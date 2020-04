Börsen: Negativer Ölpreis lässt DAX einknicken

Der Preis der US-Sorte WTI steht im Minus – Händler müssen also im Moment Geld bezahlen, damit sie ihr Öl loswerden. Solche Verwerfungen sorgen für große Unsicherheit, die dann auch die Aktienmärkte mit nach unten reißen. Zudem ist die Öl- und Gasindustrie ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in den USA. Angeblich beschäftigt sie mehr als zehn Millionen Menschen und trägt acht Prozent zum amerikanischen Bruttoinlandsprodukt bei. Wenn aber die US-Konjunktur leidet, dann spürt das wiederum auch die deutsche Wirtschaft – so die Logik an den Börsen.

SAP-Doppelspitze hat sich nicht bewährt

Dazu kam eine Meldung von SAP, wo die Co-Chefin Jennifer Morgan ihren Posten nach gerade mal sechs Monaten schon wieder abgeben muss. Ab 1. Mai führt Christian Klein Europas größten Softwarehersteller als alleiniger Vorstandsvorsitzender. Grund dafür war angeblich die Corona-Krise. Die Doppelspitze sei nicht geeignet gewesen, um so schnell, klar und direkt zu reagieren und Entscheidungen zu treffen, hieß es. Die Entscheidung kam sehr überraschend. Reaktion an den Märkten: fast 7 Prozent Minus bei SAP.

Noch einen Tick schlechter lief es bei MTU und Infineon mit rund 8 Prozent Minus. Noch zum Euro: der steht bei 1,08 55 Dollar.