Börse: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheidung

Trotz Störfeuer aus dem Weißen Haus steuert die US-Notenbank auf die vierte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Viele Experten rechnen damit, dass sie heute Abend den Leitzins leicht anheben wird. Derzeit liegt er in einer Spanne zwischen 2 und 2,25 Prozent. Spekuliert wird mit einer Erhöhung auf 2,5 Prozent.

Druck von Donald Trump

Immer wieder hatte es zuletzt Druck von US-Präsident Trump auf die Fed gegeben. Der hatte bereits die Zinserhöhung im Dezember als "töricht" bezeichnet und glaubt nun Anzeichen sinkender Liquidität an den Märkten zu sehen. Am Abend wird sich zeigen, ob die US-Währungshüter dem politischen Druck Stand halten werden. Für die Anleger entscheidend werden aber Signale sein, wie oft die Fed im kommenden Jahr nachlegen könnte.

Schwacher Börsengang der Softbank Corp. in Tokio

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung herrscht Zurückhaltung an den Börsen. An der Wall Street stieg der Dow Jones gestern leicht um 0,4 Prozent. In Tokio schloss der Nikkei-Index soeben 0,6 Prozent schwächer. Das Börsendebüt der Mobilfunktochter des Technologiekonzerns Softbank verlief enttäuschend. Die Aktie schloss mehr als 14 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. Der Euro steht bei 1, 13 86 Dollar.