähnlich wie die anderen Autoaktien im DAX.

Für die Deutsche Post ist es um 2,6 Prozent nach unten gegangen. Der amerikanische Konkurrent FedEx verschreckte mit einem schwachen Quartalsumsatz und Gewinnausblick.

Der DAX hat 0,5 Prozent abgegeben auf 16.023 Punkte. Der US-Notenbankchef hat mindestens eine weitere Zinserhöhung gegen die Inflation angedeutet.

Der Euro steht bei 1,09 54 Dollar.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Mittwoch

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute zehn Aktiengesellschaften ein Plus und 30 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Covestro (+4,1 Prozent), Adidas (+3,6 Prozent) sowie Siemens Energy (+1,7 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Merck mit -2,8 Prozent, Vonovia mit -2,3 Prozent und Deutsche Post mit -2 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.15 Uhr - VW mit ehrgeizigen Zielen

VW-Chef Oliver Blume will, dass der Autobauer bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent erreicht. Als strategisches Ziel wird die Umsatzrendite bis 2030 auf 9 bis 11 Prozent angehoben. In Nordamerika sollen die Marktanteile ausgebaut werden. In China wollen die Wolfsburger der erfolgreichste ausländische Hersteller bleiben. Diese Ziele verkündete Blume auf dem sogenannten Kapitalmarktag. Die Aktien reagieren aber nicht. Die VW-Aktie gibt 0,4 Prozent nach, die von Porsche um 0,7 Prozent.

14.45 Uhr - US-Notenbank vor weiteren Zinserhöhungen

Die amerikanische Notenbank wird die Zinsen weiter anheben. Bislang hat sie zehn Erhöhungen in einem Jahr gemacht. Das Zinsniveau liegt zwischen 5.00 und 5.25 Prozent. Zuletzt pausierte sie, doch die Pause könnte kürzer ausfallen als an den Märkten erhofft. Powell wird heute vom Senat befragt. In einem ersten Statement sagte er, alle Mitglieder der FED seien überzeugt, dass es weitere Erhöhungen geben wird. Vermutlich um bis zu einen halben Prozentpunkt, sprich, zweite weitere „normale“ Zinsschritte stehen an.

13.15 Uhr - Großaufträge für Airbus

Bei Airbus füllen sich die Auftragsbücher. Der Flugzeugfinanzierer Avolon bestellt 20 Maschinen des Großraumjets A330neo. Die Auslieferung soll im Jahr 2026 beginnen. Beim größten Flugzeugbauer der Welt füllen sich derzeit die Bücher sehr schnell, erklärte das Unternehmen auf der Internationalen Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris. Die Aktie kann aktuell nicht profitieren, sie liegt knapp im Minus. Diese Woche hatte schon der Triebwerkshersteller MTU berichtet, dass er in diesem Jahr mit 800 Millionen Euro einen operativen Rekordgewinn erzielen will, weil sich der Luftverkehr nach der Corona-Pandemie deutlich erholt. Auch MTU tendieren etwas leichter.

10.08 Uhr - Lufthansa verkauft Tochter AirPlus

Die Lufthansa verkauft ihren Zahlungsdienstleister AirPlus für 450 Millionen Euro an die schwedische Bank SEB. Diese Transaktion sei nach der Veräußerung der LSG-Gruppe im April und der Beteiligung an ITA der nächste große Schritt in der Strategie des Konzerns, sich künftig auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, sagte Lufthansa-Finanzchef Remco Steenbergen. Der Verkauf von AirPlus werde sich positiv auf die operative Marge und die Kapitalrendite der Lufthansa auswirken. AirPlus als Dienstleister für Reisekostenmanagement, der rund 53.000 Firmenkunden in 55 Ländern zählt, litt unter dem Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Pandemie. Geschäftsreisen erholen sich langsamer als der Tourismus von der Krise. Der Deal kommt an der Börse gut an. Die im MDAX notierte Aktie der Lufthansa verteuert sich um 2 Prozent.

09.06 Uhr - DAX startet im Minus

Die deutschen Börsen sind mit einem kleinen Minus in den Handel gestartet. Nach wenigen Minuten gibt der DAX um 0,2 Prozent nach auf 16.079 Punkte. Damit folgt der hiesige Markt den schwächeren Vorgaben von der Wall Street. Dort hatte der Dow Jones 0,7 Prozent leichter geschlossen. Größter Verlierer im DAX ist zunächst die Aktie der Deutschen Post, die sich um knapp 2 Prozent verbilligt. Hier belasten unerwartet schwache Quartalszahlen des Konkurrenten FedEx. Das US-Unternehmen hatte in der Nacht mit seinem Umsatz die Erwartungen von Analysten verfehlt. Im Logistik- und Paketgeschäft macht sich zunehmend bemerkbar, dass der Corona-Boom des Online-Handels merklich abgeflaut ist.

07.02 Uhr - Automarkt in der EU erholt sich weiter

Der Pkw-Markt in der EU ist auch dank der hohen Nachfrage nach Elektroautos weiter gewachsen, liegt aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Im Mai stiegen die Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg um 18,5 Prozent auf fast eine Million Einheiten, so der europäische Herstellerverband ACEA in Brüssel. Das war der zehnte Monat in Folge mit einem Verkaufsplus. Dabei kletterte der Absatz von Elektroautos um mehr als 70 Prozent. Ihr Anteil an den Neuzulassungen erhöhte sich um vier Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. Am größten war erneut der Anteil der Benziner. Ihr Marktanteil schrumpfte zwar leicht, mit rund 37 Prozent war dies aber immer noch die gefragteste Fahrzeugart. Seit Jahresbeginn stiegen die Neuzulassungen insgesamt um 18 Prozent auf 4,4 Millionen Stück. Das waren allerdings immer noch rund 1,3 Millionen Autos weniger als im Jahr 2019 und damit vor der Pandemie.

06.30 Uhr - Deutsche Börsen zum Auftakt im Plus erwartet

Nach zwei schwächeren Tagen, an denen Gewinnmitnahmen überwogen wird der deutsche Aktienmarkt heute zum Handelsauftakt freundlicher erwartet. Darauf deuten die Futures auf den DAX hin. Im Fokus könnte eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats stehen.

06.34 Uhr - FedEx enttäuscht Erwartungen

Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns hat dem Online-Handel weltweit einen Schub gegeben. Diese Sonderkonjunktur scheint nun ausgelaufen zu sein. So bekommt zum Beispiel der US-Logistiker FedEx einen deutlichen Nachfrage-Rückgang beim Online-Handel zu spüren. Der Rivale der Deutschen Post DHL erzielte im abgelaufenen Geschäftsquartal einen Umsatz von knapp 22 Milliarden Dollar, wie das US-Unternehmen in der Nacht nach Börsenschluss mitteilte. Experten hatten allerdings fast 23 Milliarden Dollar erwartet. Die FedEx-Aktie fiel im nachbörslichen Handel fünf Prozent und zog den Konkurrenten UPS um 1,3 Prozent mit nach unten. Beide Konzerne gelten als Barometer der US-Wirtschaft. Die FedEx-Zahlen könnten heute an den deutschen Börsen auch für Bewegung bei der Post-Aktie sorgen.

06.05 Uhr - Umfrage: China zunehmend unattraktiv

Für europäische Unternehmen ist das Geschäftsklima in China laut einer Studie so ungünstig wie noch nie. Eine von zehn der befragten Firmen habe als Konsequenz ihre Investitionen und ihre Asien-Zentralen aus der Volksrepublik abgezogen, hieß es in der Umfrage der Europäischen Handelskammer in China. Eines von fünf Unternehmen denke über einen solchen Schritt nach. Im Luftfahrt- und Raumfahrtsektor plane eine von fünf Firmen keine zukünftigen Investitionen in China mehr. Hauptziel für jene Unternehmen, die ihre Asien-Hauptquartiere aus China abgezogen hätten, sei Singapur. Dort hätten 43 Prozent dieser Firmen ihre Zentralen angesiedelt. Das Zutrauen der Unternehmer in den chinesischen Markt sei so ziemlich auf dem tiefsten Stand seit es solche Umfragen gibt, sagte der Präsident der Europäischen Handelskammer, Jens Eskelund.

22.12 Uhr – Dow Jones Minus, Tesla und PayPal mit Gewinnen

Nach General Motors und Ford übernimmt auch das Startup Rivian das Ladenetz von Tesla in den USA. Der weltweit führende Elektroautobauer kommt damit dem Ziel näher, den Standard auf dem nordamerikanischen Markt zu setzen. Aktien von Tesla stiegen um 5,3 Prozent. Anteilsscheine von Rivian legten 5,5 Prozent zu.

Die Aktie des amerikanischen Zahlungsdienstleisters Paypal verteuerte sich um 3,7 Prozent. Der Verkauf von Forderungen aus europäischen Konsumentenkrediten im Volumen von bis zu 40 Milliarden Euro hat PayPal Auftrieb gegeben. Die Firma erhält vom Finanzinvestor KKR etwa 1,8 Milliarden Dollar. Von der Summe soll eine Milliarde Dollar in Aktienrückkäufe gesteckt werden.

Hingegen ging es für den Dow Jones um gut 0,7 Prozent nach unten. Unter anderem warten Investoren gespannt auf eine Anhörung des US-Notenbankchefs vor einem Ausschuss des Kongresses am Mittwoch.

20.18 Uhr – Augsburger MAN Energy Solutions verkauft Gasturbinengeschäft nach China

Die Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions produziert und wartet mit rund 100 Mitarbeitern in Oberhausen und Zürich Gasturbinen, die etwa zur Energiegewinnung oder als Antrieb für Pipelines verwendet werden. CHGT, die zum Werftenkonzern China State Shipbuilding Corporation (CSSC) gehört, hat für beide Werke eine fünfjährige Standortgarantie gegeben. Anders als Deutschland setzt China weiter auf fossile Brennstoffe. Das Augsburger Unternehmen mit rund 14.000 Mitarbeitern gehörte ursprünglich zu MAN, war aber im Zuge der Entstehung der Lkw-Holding Traton direkt auf Volkswagen übergegangen und soll mindestens bis 2026 Teil des Konzerns bleiben.

19.42 Uhr – Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal im Aufwind

Der Verkauf von Forderungen aus europäischen Konsumentenkrediten im Volu-men von bis zu 40 Milliarden Euro gibt PayPal Auftrieb. Die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers steigen an der Wall Street um vier Prozent. Das Unternehmen erhält vom Finanzinvestor KKR etwa 1,8 Milliarden Dollar. Von der Summe würden eine Milliarde Dollar in Aktienrückkäufe gesteckt.

19.12 Uhr – Weiterer Erfolg für Tesla beim US-Ladenetz

Nach General Motors und Ford übernimmt auch das Startup Rivian das Ladenetz von Tesla in den USA. Rivian-Fahrer können ab Frühjahr 2024 Tesla-Ladestationen nutzen. Zum Standard werde die Tesla-Ladelösung ab 2025. Der weltweit führende Elektroautobauer kommt damit dem Ziel näher, den Standard auf dem nordamerikanischen Markt zu setzen. Tesla stellt nach Daten des US-Energieministeriums schon heute rund 60 Prozent der Schnellladestationen in den Vereinigten Staaten. Tesla Aktien verteuern sich um 4,1 Prozent.

17.49 Uhr – Wie lief der Dienstag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse elf Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 29 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Covestro verzeichnete bisher mit 12,2 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt MTU Aero Engines mit +1,1 Prozent und Hannover Re mit +1 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Continental mit -3,3 Prozent, BASF mit -3,2 Prozent und Siemens Healthineers mit -2,3 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.37 Uhr - DAX geht 0,6 Prozent leichter aus dem Handel

Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Wie schon am Vortag drückten unter anderem Gewinnmitnahmen nach den Allzeithochs der Vorwoche auf die Notierungen. Der DAX gab am Ende um 0,6 Prozent nach auf 16.111 Punkte. Gegen den Trend verteuerten sich die Papiere des Chemiekonzerns Covestro um knapp 13 Prozent. Hintergrund waren Übernahmephantasien

17.05 Uhr - DAX im späten Handel im Minus

Die deutschen Börsen tendieren im späten Handel leichter. Der DAX gibt um 0,5 Prozent nach auf 16.125 Punkte. Händler begründeten das Minus mit einer Mischung aus Gewinnmitnahmen, Konjunktursorgen und Zins-Unsicherheit. Gegen den schwächeren Trend kann sich vor allem die Aktie von Covestro stemmen, die sich um knapp 15 Prozent verteuert. Hinter diesem Kurssprung stecken Übernahmephantasien rund um den Chemiekonzern aus Leverkusen. Laut einem Bericht der Nachrichten-Agentur Reuters ist der staatliche Ölkonzern von Abu Dhabi als potentieller Käufer an Covestro herangetreten, wofür es aber keine offizielle Bestätigung gibt. Auf der anderen Seite rutschen die im MDAX notierten Aktien von Lanxess um 15 Prozent ab. Der Chemiekonzern hatte eine Gewinnwarnung veröffentlicht.

16.00 Uhr - US-Immobilienmarkt robust

Trotz hoher Zinsen hat sich in den USA das Wohnungsbaugeschäft im Mai überraschend kräftig belebt. Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg hochgerechnet auf das gesamte Jahr um mehr als 21 Prozent auf 1,6 Millionen, so das Handelsministerium in Washington. Experten hatten lediglich mit 1,4 Millionen gerechnet. Die Zahlen für den Vormonat wurden allerdings deutlich nach unten revidiert: Statt der zunächst gemeldeten 1,4 Millionen Neubauten waren es im April nur 1,34 Millionen. Die Zahl der Baugenehmigungen als Indikator für das künftige Baugeschehen stieg im Mai um 5,2 Prozent auf fast 1,5 Millionen. Mit den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sind ja auch die Hypothekenkredite teurer geworden, was die Baulust tendenziell dämpft. Die New Yorker Börsen sind nach einer Feiertagspause verhalten gestartet. Der Dow Jones liegt 0,4 Prozent im Minus.

14.50 Uhr - Übernahmegerüchte beflügeln Covestro

Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) streckt Insidern zufolge die Fühler nach dem Leverkusener Chemiekonzern Covestro aus. ADNOC sei an das Unternehmen, das auf Kunststoffe spezialisiert ist mit einem Übernahmeangebot herangetreten, das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich dabei auf mit der Sache vertrauten Personen. Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Bedingungen waren unmittelbar nicht zu erfahren. Covestro wollte sich dazu nicht äußern, bei ADNOC war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Die Reaktion der Börse fällt dennoch sehr deutlich und positiv aus. Die Covestro-Aktie verteuert sich um 9 Prozent. Vor dieser Meldung hatte sie noch im Minus notiert. Sie litt unter einer Gewinnwarnung eines anderen Chemiekonzerns, nämlich Lanxess. Dessen im MDAX notierte Aktie rutscht um 14 Prozent ab.

12.05 Uhr - Lanxess schickt Chemiewerte auf Talfahrt

An den deutschen Börsen stehen heute insbesondere Aktien aus der Chemiebranche unter Druck. Auslöser ist eine Gewinnwarnung von Lanxess. Das Unternehmen hatte am Vorabend seine Gewinnprognose für das laufende Quartal und das gesamte Geschäftsjahr gesenkt. Hintergrund ist, dass die Nachfrage nach vielen Chemieprodukten bei weitem nicht so stark anzieht wie in der Branche erhofft. Die im MDAX notierte Aktie von Lanxess geht auf Talfahrt. Ihr Kurs sackt um 16 Prozent durch. In ihrem Gefolge kommt es auch zu Verlusten bei großen Chemiewerten im DAX. Covestro verbilligen sich um 5,8 Prozent. BASF geben um knapp 3 Prozent nach. Auch insgesamt ist die Stimmung an den Börsen verhalten. Der Markt setzt seinen gestrigen Abwärtstrend fort. Um die Mittagszeit büßt der DAX 0,6 Prozent ein auf 16.106 Punkte.

10.15 Uhr - Siemens profitiert von Intel-Firma in Magdeburg

Intel baut seine Chipfabrik in Magdeburg – und Siemens bekommt dem Vernehmen nach Aufträge aus dem 30-Milliarden-Euro-Projekt. Einem Insider zufolge könne der Münchner Konzern sein gesamtes Automatisierungs- und Gebäudetechnik-Portfolio einbringen. In einer Mitteilung von Intel heißt es, dass Siemens stolz auf die Zusammenarbeit mit Intel sei. Ziel sei es, „gemeinsam das Halbleiter-Ökosystem in Europa zu beschleunigen“. Die Siemens-Aktie tendiert 0,6 Prozent leichter bei 162 Euro. Sie bewegt sich damit im Rahmen des Gesamtmarktes. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 16.133.

09.15 Uhr - DAX gibt erneut nach

Die Rekorde der vergangenen Woche verführen viele Anleger zu Gewinnmitnahmen. Der DAX gibt 65 auf 16.136 Punkte nach. Das sind rund 300 Punkte weniger als beim letzten Allzeithoch vom Freitag. Unter dem Strich kein Beinbruch. Dass der DAX angesichts der weiterhin kritischen Gesamtlage ein so hohes Niveau erreicht hat, ist ja durchaus überraschend. Der Chemiespezialist Lanxess hat seine Prognosen gesenkt. Das wird mit einem Kursverlust von rund 10 Prozent bestraft. Mitgezogen werden andere Werte aus der Chemiebranche: Covestro verbilligen sich um vier Prozent, BASF um 2,6 Prozent.

06.15 Uhr - Leitzinssenkung in China

Chinas Wirtschaft verliert offenbar wieder etwas an Schwung. Lange hat China an seiner rigiden Lockdown-Politik festgehalten. Als diese gelockert wurde, zog die Wirtschaft wieder an, aber nicht so stark wie von der Regierung in Peking erhofft. Nun hilft die chinesische Notenbank nach, indem sie erstmals seit 10 Monaten zwei wichtige Zinsen senkt – aber nicht so stark wie an den Märkten erwartet. Die reagieren dann auch recht verhalten. Die chinesischen Börsen tendieren leichter. Auch in Tokio verliert der Nikkei-Index 0,3 Prozent tiefer bei 33.234.

Dienstag, 20. Juni 2023