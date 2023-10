Börse: Die Entwicklungen im September 2023

22.04 Uhr - DAX und Dow im Minus

Die deutschen Börsen und auch die Wall Street haben ernüchtert auf die jüngste Zinssitzung der US-Notenbank reagiert. Die Fed hatte ja ihren Leitzins wie von den meisten Analysten erwartet unverändert gelassen. Er bleibt vorerst in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Allerdings deutete Fed-Chef Jerome Powell noch für dieses Jahr die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung in den USA an. Damit enttäuschte er all die Marktteilnehmer, die auf eine baldige erste Zinssenkung gehofft hatten. Die hiesigen Börsen verzeichneten in der Folge deutliche Verluste. Der DAX gab um 1,3 Prozent nach auf 15.772 Punkte. Größter Verlierer war die Aktie von BASF, die sich um fast 6 Prozent verbilligte. Deutlich abwärts ging es auch an den US-Börsen. Der Dow Jones fiel um rund 1 Prozent zurück, der Nasdaq-Index büßte sogar 1,6 Prozent ein. Der Euro notierte bei 1,0660 Dollar.

21.00 Uhr - Google und Microsoft mit KI-Offensive

Die Google-Mutter Alphabet will in einem großangelegten Masterplan ihre wichtigsten Produkte und Dienste mit Funktionen Künstlicher Intelligenz aufwerten. Nach dem KI-Chatbot Bard für Google ist nun die Videoplattform Youtube dran. Sie wird im Konkurrenzkampf mit Meta und Tiktok eine Reihe von Funktionen für Kreative einführen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Das kündigte die Google-Tochter am Abend unserer Zeit in einem Live-Stream im Internet an. Die Software-Werkzeuge sollen Kreativen auf der Youtube-Plattform helfen, Texte, Hintergrundbilder, Musik und andere Medien mit einfachen Anweisungen zu erstellen und ihre Videos einzubauen. Fast zeitgleich kündigte der US-Softwarekonzern Microsoft an, sein KI-Assistent "Copilot" werde künftig in sämtlichen Programmen verfügbar sein. Dies umfasse das Betriebssystems "Windows 11", die Büro-Software "Office 365", die Suchmaschine "Bing" und den Browser "Edge".

17.49 Uhr – Marktbericht: Hannover Re, Merck, Commerzbank und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse sechs Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 34 Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Hannover Re verzeichnete bisher mit 0,9 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Merck und Commerzbank sind mit je +0,4 Prozent zweitplatziert und Munich Re mit +0,3 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für BASF. Die Aktie notiert 4,8 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Sartorius verlor 3,8 Prozent des Kurswerts, Airbus verbilligte sich um 3,6 Prozent.

17.38 Uhr - DAX geht 1,3 Prozent schwächer aus dem Handel

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Tag nach der US-Zinsentscheidung deutliche Verluste. Der DAX fiel um 1,3 Prozent auf 15.572 Punkte. Händler machten dafür die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen verantwortlich. Der Euro notiert bei 1,0660 Dollar.

13.15 Uhr - Bank von England macht Zinspause

Die Bank von England legt ebenfalls eine Zinspause ein. Der Schlüsselzins bleibt bei 5,25 Prozent. Es ist die erste Pause nach 14 Erhöhungen in Folge. Mit 6,2 Prozent hat Großbritannien eine der höchsten Inflationsraten Westeuropas. Gestern hatte schon die US-Notenbank ihre Zinsen unverändert gelassen.

12.15 Uhr - Schweizer Notenbank kämpft weiter gegen die Inflation

Die Schweizer Notenbank sieht den Kampf gegen die Inflation als noch nicht beendet an. Im Dezember soll entschieden werden, ob eine weitere Zinsstraffung nötig ist. Bislang gab es fünf Erhöhungen. Spannend ist der Vergleich mit der Eurozone: Die EZB hat bereits zehnmal ihre Zinsen angehoben auf 4,5 Prozent. Die Inflationsrate liegt bei 5,2 Prozent. In der Schweiz steht der Leitzins bei 1,75 Prozent. Die Inflationsrate wurde im August mit 1,6 Prozent errechnet.

11.11 Uhr - Ölpreise geben nach

Die Aussicht auf eine womöglich weitere Anhebung der Leitzinsen in den USA hinterlässt auch Spuren an den Ölmärkten, wie Marktteilnehmer berichten. Der Preis für ein Barrel, das sind 159 Liter, der Nordseesorte Brent sinkt um 1,2 Dollar auf 92,3 Dollar. Offenbar geht an den Rohstoffmärkten die Sorge um, dass höhere Zinsen das Wirtschaftswachstum verlangsamen können und dann auch die Nachfrage nach Öl zurückgeht. Eine Kombination aus weiteren Zinserhöhungen, der Stärke des Dollars und zusätzlichen Ölpreiserhöhungen wird die Möglichkeit einer Rezession erhöhen, heißt es beim Energieberatungsunternehmen Ritterbusch. Der US-Dollar war in Reaktion auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen und notiert aktuell bei 1,06 57 Dollar. Ein Anstieg des Dollar verteuert in der Regel darin notierte Rohstoffe wie Öl für Käufer, die andere Währungen verwenden.

09.45 Uhr - Schwacher Start an deutschen Börsen

Die deutschen Börsen folgen den negativen Vorgaben aus den USA und Asien. Auch an der Wall Street ging es nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank gestern Abend bergab, der Dow Jones schloss 0,2 Prozent leichter, der Nasdaq Index verlor 1,5 Prozent. In Tokio büßte der Nikkei heute früh 1,4 Prozent ein. Und dem kann sich der DAX nicht entziehen, er verliert 0,7 Prozent und sinkt auf 15.678. Für Nervosität an den Börsen sorgen die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, demnach ist eine Zinserhöhung in diesem Jahr noch möglich. Für Überraschung sorgt die Schweizerische Nationalbank. Entgegen den Erwartungen lässt sie den Leitzins diesmal auch unverändert, eigentlich war mit einem Anstieg gerechnet worden. Der Leitzins bleibe bei 1,75 Prozent. Die in den letzten Quartalen deutlich gestraffte Geldpolitik wirke dem immer noch vorhandenen Inflationsdruck entgegen, heißt es zur Erklärung. Allerdings wollen auch die Notenbanker in der Schweiz nicht ausschließen, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Inflation zu bekämpfen.

07.35 Uhr - Nervöse Börsen in Asien

Die Entscheidung der US-Notenbank eine Zinspause einzulegen hat die Investoren in Asien nicht beruhigen können, im Gegenteil. Die Währungshüter haben nach der Zinsentscheidung eine Anhebung der Leitzinsen bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Falls nötig, sei man bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen, erklärte US-Notenbankchef Jerome Powell. An den Märkten geht zudem die Sorge um, dass etwaige Zinssenkungen im nächsten Jahr deutlich geringer ausfallen als bisher erwartet. Zinspause, aber zum Ausruhen reiche es noch nicht, meint man bei der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Das Inflationsumfeld habe sich bisher nicht ausreichend entspannt, die Habachtstellung bleibe deshalb angesagt. Und das sehen Investoren an den Börsen in Asien heute früh offensichtlich genauso. Der Nikkei in Tokio verliert 1,3 Prozent, ähnlich die Entwicklung in Hongkong, der Hang Seng Index büßt auch 1,3 Prozent ein.

22.05 Uhr - Fed hält weitere Zinserhöhung für möglich

Nach einer Serie von teils kräftigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation hält die US-Notenbank inne und lässt sich zugleich die Tür für eine wohl letzte Anhebung offen. Wie an den Finanzmärkten erwartet, beließ die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz in der bisherigen Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Notenbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 kräftig erhöht. Im Juli folgte nach einer ersten Pause die jüngste Erhöhung. Ob der Zinsgipfel damit schon erreicht ist, wie viele Investoren hoffen, ist nicht sicher. Denn die Währungshüter signalisierten, dass sie zur Bekämpfung des Preisauftriebs noch immer einen Schritt von einem viertel Prozentpunkt nach oben für dieses Jahr ins Auge fassen. Zudem dürften etwaige Zinssenkungen 2024 deutlich geringer ausfallen als bislang avisiert. Die Wall Street reagierte enttäuscht. Der Dow Jones drehte ins Minus und gab am Ende 0,2 Prozent nach.

20.04 Uhr - Fed lässt Leitzins unverändert

Wie von den meisten Analysten erwartet hat die US-Notenbank bei ihrer heutigen Sitzung eine Zinspause eingelegt. Der US-Leitzins bleibt damit unverändert in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Und dabei dürfte es in den kommenden Monaten auch mehr oder weniger bleiben. Denn in einem aktualisierten Ausblick erwarten die Notenbanker zum Jahresende im Mittel einen Leitzins von 5,6 Prozent. Der Dow Jones notiert nach der Zinsentscheidung 0,3 Prozent im Plus. Im Vorfeld tendierte der deutsche Aktienmarkt freundlich. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf 15.782 Punkte. Und der Euro notiert bei 1,0690 Dollar.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 32 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und acht Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX hatten Sartorius (+4 Prozent), Symrise (+3,7 Prozent) sowie Zalando (+3,3 Prozent) die größten Kursgewinne.

Rheinmetall musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 0,9 Prozent. Henkel, Allianz und Porsche AG (je -0,7 Prozent) und Deutsche Börse AG und Hannover Re (je -0,5 Prozent) verloren ebenfalls.

17.38 Uhr - DAX geht mit Gewinnen aus dem Handel

Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank hat den Börsen zur Wochenmitte Auftrieb verliehen. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf 15.782 Punkte. Bei der um 20:00 Uhr unserer Zeit erwarteten US-Zinsentscheidung gehen die Marktteilnehmer fest davon aus, dass die Währungshüter den Schlüsselsatz nicht verändern werden. Nun kommt es Analysten zufolge vor allem auf Hinweise zu den weiteren Schritten der Fed an.

13.15 Uhr - Verbot von Huawei-Komponenten

Der Bund will die Verwendung von Komponenten von Huawei und LTE in deutschen Handynetzen verbieten. Ab Januar 2026 sollen die chinesischen Teile im Kernnetz ganz verboten werden. Bei Transport- und Zugangsnetzen sollen sie auf maximal 25 Prozent beschränkt werden. Die Telekommunikationskonzerne, allen voran die Deutsche Telekom, wehren sich gegen die Pläne des Bundesinnenministeriums. Sie seien „realitätsfern“. Die Bundesregierung fürchtet, dass China die Technik der chinesischen Konzerne zu Spionage- und Sabotagezwecken missbrauchen könnte.

12.15 Uhr - DAX erholt sich vor FED-Entscheid

Nach einigen schwächeren Tagen legen die Börsen wieder etwas zu. An der grundsätzlichen Stimmung hat sich nichts geändert. Der DAX bleibt unter der Marke 16.000 Punkte, nachdem er in diesem Jahr mehrmals daran scheiterte und sich nicht darüber halten konnte. Aktuell gewinnt er 90 auf 15.755 Punkte. Im MDAX ist der Essenslieferant Delivery Hero mit plus 4 Prozent gesucht. Phasenweise konnte sich die Aktie sogar um über 8 Prozent verteuern. Grund ist eine Höherstufung durch Analysten. Aber auch ein erfolgreicher Börsengang eines US-Konkurrenten bringt Schwung in die gesamte Branche.

10.45 Uhr - Deutsche Bank entschuldigt sich für IT-Probleme bei der Postbank

Die Deutsche Bank will die Probleme bei ihrer Tochter Postbank rasch in den Griff bekommen. Man habe Kunden dort zuletzt sehr enttäuscht, sagte Vorstandschef Christian Sewing auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Man sei hier der Verantwortung nicht gerecht geworden. Die Deutsche Bank müsse jetzt umso härter dafür arbeiten, die Probleme schnell vollständig zu beheben und das Vertrauen zurückzugewinnen. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, hatte zuletzt auf eine schnelle Behebung der IT-Probleme bei der Postbank gepocht. Es sei eine einmalige Situation, wie viele Beschwerden es zu einem einzigen Institut gebe, so Branson. Die Anleger scheinen sich da keine größeren Sorgen zu machen. Die Aktien der Deutschen Bank verteuern sich um 0,8 Prozent. Der DAX selbst kann nach den jüngsten Verlusten wieder etwas Boden gutmachen und steigt um 0,7 Prozent auf 15.770.

10.07 Uhr - Anleger warten weiter ab

Vor der Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten am Abend bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter vorsichtig. Nach drei Handelstagen mit Verlusten kann der DAX heute allerdings im frühen Handel um 0,4 Prozent zulegen und steigt auf 15.727. Trotz dieser Gewinne, es wird erwartet, dass sich der Aktienindex, wie in den Wochen zuvor, nur in einer recht engen Spanne bewegen wird und wohl unter der Marke von 16.000 Punkten bleibt. Beim Brokerhaus Robomarkets geht man davon aus, dass die Lethargie auch nach den Ergebnissen der US-Notenbank-Sitzung andauern wird.

07.47 Uhr - Kapitalerhöhung bei Talanx

Talanx nutzt den Höhenflug seines Aktienkurses. Der Versichernungskonzern hat seine erste Kapitalerhöhung seit dem Börsengang vor elf Jahren durchgeführt. Das Unternehmen aus Hannover brachte gestern Abend eigenen Angaben nach 6,5 Millionen Aktien bei großen Investoren unter. Bei der Platzierung lag der Preis mit 61,50 Euro 6,5 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs von 65,80 Euro, einem Allzeithoch. Mit den neu ausgegebenen Anteilen soll der Streubesitz erhöht werden, heißt es zur Begründung. Zum Streubesitz - auch freefloat genannt - gehören all die Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden, sondern breit gestreut am Markt angelegt sind. Viele Anleger hätten ihnen immer wieder gesagt, dass sie nicht in Talanx investieren könnten, weil der Freefloat zu gering sei, sagte Finanzvorstand Jan Wicke der Nachrichtenagentur Reuters. Als Regel gilt, je höher der Streubesitz, umso höher die Handelbarkeit der Werte.

07.45 Uhr - Baustopp bei Vonovia

Der Immobilienkonzern Vonovia verzichtet wegen hoher Zinsen und Kosten derzeit auf den Bau zehntausender neuer Wohnungen. Bei ihnen lägen Planungen für insgesamt 60.000 Wohnungen in der Schublade, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man mache alles fertig bis zum Baurecht. Und hoffe, dass sich Bauen bald wieder lohne und rechne. Dann wolle man sofort wieder bauen. Der Konzernchef Rolf Buch schätzt, dass in Deutschland derzeit mehr als eine Million Wohnungen fehlen. Die Lage verschärft haben neben höheren Baukosten auch die stark gestiegenen Zinsen und wie es hier in den USA weitergeht, darüber entscheidet heute die US-Notenbank.

06.53 Uhr - Zurückhaltung an asiatischen Börsen

Im Vorfeld der heutigen US-Notenbankentscheidung gehen auch die Investoren in Asien lieber in Deckung. In Tokio büßt der Nikkei aktuell ein halbes Prozent ein, der Hang Seng Index in Hongkong verliert 0,8 Prozent. Die Entwicklung der Zinsen spielt eine sehr große Rolle an den Börsen und da wartet man lieber ab, was passiert. Die meisten rechnen damit, dass die US-Notenbank nun erst einmal eine kleine Zinspause einlegt. Wie es dann weitergeht, hängt von der weiteren Entwicklung der Inflation und der Konjunktur ab. US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet bei der Wirtschaft mit einer "weichen Landung". Was sie in der Wirtschaft sehe, sei eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt, die auf gesunde Weise stattfinde und nicht mit Massenentlassungen einhergehe. Das würde den Notenbankern in den USA entgegenkommen.

Mittwoch, 20.09.2023