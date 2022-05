Börsen-Ticker: Allianz einigt sich mit US-Justizbehörden

22.15 Uhr - Twitter bleiben unter Druck

Die Kursgewinne, die die Aktien von Twitter seit Anfang April erzielt haben, als Tesla-Chef Elon Musk seine Beteiligung an der Firma bekannt gab, sind wieder dahin. Musk wollte die Firma ja für 44 Milliarden Dollar übernehmen, teilte dann aber mit, die Übernahme zunächst auf Eis zu legen. Er begründete dies mit noch fehlenden Informationen zur Zahl der Spam- und Falschkonten begründet. Twitter teilte am Abend mit, der Anteil von Spam-Nutzerkonten liege deutlich unter fünf Prozent. Dem Kurs geholfen hat das nicht viel. Die Titel büßten mehr als acht Prozent ein. Die Titel von Tesla gaben rund sechs Prozent nach.

Der Dow Jones nach einem Auf und Ab schloss nahezu unverändert.

21.15 Uhr - Stimmungswandel an der Wall Street

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben zunächst auch die Anleger an der Wall Street verunsichert. Man sei eindeutig noch nicht über den Berg, was die Wirtschaft betreffe. Die Inflation scheine noch nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben, so dass man die Tiefstände erneut testen und möglicherweise sogar noch weiter fallen könnte, hieß es beim Dakota Wealth Management. Doch zumindest an der Wall Street drehte die Stimmung, der Dow Jones knüpfte an die Erfolge vom vergangenen Freitag an und ist aktuell mit 0,7 Prozent im Plus. Der Nasdaq Index kann immerhin seine Verluste verringern, er ist jetzt nur noch 0,1 Prozent im Minus, dass lässt hoffen für die Entwicklung an den deutschen Börsen, wenn es wieder losgeht.

18.00 Uhr - DAX schließt unter 14.000

Die negative Stimmung hält an. Der DAX verlor 0,5 Prozent und sank auf 13.964. Es gibt nach wie vor kaum einen Grund einzusteigen, im Gegenteil. Nun kamen auch überraschend schwache Konjunkturdaten aus China. Die strikten Beschränkungen und Lockdowns in vielen Regionen des Landes hinterlassen deutliche Spuren. So sank die chinesische Industrieproduktion im April im Vergleich zum Vorjahresmonat überraschend um 2,9 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze fielen sogar um rund elf Prozent. Das geht aus den Daten des Statistikamtes in Peking hervor. Am Nachmittag kamen schwache Konjunkturnachrichten aus den USA. Der Empire-State-Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York misst, zeigte überraschend einen regelrechten Einbruch. Das hinterlässt Spuren an der Wall Street. Der Dow Jones verliert 0,4 Prozent und der Euro pendelt weiter um die Marke von 1,04, bei aktuell 1,04 04 Dollar.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Montag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 18 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 22 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 3,8 Prozent (RWE), 3,6 Prozent (Delivery Hero) und 3,2 Prozent (Bayer).

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Porsche mit -3,2 Prozent, Continental mit -2,1 Prozent und Fresenius mit -1,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

13.20 Uhr - Weizenpreis auf Rekordhoch

Der Weizenpreis steigt und steigt. An der Pariser Warenterminbörse Matif kostet die Tonne rund 430 Euro. Der internationale Getreidemarkt ist nicht nur durch den Krieg in der Ukraine in Turbulenzen geraten. Schon im vergangenen Herbst zeichnete sich deutlich ab, dass durch die schlechte Ernte in Kanada viel weniger Weizen auf den Märkten angeboten wird. Der Krieg in der Ukraine hat die Lage zusätzlich verschärft. Und heute Morgen hat Indien ein Exportverbot für Weizen verhängt. Das Land ist weltweit der zweitgrößte Produzent.

12.15 Uhr - Ryanair Kursverluste trotz Passagierboom

Ohne klaren Trend starten die deutschen Börsen in die neue Woche. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 13.943 Punkte, der MDAX gewinnt 0,3 Prozent.

Ryanair rechnet wieder mit neuen Rekorden. Die Passagierzahlen erreichen das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Die Verluste konnten daher deutlich verringert werden. Für das Jahr 2022/23 peilen die Iren wieder schwarze Zahlen an. Allerdings bleibe das Geschäft fragil, obwohl Urlaubsreisen wieder boomen, heißt es aus Dublin. Die Anleger wollen das nicht hören. Die Ryanair-Aktie verbilligt sich um vier Prozent, die von Easy Jet um fast drei Prozent. Lufthansa verbilligen sich um 1,3 Prozent.

09.16 Uhr - DAX rutscht zu Wochenauftakt unter 14.000 Punkte

Ende vergangener Woche hatte der DAX die psychologisch wichtige Marke zurückerobern können, kann die aber zu Handelsstart nicht verteidigen. Eine Viertelstunde nach Börsenbeginn verliert er 0,6 Prozent auf 13.948 Punkte. Auf der einen Seite geben gute Vorgaben aus New York und Tokio Unterstützung, auf der anderen schüren schwache Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen in China die Sorgen vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur. Das hat auch den Ölpreis gedrückt. Das Barrel Nordseeöl kostet jetzt 109,92 Dollar, ein Minus von 1,63 Dollar. Der Euro steht am Morgen bei 1, 04 10 Dollar.

08.26 Uhr - Rekordanstieg bei Großhandelspreisen

Wegen der wirtschaftlichen Verwerfungen durch den russischen Krieg gegen die Ukraine haben die deutschen Großhändler im April die Preise um durchschnittlich 23,8 Prozent angehoben im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Ein größeres Plus hat es seit Beginn der Berechnungen 1962 noch nicht gegeben. Damit wurden die Rekordmarken im März noch einmal überschritten. Da hatte der Anstieg der Großhandelspreise schon bei 22,6 Prozent gelegen.

08.10 Uhr - DAX vorbörslich unter 14.000 Punkten

Zwar sind die Vorgaben für den Wochenauftakt an den deutschen Börsen sind gar nicht so schlecht. Dennoch wird der DAX vorbörslich rund 60 Punkte leichter gesehen bei 13.967 Punkten. Schwache Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen in China belasten. An den US-Börsen hatten die Anleger vor dem Wochenende wieder Mut gefasst. Der Nasdaq an der Technologiebörse legte um 3,8 Prozent zu, der Dow Jones stieg um 1,5 Prozent. Und an der Börse in Tokio folgen die Anleger dem positiven US-Trend. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent auf dem Endstand von 26.547 Punkten. Der Euro steht bei genau 1,04 Dollar.

08.04 Uhr - Ryanair verhalten optimistisch

Der irische Billigflieger will nach den Verlusten der vergangenen zwei Jahre in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Man wolle dieses Jahr eine angemessene Profitabilität erreichen, teilte Ryanair am Morgen mit. In dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr verringerte die Airline den Fehlbetrag auf 355 Millionen Euro nach einer Milliarde im Vorjahreszeitraum. Die Erholung bleibe aber fragil, sagte Firmenchef O'Leary. Deshalb verzichte man auf einen konkreteren Ausblick. Trotz der Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Lage will Ryanair sein Passagier-Aufkommen auf 165 Millionen Fluggäste erhöhen nach 97 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Buchungen im laufenden Quartal hätten sich verbessert. Allerdings hätten die Ticketpreise nicht so stark angehoben werden können wie zunächst erhofft.

06.18 Uhr - Null-Covid-Strategie bremst Chinas Wirtschaft

Die strikten Beschränkungen und Lockdowns in vielen Regionen haben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker belastet als erwartet. Die Industrieproduktion sank im April überraschend um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so die aktuellen Daten aus dem Statistikamt in Peking. Auch die Einzelhandelsumsätze brachen deutlicher als von Analysten vorhergesagt um gut 11 Prozent ein. Die Zahlen deuten nach Ansicht von Experten darauf hin, dass der Abschwung in diesem Jahr stärker als erwartet ausfällt.

Montag, 16. Mai 2022