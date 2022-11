Börsen-Ticker: DAX steigt um 1 Prozent

21.15 Uhr - Verluste für Dow Jones, DAX und Co.

Am Tag nach der Zinserhöhung schlossen die New Yorker Börsen etwas leichter. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 31.992 Punkte, der NASDAQ gab bis zu 1,7 Prozent nach.

Unter Druck standen viele prominente Hightechwerte wie Apple, Microsoft oder die Google- Mutter Alphabet. Die Zeiten sind vorbei, in denen gerade die Hightech-Branche von den extrem günstigen Finanzierungskonditionen während der Null-Zins-Phase profitierte.

18.15 Uhr - Zins- und Inflationssorgen nach BoE-Zinsschritt

Nach der US-Notenbank hat nun auch die Bank von England einen XXL-Zinsschritt beschlossen. Sie erhöhte ihre Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte. Das ist der größte Schritt seit 33 Jahren. In vielen Kommentaren ist zu lesen, dass sich die internationalen Notenbanken abgesprochen hätten, um die ausufernden Inflationsraten effektiv zu bekämpfen. Der DAX schloss knapp ein Prozent tiefer bei 13.130; der MDAX verlor 2,1 Prozent. Im DAX verloren BMW 4,7 Prozent an Wert. Analysten machen hierfür die wachsenden Rezessionssorgen verantwortlich, die vor allem die Autobranche belasten könnten. Im MDAX drückte ein negativer Analystenkommentar den Stahlkonzern ThyssenKrupp mit über zehn Prozent ins Minus.

16.00 Uhr - Bank of England mit Rekord-Zinsschritt

Die britische Zentralbank hat heute den Leitzins so deutlich erhöht wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der Zins stieg von 2,25 Prozent auf 3 Prozent, wie die Bank of England mitteilte. Damit will die Zentralbank die hohe Inflation drücken, die von der russischen Invasion in die Ukraine und der Steuerpolitik der inzwischen ausgeschiedenen Premierministerin Liz Truss ausgelöst wurde. Die Bank of England vollzog den deutlichen Zinssprung, obwohl sie gleichzeitig eine Schrumpfung der Wirtschaft bis Juni 2024 vorhersagte. Eine solche Entwicklung würde nach Angaben der britischen Statistikbehörde die längste Rezession seit mindestens 1955 bedeuten. Der Aktienmarkt in London tritt nach dem Zins-Entscheid auf der Stelle.

13.05 Uhr - Studie zu Kombi-Impfstoff

Das deutsche Biotechunternehmen BioNTech und sein Partner Pfizer starten eine klinische Studie mit einem kombinierten Impfstoff gegen Covid-19 und Grippe. Der Impfstoffkandidat kombiniert den bereits zugelassenen Omikron-Booster der beiden Unternehmen mit einem Grippe-Impfstoff-Kandidaten von Pfizer, der gegenwärtig in einer klinischen Phase-3-Studie getestet wird. An der Phase-1-Studie mit dem Kombivakzin sollen 180 Personen in den USA zwischen 18 und 64 Jahren teilnehmen, der erste Proband wurde diese Woche bereits geimpft. Die Anteilsscheine von BioNTech liegen heute knapp 1 Prozent im Minus.

11.55 Uhr - Börsen deutlich im Minus

Am Tag nach der erneuten deutlichen Zinsanhebung in den USA ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt sehr verhalten. Der DAX gibt um die Mittagszeit mehr als 1 Prozent nach auf 13.117 Punkte. Nach der Vorlage von Quartalszahlen verbilligen sich die Aktien von BMW um 5,7 Prozent.

10.48 Uhr - Stimmung in der Autobranche trübt sich ein

Die Geschäftserwartungen der deutschen Autobauer haben sich im Oktober verdüstert. Das geht aus der am Morgen veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor. Im Oktober sank der entsprechende Index auf minus 35,3 Punkte, nach minus 6,3 Zählern im Vormonat. Die Sorge um eine ausfallende Nachfrage treffe nun auch die Autohersteller und deren Zulieferer, sagte Ifo-Experte Oliver Falck.

Autoaktien gehören zu den großen DAX-Verlierern, allen voran BMW mit minus 4,2 Prozent gefolgt von Conti mit minus 4,1 und Porsche mit minus 2,6 Prozent.

Der DAX büßt 0,8 Prozent ein auf 13.154 Punkte. Der Euro notiert mit 97,52 US-Cent.

09.10 Uhr - DAX mit verhaltenem Handelsauftakt

Am Tag nach der erneut kräftigen Leitzinserhöhung der US-Notenbank ist der DAX mit Verlusten gestartet. Die Anleger folgen den schwachen Vorgaben der New Yorker Börsen. Der DAX verliert rund 10 Minuten nach Handelsbeginn 0,5 Prozent auf 13.192 Punkte. Die Aussagen von Fed-Chef Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gestern haben die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinspause in den USA gedämpft. Die meisten Analysten großer Banken und Broker rechnen jetzt damit, dass die Zinsen in den USA im kommenden Frühjahr bei fünf Prozent liegen werden. Und das schürt Rezessionssorgen an den Märkten. BMW und Zalando haben gute Zahlen vorgelegt und Umsatz sowie den Betriebsgewinn im dritten Quartal deutlich steigern können. Die Aktie des Modehändlers Zalando ist größter Gewinner im DAX mit plus 2,1 Prozent, das Papier von BMW hingegen Schlusslicht im Index mit minus 2,5 Prozent. Der Euro notiert mit 97,82 US-Cent.

08.16 Uhr - BMW im dritten Quartal auf der Überholspur

Gute Geschäfte mit teuren Modellen und die Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive haben dem Autobauer BMW deutlich Schwung verliehen. Der Konzern verdiente vor Zinsen und Steuern im abgelaufenen Quartal knapp 3,7 Milliarden Euro und damit fast 28 Prozent mehr als vor einem Jahr. In der Autosparte schnellte das operative Ergebnis um fast 64 Prozent nach oben. Der Konzernumsatz legte um gut 35 Prozent auf mehr als 37 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich erzielte der DAX-Konzern einen Überschuss von 3,18 Milliarden Euro, nach 2,58 Milliarden vor einem Jahr. Die im Sommer leicht gesenkte Absatzprognose wurde bestätigt.

Die Aktie notiert vorbörslich nur wenig verändert.

08.04 Uhr - Modehändler Zalando wieder auf Wachstumskurs

Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Zalando den Umsatz um knapp drei Prozent auf rund 2,35 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von 9,8 Millionen auf 13,5 Millionen Euro. Das teilte das Online-Unternehmen am Morgen mit. Dabei habe sich die Einführung eines Mindestbestellwertes positiv ausgewirkt, so hieß es. Unterm Strich weitete der Konzern seinen Verlust allerdings aus, von 8,4 Millionen auf 35,4 Millionen Euro. Die Umsatzprognose hat Zalando bekräftigt. Beim bereinigten operativen Gewinn geht das Management aber nur vom Erreichen des unteren Endes der avisierten Spanne von 180 bis 260 Millionen Euro aus. Denn das Konsumklima sei an einem neuen Tiefpunkt angekommen und die Inflation weiterhin hoch, so Zalando.

Die Aktie gewinnt vorbörslich rund ein halbes Prozent. Der DAX wird vorbörslich rund 100 Punkte leichter gesehen bei 13.155 Punkte. Der Euro steht bei 98,12 US-Cent.

07.25 Uhr - Rezessionssorgen nach US-Zinserhöhung

Die erhoffte Zinspause wird es wohl nicht geben, das hat Fed-Chef Jerome Powell gestern klar gemacht. Zuvor hatte die US-Notenbank den US-Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben auf eine Spanne zwischen jetzt 3,75 und 4 Prozent. Die meisten Analysten großer Banken und Broker rechnen jetzt damit, dass die Zinsen in den USA im kommenden Frühjahr bei fünf Prozent liegen werden. Dafür hätte die Notenbank gerade mal 15 Monate gebraucht. Das Motto der Fed sei nun wohl: langsamer, aber dafür mehr, heißt es von Analysten und der Zinserhöhungszyklus jetzt offiziell ein Marathon, kein Sprint mehr.

An den Aktienmärkten hat das Konjunktursorgen geschürt. Die Zinspolitik könnte die US-Wirtschaft in eine Rezession rutschen lassen. In New York verlor der Dow Jones gestern 1,6 Prozent, der Nasdaq gab 3,4 Prozent ab. In China verliert der CSI300 der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen rund 1,1 Prozent. Die Märkte in Japan sind wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro steht bei 98,14 US-Cent.

06.17 Uhr - Ebay mit sinkendem Umsatz und Gewinn

Im von Inflations- und Konjunktursorgen geprägten Sommerquartal sanken die Erlöse in den drei Monaten bis Ende September gegenüber dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn fiel um sieben Prozent auf 552 Millionen Dollar. Das teilte die Online-Handelsplattform gestern nach US-Börsenschluss mit. Seit dem Ende des Online-Bestellbooms in der Pandemie tut sich Ebay schwer. Auch die Nutzerzahlen gingen zuletzt deutlich zurück. Dennoch übertrafen die Quartalsergebnisse die Markterwartungen. Die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um zehn Prozent. Im Schlussvierteljahr, das normalerweise vom Weihnachtsgeschäft profitiert, rechnet Ebay mit einem Umsatz zwischen 2,4 Milliarden und 2,5 Milliarden Dollar.

Donnerstag, 03. November 2022