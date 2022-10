Börsen-Ticker: DAX startet mit deutlichen Verlusten

9.38 Uhr - Anleger flüchten aus Credit-Suisse-Aktien

Credit-Suisse-Manager haben offenbar das Wochenende damit verbracht, Großkunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung der Schweizer Großbank zu beruhigen. Die Manger tätigten Anrufe, nachdem sich sogenannte CDS-Absicherungen zuletzt stark verteuert hätten, berichtete die "Financial Times" am Sonntag. Credit Default Swaps (CDS) sind Derivate, mit denen sich Anleger eindecken, wenn sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Eine Führungskraft der Bank habe zudem Berichte dementiert, dass es bei den Gesprächen darum gegangen sei, mehr Kapital von Investoren zu erhalten. Ein Sprecher des Geldhauses lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Chef der krisengeplagten Bank, Ulrich Körner, hatte noch am Freitag in einer Mitteilung an die Belegschaft die starke Bilanz der Bank hervorgehoben. Die Aktien der Credit Suisse brechen um rund 10 Prozent ein.

09.10 Uhr – DAX startet mit deutlichen Verlusten

Auch am heutigen Feiertag wird gehandelt: Mit Verlusten sind die deutschen Aktienmärkte in den Oktober gestartet. Der DAX gibt 1,5 Prozent nach auf 11.938 Punkte. Auch MDAX und TecDAX büßen jeweils mehr als 1 Prozent ein. Überraschend sind die Verluste nicht. Am Freitag waren die Aktienkurse an den New Yorker Börsen nach dem Handelsschluss hierzulande noch tief ins Minus gerutscht. Die größten Verlierer bei den Standardwerten sind in den ersten Minuten die Anteile von der Deutschen Bank mit einem Abschlag von 3,5 Prozent. Porsche Holding, Continental und Siemens geben 2,5 bis 3 Prozent nach. Einsam auf der Gewinnerseite hält sich aktuell nur Sartorius mit einem kleinen Plus von knapp einem halben Prozent.

06.05 Uhr - Negative Vorgaben für Feiertagshandel

Auch wenn Feiertag ist: An den deutschen Aktienmärkten wird heute gehandelt. Doch es sieht nach keinem guten Start in den Oktober aus. Am Freitag waren die Aktienkurse an den New Yorker Börsen nach dem Handelsschluss hierzulande noch tief ins Minus gerutscht. Frühe Berechnungen sehen den DAX daher unter 12.000 Punkten. Diese Marke konnte der deutsche Leitindex am Freitag noch erklimmen. Dennoch ist die Bilanz im September sehr schwach. Der DAX hat mehr als 5,5 Prozent eingebüßt. Seit Jahresanfang beträgt das Minus sogar knapp 25 Prozent. An den Aktienmärkten in Fernost gibt es aktuell keinen klaren Trend. Der Nikkei-Index in Tokio hält sich gut ein halbes Prozent im Plus. Der Hang-Seng in Hongkong gibt mehr als 1 Prozent nach. In China sind die Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.