Börsen-Ticker: DAX wieder über 16.000

22.15 - Tesla-Ladesystem wird US-Standard

Tesla öffnet sein schnelles Ladenetz, sein Superchargersystem, nun auch für General Motors. Darauf haben sich die beiden Autobauer geeinigt. Noch benötigen die E-Autofahrer von GM einen Adapter, doch das soll sich ab 2025 ändern. Dann sollen die Anschlüsse aufeinander abgestimmt sein. Eine ähnliche Vereinbarung hatte Tesla im Mai mit Ford abgeschlossen. Damit dürfte das Tesla-Ladesystem zum amerikanischen Standard werden. Die Aktie verteuerte sich um vier Prozent.

Die New Yorker Märkte schlossen nur mit kleineren Gewinnen von bis zu 0,2 Prozent. Nächste Woche berät die US-Notenbank ihre Geldpolitik. Im Vorfeld rührte sich an den Börsen recht wenig.

18.15 Uhr - DAX beschließt Woche unter der Marke 16.000 Punkte

Es war eine lethargische Woche an den internationalen Börsen. Weder die großen Indizes in Europa, noch die in den USA bewegten sich kaum vom Fleck. Der DAX ist mit seinen zaghaften Versuchen gescheitert, die Hürde 16.000 zu überspringen. Er schloss 40 Punkte tiefer bei 15.950. Auch die US-Märkte bewegen sich vor der wichtigen Notenbank-Woche kaum vom Fleck. Kommenden Mittwoch wird die US-Notenbank vermutlich eine Zinspause machen, die EZB am Tag danach einen weiteren Zinsschritt um einen Viertelpunkt. Spannend wird sein, welchen Zinsausblick die Notenbanken für die kommenden Monate geben. Fakt ist, sowohl in den USA wie auch in Europa ist die Inflation nach wie vor zu hoch.

17.49 Uhr – Verluste für BASF, Symrise und Brenntag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 15 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 25 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Vonovia verzeichnete bisher mit 3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Rheinmetall mit +2 Prozent und MTU Aero Engines mit +1,9 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Brenntag mit -4,3 Prozent, Symrise mit -4,1 Prozent und BASF mit -2 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

18.15 Uhr - Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

Ein Blick auf die 36 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 16 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und 20 bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.49 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der bayerischen Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX liegen diese Woche bei Morphosys (12,2 Prozent), Puma (5,4 Prozent) und Vitesco (4,9 Prozent).

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Siltronic mit -8,7 Prozent, Wacker Chemie mit -8,3 Prozent und pbb Deutsche Pfandbriefbank mit -7,5 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 9. Juni um 17.49 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 2. Juni um etwa dieselbe Zeit verglichen.

15.41 Uhr – Dow Jones kaum verändert, Tesla und GM gefragt

Der US-Elektroautobauer Tesla öffnet sein Schnell-Ladenetz in den USA jetzt auch für Elektroautos von General Motors. Das haben die GM-Chefin Mary Barra und Tesla-Chef Elon Musk gestern bei einer Twitter-Veranstaltung angekündigt. Damit steigen die Chancen, dass sich der Ladestecker von Tesla als Standard auf dem nordamerikanischen Markt durchsetzt. Tesla, GM und Ford machen zusammen etwa 70 Prozent der aktuellen US-Elektrofahrzeugverkäufe aus. Mit einem einheitlichen Ladestandard würde ein wichtiges Hindernis für eine stärkere Verbreitung von E-Autos beseitigt. Die Aktien von General Motors verteuern sich um 3,5 Prozent, die von Tesla steigen um 4,5 Prozent.

Bevor in der nächsten Woche die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht sind Anleger generell eher vorsichtig. Der Dow Jones notiert kaum verändert.

14.34 Uhr – UBS ab Montag mit Credit Suisse Integration

Die UBS steht nach Einschätzung von Konzernchef Sergio Ermotti in Zusammenhang mit der nächste Woche anlaufenden Integration der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse vor einer unruhigen Zeit. „Ich denke, dass wir aus einer nicht idealen Lage etwas Gutes machen werden“, sagte er auf der Wirtschaftskonferenz Swiss Economic Forum. „Die nächsten Monate werden holprig sein.“ Es werde viele Emotionen geben.

Als nächste große Weichenstellung steht danach der Entscheid zur Zukunft des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse an. Die UBS ist dabei, mögliche Optionen wie etwa eine Abspaltung zu prüfen. Kriterien sind dem UBS-Chef zufolge die Bedürfnisse der Kunden, der Umfang des Stellenabbaus und die Auswirkungen auf die Aktionäre. Die UBS stehe dabei unter Zeitdruck. „Wir müssen mit einer Antwort kommen vor Ende Sommer,“ so Ermotti.

14.17 Uhr – Zinsentscheidung der russischen Notenbank

Russlands Notenbank tastet den Leitzins nicht an und hält sich zugleich die Tür für eine Erhöhung weiter offen. Sie beließ den Schlüsselzins am Freitag bei 7,5 Prozent, wie es die von Reuters befragten Experten erwartet hatten. Die Zentralbank sieht steigende Inflationsrisiken und schließt daher ein Anziehen der geldpolitischen Zügel auf künftigen Sitzungen nicht aus. Der nächste Zinsentscheid steht am 21. Juli an.

Steigende Haushaltsausgaben, die sich verschlechternde Außenhandelsbedingungen und die Lage am Arbeitsmarkt spielten der Inflation in die Hände, warnt die Notenbank. Die Jahresteuerung, die 2022 auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen war, ist zwar mittlerweile unter das Inflationsziel der Notenbank von vier Prozent gesunken. Doch spielen dabei auch statistische Basiseffekte eine Rolle.

12.11 Uhr – Münchner DAX-Konzern MTU expandiert in China

Der Triebwerkshersteller MTU hat in der südchinesischen Millionenstadt Zhuhai einen zweiten Prüfstand in Betrieb genommen. Er ist Bestandteil des neuen Werks der MTU Maintenance in Jinwan. Damit könne MTU die Anforderungen vor allem der asiatischen Kunden erfüllen, heißt es und so solle das Wachstum des Luftfahrtsektors in der Region Guangdong - Hongkong - Macau weiter unterstützt werden. Der neue Prüfstand erhöht die Testkapazität der MTU Maintenance Zhuhai auf 710 Triebwerke pro Jahr. MTU Maintenance Zhuhai errichtet derzeit ein Trainingszentrum, in dem jährlich bis zu 100 Triebwerksmechaniker ausgebildet werden sollen. MTU Maintenance Zhuhai betreut über 90 Kunden aus der ganzen Welt.

11.20 Uhr - Trotz neuer Chefin der türkischen Zentralbank - Lira unter Druck

Als erste Frau übernimmt Hafize Gaye Erkan den Chefposten der türkischen Zentralbank. Die Notenbank bekommt damit zum fünften Mal in nur vier Jahren eine neue Leitung. Die Bankmanagerin wurde an der Universität Princeton ausgebildet und übernimmt das Amt in schwierigen Zeiten. Die Inflation in der Türkei liegt bei knapp 40 Prozent, die türkische Landeswährung Lira war in den vergangenen Tagen auf Rekordtiefs im Vergleich zu Euro und Lira gerutscht und hat seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar rund 25 Prozent an Wert verloren. Frau Erkan hat als neue Notenbank-Chefin aber keine Vorschusslorbeeren von den Märkten bekommen. Die Lira setzt ihre Talfahrt fort. Dementsprechend hat der Dollar seine Gewinne ausgebaut und steigt um 1,5 Prozent auf Rekordkurse von jetzt 23,45 Lira.

Hierzulande verbucht der DAX im Vorfeld der Zinsentscheidungen in den USA und in der Eurozone nächste Woche jetzt ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 15.980 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0763 Dollar.

09.15 Uhr - 16.000er-Marke erweist sich als hartnäckig

Der DAX war gestern bereits knapp an der psychologisch wichtigen Marke gescheitert, hatte sie aber heute vorbörslich wieder ins Visier genommen und war leicht gestiegen. Doch jetzt kurz nach Handelsstart ist er wieder ins Minus gerutscht und verliert 0,2 Prozent auf 15.962 Punkte. Zuvor hatte die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA für Kauflaune gesorgt am Aktienmarkt in Tokio und an den Börsen in New York. Doch mit Sorge betrachten die DAX-Anleger offenbar die Entwicklung in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Man befürchtet, dass China in eine Deflation rutschen könnte, nachdem wegen der Nachfrageschwäche die Verbraucherpreise im Mai nur um 0,2 Prozent gestiegen sind und die Erzeugerpreise sogar um 4,6 Prozent zurückgegangen. Der Euro notiert mit 1,0775 Dollar.

08.22 Uhr - Nikkei schließt mit kräftigem Plus

Die Hoffnung auf eine Zinspause in den USA hat für Kauflaune gesorgt am Aktienmarkt in Tokio. Der Nikkei-Index schloss mit einem Plus von zwei Prozent auf dem Endstand von 32.265 Punkten. Nächste Woche trifft sich ja die US-Notenbank und nach den Daten vom US-Arbeitsmarkt gestern, die auf eine Abkühlung des heiß gelaufenen US-Job-Marktes hindeuten, habe sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed die Zinsen am 14. Juni nicht erhöhen wird. Der DAX wird vorbörslich leicht im Plus gesehen bei 15.995 Punkten. Der Euro steht bei 1,0778.

06.20 Uhr - Märkte sehen Gefahr von Deflation in China

Die aktuellen Inflationsdaten aus China liegen unter den Erwartungen der Märkte. Die chinesische Statistikbehörde meldete einen leichten Anstieg der Verbraucherpreise im vergangenen Monat um 0,2 Prozent, Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet, nachdem im April die Verbraucherpreise mit einem Plus von 0,1 Prozent so langsam gestiegen waren wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Die jüngsten Konjunkturdaten zeigten, dass sich Chinas Wirtschaft nach Aufhebung der strengen Corona-Beschränkungen im Dezember wegen der weltweiten Konjunkturabkühlung und der schwächelnden Inlandsnachfrage nur langsam erholt. Das drückt auf die Preise. Und so belaste das Risiko einer Deflation die Wirtschaft nach wie vor, heißt es von Ökonomen und Analysten.

Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde nur wenig verändert, in Hongkong geht es leicht um 0,3 Prozent nach oben. In Tokio erholt sich der Nikkei-Index kräftig und steigt um 1,9 Prozent. Der Euro steht bei 1,0776 Dollar.

Freitag, 09. Juni 2023