Börse: Zurückhaltung wegen US-Wahlen

Vor den Zwischenwahlen in den USA bleiben die Anleger weiter vorsichtig. Denn wenn die Demokraten die Mehrheit im Kongress bekommen, wird sich Donald Trump schwerer tun, weitere Steuersenkungen durchzusetzen. Das wäre ungünstig für die Börsen. Vor diesem Hintergrund liegt der DAX leicht zurück, 0,2 Prozent bei 11.470 Punkten.

Aktie Gelb im Plus

Bei der Deutsche Post brach der Gewinn im Quartal zwar deutlich ein, aber nicht so stark wie Analysten befürchtet hatten. So steigt der Kurs der Deutschen Post um 3,5 Prozent. Im MDAX glänzt die Biotechnikfirma Morphosys mit einem Kursplus von 8 Prozent, das Unternehmen profitierte von der Partnerschaft mit Novartis. Zalando verlieren dagegen nach einem schlechten Quartal 6 Prozent an Wert. Der Euro kostet 1 Dollar 14.