Börsen-Ticker: DAX und Ölpreis geben nach

22.06 Uhr - US-Börsen uneinheitlich

Der deutsche Aktienmarkt hat die erfolgreichste Woche seit dem März hinter sich. Der DAX ging bei 16.105 Punkten aus dem Handel, das war ein Wochenplus von 3,2 Prozent. Die US-Börsen tendierten uneinheitlich. Der Dow Jones kam um 0,3 Prozent voran. Die Nasdaq schloss knapp im Minus. Der Euro notierte bei 1,1235 Dollar.

21.00 Uhr - Tesla kommt zur IAA Mobility nach München

Der US-Elektroautobauer Tesla nimmt im September an der Messe IAA Mobility in München teil. Tesla werde seine Fahrzeuge auf dem Königsplatz im sogenannten Open Space präsentieren, der als Festivalgelände, Ausstellungsfläche und Teststrecke genutzt wird, so der Verband der Automobilindustrie (VDA). Der VDA habe sich schon länger in Gespräche mit dem Unternehmen befunden, sagte ein Sprecher. Bereits vor zwei Jahren habe man – wenn auch erfolglos - versucht, das Unternehmen nach München zu holen. Tesla nimmt selten an Messen teil und zeigt seine Neuheiten meist bei eigenen Veranstaltungen, die im Internet übertragen werden.

20.05 Uhr - Drägerwerk zurück in schwarzen Zahlen

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat dank einer besseren Lieferfähigkeit im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt und wieder operativ Gewinne gemacht. Der währungsbereinigte Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 770 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen am Abend überraschend in Lübeck mitteilte. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrieb Drägerwerk wieder schwarze Zahlen: Für das zweite Quartal summierte sich der Betriebsgewinn auf etwa 19 Millionen Euro nach einem operativen Verlust im Vorjahreszeitraum von 77 Millionen Euro. Die vollständigen Ergebnisse will das Management am 27. Juli vorstellen.

19.35 Uhr - DAX mit 3,2 Prozent Wochenplus

Für den deutschen Aktienmarkt war es die erfolgreichste Woche seit März. Der DAX sammelte im Wochenverlauf ein Plus von 3,2 Prozent ein. Der Markt reagierte damit sehr positiv auf die Entwicklung der Inflation vor allem in den USA. Dort lag die Teuerungsrate für den Juni bei nur noch 3,0 Prozent und damit unter den Prognosen von Experten.

Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

Ein Blick auf die 36 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 30 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und sechs bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.50 Uhr):

Nagarro verbucht unter den börsennotierten bayerischen Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX zum Ende dieser Woche den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuert sich um 10,1 Prozent. Auch die Papiere von Siltronic (+9,1 Prozent) sowie Puma (+8,9 Prozent) können sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief die Woche für Patrizia. Die Aktie notiert 9,7 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Dermapharm Holding verliert 4,3 Prozent des Kurswerts, Morphosys verbilligt sich um 3 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 14. Juli um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 7. Juli um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Marktbericht: Deutsche Börse AG, Deutsche Telekom, Fresenius und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 15 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 25 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Deutsche Börse AG verzeichnete bisher mit 0,8 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Deutsche Telekom und Fresenius sind mit je +0,7 Prozent zweitplatziert und SAP mit +0,6 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichneten Brenntag mit -3,5 Prozent, BASF mit -2,5 Prozent und Commerzbank und Siemens Energy mit je -1,4 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.38 Uhr - DAX gibt um 0,2 Prozent nach

Zum Ausklang der Woche tendierte der deutsche Aktienmarkt etwas leichter. Der DAX gab um 0,2 Prozent nach auf 16.105 Punkte. Größter Verlierer unter den Standardwerten war die Aktie von Brenntag mit einem Minus von 3,2 Prozent.

15.45 Uhr - US-Banken profitieren von der Zinswende

Einige Banken in den USA profitieren von der Zinswende der US-Notenbank. Die höheren Zinsen führen zu höheren Einnahmen bei der Kreditvergabe der Geldinstitute. So meldet die größte US-Bank JP Morgan einen Gewinnsprung im zweiten Quartal. Der Überschuss schnellte um 67 Prozent nach oben auf 14,5 Milliarden Dollar. Denn auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen lief besser als von Experten erwartet. Die Aktien ziehen um 1,8 Prozent an. Auch die US-Bank Wells Fargo meldet einen Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal auf über 4,9 Milliarden Dollar. Auch hier geht es nach oben, um 2,4. Bei der Citigroup allerdings lief es nicht so gut. Die Schwäche im Handelsgeschäft hat den Überschuss der US-Großbank um 36 Prozent gedrückt, auf etwas über 2,9 Milliarden Dollar. Die Titel verlieren 0,9 Prozent.

An der Wall Street startet der Dow Jones 0,5 Prozent höher und das stützt die deutschen Börsen, der DAX tritt auf der Stelle bei 16.132.

15.15 Uhr - USA melden niedrigere Einfuhrpreise

In den USA gibt es einen weiteren Hinweis auf einen nachlassenden Preisdruck. Die amerikanischen Einfuhren verbilligten sich im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,1 Prozent. Das ist der stärkste Rückgang seit über drei Jahren, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Zwar verteuerten sich die importierten Kraftstoffe, doch wurde das durch Rückgänge in allen anderen Bereichen mehr als wettgemacht. Sinkende Importpreise sorgen in aller Regel – wenn auch zeitverzögert – für sinkende allgemeine Preissteigerungsraten. Damit lässt der Druck auf die Notenbank weiter nach. Allerdings wird nach wie vor damit gerechnet, dass die US-Notenbank noch in diesem Monat ihren Leitzins nochmals anheben wird. Wie es danach weitergeht, dürfte aber von der Entwicklung bei den Preisen und am Arbeitsmarkt abhängen.

14.04 Uhr - JP Morgan verdient prächtig

Die größte Bank in den USA, JP Morgan, hat auch im zweiten Quartal gut verdient, dank stark gestiegener Zinsen und den dadurch deutlich höheren Einnahmen im Kreditgeschäft. Zudem lief auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen besser als von Experten erwartet. Der Überschuss schnellte um 67 Prozent nach oben, auf 14,5 Milliarden Dollar. Die Erträge legten um gut ein Drittel zu, auf 41,3 Milliarden Dollar - und damit in einem noch höheren Tempo als zum Jahresauftakt. Damit übertraf JPMorgan die Schätzungen der Analysten bei beiden Werten. Im vorbörslichen Handel in den USA legten die Titel der Bank zu.

12.23 Uhr - Audi holt auf - bleibt aber hinter BMW und Mercedes

Audi hat beim Absatz im ersten Halbjahr gegenüber BMW und Mercedes-Benz Boden gutmachen können. Die Ingolstädter VW-Tochter hat in dem Zeitraum mehr als 907.000 Fahrzeuge verkauft. Das sind 15,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Monat Juni sei sogar der beste Juni aller Zeiten gewesen, heißt es. BMW konnte im ersten Halbjahr den Absatz um 4,7 Prozent steigern, Mercedes-Benz um sechs Prozent. Allerdings liegen damit die Münchner in absoluten Zahlen gesehen nach wie vor an der Spitze, mit 1,07 Millionen verkauften Fahrzeuge, dicht verfolgt von Mercedes mit 1,02 Millionen.

11.09 Uhr - EU-Exporte sinken

Die Euro-Länder haben angesichts der schwachen Weltkonjunktur im Mai weniger exportiert. Die Ausfuhren von Waren in die restliche Welt sanken um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf rund 242 Milliarden Euro, teilte das europäische Statistikamt Eurostat gerade mit. Belastet wird die Weltwirtschaft von der hohen Inflation in vielen Ländern, die nicht nur die Kaufkraft schmälert, sondern die Zentralbanken auch zu Zinserhöhungen veranlasst hat. Dadurch werden Kredite für Investitionen, etwa in Maschinen und Fahrzeuge, teurer und das belastet natürlich den Außenhandel – auch den Handel der Euro-Länder untereinander. Der sank überdurchschnittlich um 5,7 Prozent auf rund 226 Milliarden Euro. Außerhalb des Währungsraum ist wichtigster Kunde der EU mit deutlichem Vorsprung nach wie vor die USA.

An den deutschen Aktienmärkten werden ein paar Gewinne mitgenommen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 16.105 Punkte. Wenn das so bleiben sollte, hätte der DAX über die gesamte Woche gesehen rund 500 Punkte gut gemacht. Der Euro steht bei 1,1240 Dollar.

09.17 Uhr - DAX startet mit kleinen Kursverlusten

Nach den kräftigen Gewinnen der letzten Tage zeigt sich der DAX zu Handelsbeginn etwas leichter. Er verliert jetzt 0,1 Prozent auf 16.124 Punkte. Im Fokus an den Märkten steht der Auftakt der US-Bilanzsaison, der traditionell von den US-Banken eingeläutet wird. Die Großbanken Wells Fargo, Citigroup und JPMorgan werden als erste Unternehmen ihre Bücher öffnen. Das Bild dürfte gemischt sein. Einerseits helfen den Instituten die gestiegenen Zinsen, da die Kunden für ihre Kredite mehr bezahlen müssen. Andererseits schwächelt die Nachfrage nach Darlehen.

Hierzulande gab es Morgen bereits aktuelle Daten zu den Preisen im deutschen Großhandel. Die sind im Juni deutlich um 2,9 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Der Euro hat sich wieder etwas abgeschwächt auf 1,1207 Dollar.

08.42 Uhr - Nikkei schließt mit kleinem Minus

Der japanische Leitindex ging 0,1 Prozent leichter auf dem Endstand von 32.391 Punkten ins Wochenende. Im Fokus standen Spekulationen um eine Investition des japanischen Autobauers Nissan bei Renault. Einem Zeitungsbericht zufolge will Nissan rund 100 Milliarden japanische Yen, das sind umgerechnet 725 Millionen Dollar in Renaults neue Elektrofahrzeug-Einheit investieren. Das berichtet die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun". Der japanische Autohersteller habe sich bereits gestern mit seinem französischen Partner auf die Bedingungen für einen Vertrag und die Höhe der Investition in die Elektrofahrzeug-Einheit Ampere geeinigt, so die Zeitung unter Berufung auf einen Insider. Ein Sprecher von Nissan bestätigte aber lediglich, dass Gespräche zwischen den beiden Unternehmen stattfänden, aber noch keine Einigung erzielt worden sei. Die Nissan-Aktie verlor heute in Tokio rund zwei Prozent.

Der DAX wird vorbörslich rund 10 Punkte leichter gesehen bei 16.130 Punkten. Der Euro notiert mit 1,12 14.

07.09 Uhr - Freundliche Stimmung an den Börsen

Die Anleger greifen wieder zu bei Aktien. Die rückläufige Inflation weltweit schürt die Hoffnung, dass ein Ende der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken und der steigenden Zinsen bald bevorstehenden könnte. In den USA, in Spanien und in Frankreich sah man in dieser Woche rückläufige Teuerungsraten und das sorgte für Kauflaune an den Märkten. An den New Yorker Börsen waren gestern vor allem zinssensible Technologieaktien gefragt. Das bescherte dem Nasdaq-Index ein Plus von 1,6 Prozent, der Dow Jones an der Wall Street kam um 0,1 Prozent voran. In Tokio folgen die Anleger dem freundlichen US-Trend. Der japanische Leitindex Nikkei legt 0,2 Prozent zu, in Shanghai ist es ein Plus von 0,3 Prozent beim Shanghai-Composite-Index. Der Euro steht bei 1.1235 Dollar.

Freitag, 14. Juli 2023