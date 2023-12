Börsen-Ticker: DAX kann zum Wochenschluss weiter zulegen

09.00 Uhr - DAX verbucht zu Handelsstart ein Plus von 0,6 Prozent

Der November war für den deutschen Leitindex der bisher stärkste Börsenmonat des Jahres mit einem Plus von fast zehn Prozent. Diese Gewinnserie setzt der DAX mit Beginn des Dezembers erst einmal fort: Kurz nach Handelsstart notiert er 0,6 Prozent höher bei 16.308 Punkten. Damit rückt er auch immer näher an sein Allzeithoch von 16.529 Punkten heran. Der MDAX kommt ebenfalls um 0,4 Prozent voran. Im Wochenverlauf hatten sinkende Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone für Rückenwind an den deutschen Aktienmärkten gesorgt.

07.05 Uhr - Teslas Elektro-Pickup ist zum Verkaufsstart deutlich teurer als angekündigt

Teslas futuristischer Elektro-Pickup "Cybertruck" wird deutlich teurer als ursprünglich angekündigt. Vergangene Nacht übergab Konzernchef Elon Musk die ersten Fahrzeuge an ihre neuen Besitzer. Die günstigste Variante des Edelstahl-Mobils kostet rund 61.000 Dollar (rund 56 000 Euro), für das teuerste Modell mit dem Namen "Cyberbeast" werden 100.000 Dollar fällig. Bei der Präsentation vor vier Jahren hatte Tesla dagegen noch eine Preisspanne von 40.000 bis 70.000 Dollar angesetzt.

Auch kommt der "Cybertruck" nun zwei Jahre später als geplant auf den Markt. Musk hatte vor einigen Monaten gesagt, der Konzern habe sich damit "das eigene Grab geschaufelt", da das ungewöhnliche Fahrzeug so viele neuartige Produktionsverfahren benötige. Tesla will bis zu 250.000 der Elektro-Pickups pro Jahr bauen, dürfte diese Marke vermutlich aber nicht vor 2025 erreichen.

05.50 Uhr - Opec+ wollen Fördermenge erneut leicht kürzen

Die Mitglieder des Öl-Kartells Opec+ haben bei einem virtuellen Treffen beschlossen, die Fördermenge erneut leicht zu kürzen. Da diese Maßnahme jedoch freiwillig ist und es sich nur um wenige Hunderttausend Fässer pro Tag handelt, rechnen Beobachter weiterhin nicht mit steigenden Ölpreisen. Im Gegenteil: Die Preise gaben nach dem Treffen erneut nach, so dass ein Fass der Nordseesorte Brent am Morgen 80,62 US-Dollar kostete, WTI notierte bei 75,87 Dollar.

Die Rohölpreise gehen seit September wegen einer weltweit schwachen Nachfrage zurück. Einige Opec+-Staaten - allen voran Saudi-Arabien - hatten daraufhin die Fördermenge in den vergangenen Monaten gedrosselt. Entgegen ihrer Hoffnung haben sich die Ölpreise dadurch jedoch nicht erholt. Hinter den Kulissen der Opec+ soll es deshalb Diskussionen über die Fördermenge geben. Das virtuelle Treffen vom Donnerstag hätte ursprünglich bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen, war in den Tagen zuvor jedoch kurzfristig verschoben worden.

Freitag, 01.12.2023