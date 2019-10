Börse: Zuversicht an den Märkten

Chinas Chefunterhändler Liu He hatte am Wochenende von substanziellen Fortschritten bei den Verhandlungen im Handelsstreit gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ja an einem vorläufigen Handelsabkommen. Das könnte nach Ansicht der Beteiligten Mitte November unterzeichnet werden. Zudem hat der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump gestern in Aussicht gestellt, die für Dezember geplanten Zollerhöhungen zurückzunehmen. Auch in Sachen Brexit herrscht Optimismus. Trotz des Chaos gehen viele Anleger von einem geregelten EU-Austritt Großbritanniens aus.

Freundliche Vorgaben für den DAX

Das hatte gestern an den US-Börsen für freundliche Stimmung gesorgt und für neue Jahreshochs bei den Aktien von Apple oder JPMorgan. An den asiatischen Märkten zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Börse in Tokio ist wegen der Krönungszeremonie des neuen Kaisers geschlossen, in Shanghai steht ein kleines Minus zu Buche und in Seoul ein Plus von 1,2 Prozent. Der DAX wird in sehr frühen vorbörslichen Prognosen 0,3 Prozent höher gesehen. Der Euro notiert mit 1, 11 53 Dollar.