Börsen-Ticker: Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone

11.10 Uhr - Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juli erneut verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 5,5 Punkte auf minus 22,5 Zähler, teilte Sentix gerade mit. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt eine deutlich moderatere Eintrübung auf minus 17,9 Punkte erwartet. Nicht nur der Gesamtindex, auch die Bewertung der aktuellen Lage und der zukünftigen Entwicklung gaben nach. Die Konjunktur der Eurozone bleibe im Rezessions-Modus, kommentierte Sentix die Umfrageergebnisse. Besonders dramatisch sei die Lage in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland. Und Besserung scheine nicht in Sicht. Die deutsche Wirtschaft war bereits im Winterhalbjahr geschrumpft und hatte sich damit schlechter als die anderen großen Volkswirtschaften im Währungsraum entwickelt. An den Aktienmärkten werden die Zahlen zur Kenntnis genommen. Der DAX macht weiterhin keine großen Sprünge und verbucht ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 15.655 Punkte. Der Euro steht bei 1 Dollar 09 67.

10.33 Uhr - Erneut weniger Bestellungen bei der Elektro- und Digitalindustrie

Die Auftragseingänge der Branche lagen im Mai um 6,5 Prozent unter dem Vorjahreswert, teilte der Verband ZVEI am Morgen mit. Damit sind die Neubestellungen in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie den dritten Monat in Folge gesunken. Vor allem das Auslandsgeschäft schwächelte. Dennoch sei der Auftragsbestand weiterhin überdurchschnittlich hoch, heißt es aus dem Verband. Die reale, also um Preiserhöhungen bereinigte Produktion der Branche, stagnierte im Mai. In den ersten fünf Monaten aber ist sie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent gestiegen. Der Umsatz legte von Januar bis Mai um 13,5 Prozent zu auf 98,9 Milliarden Euro.

09.10 Uhr - Keine großen Sprünge zu Handelsbeginn

Nach dem misslungenen Start des DAX vergangene Woche in die zweite Jahreshälfte bleibt die Stimmung verhalten an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX startete mit einem kleinen Minus und notiert jetzt unverändert bei 15.603 Punkten. Die Anleger sind besorgt wegen der aktuellen Preisdaten aus China. Denn in der Volksrepublik mehren sich die Warnzeichen für anhaltend sinkende Preise, also für eine Deflation. Und die könnte sich negativ auf die Konjunktur in China auswirken mit negativen Folgen auch für die Weltwirtschaft. Gefragt ist bei den DAX-Anlegern die Aktie des Chemie- und Pharmariesen Bayer. Mit einem Plus von 2,4 Prozent stehen sie an der Spitze des DAX. Händler verwiesen auf einen Bericht im „Platow Brief“, wonach Bayer-Chef Bill Anderson an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte arbeitet, um diese an die Börse zu bringen. Der Euro steht bei 1,09 66 Dollar.

08.09 Uhr - Nikkei schließt mit Kursverlusten

Die Anleger an den Börsen sind besorgt wegen der aktuellen Preisdaten aus China. Denn in der Volksrepublik mehren sich die Warnzeichen für eine Deflation mit negativen Folgen für die Konjunktur in China und der Welt. Der Nikkei-Index in Tokio schloss vor wenigen Minuten mit einem Minus von 0,6 Prozent auf dem Endstand von 32.190 Punkten, der Shanghai-Composite notiert fast unverändert. Der DAX wird vorbörslich rund 50 Punkte leichter gesehen bei 15.555 Punkte. Der Euro steht bei 1,0946 Dollar.

06.38 Uhr - Deflations-Sorgen in China

In der Volksrepublik mehren sich die Warnzeichen für anhaltend sinkende Preise, also für eine Deflation. Wie das Pekinger Statistikamt heute mitgeteilt hat, blieb der Verbraucherpreisindex im Juni im Jahresvergleich unverändert, nachdem er bereits im Vormonat nur noch leicht um 0,2 Prozent gestiegen war. Der Index sank damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Gleichzeitig setzte sich der Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen fort. Sie sanken im Juni um 5,4 Prozent und damit noch stärker als von Analysten erwartet. Dementsprechend verhalten ist die Stimmung der Anleger in Asien. Das deutet auf eine schwache Konsumnachfrage der chinesischen Verbraucher hin, was die Konjunktur in der Volksrepublik weiter belasten könnte.

Montag 10. Juli 2023