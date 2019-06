Börse: Zurückhaltung dürfte anhalten

Nach Einschätzungen von Banken und Brokern wird der DAX heute früh leichter starten. Der nahende G20-Gipfel wirft seine Schatten voraus. Am Rande des Treffens in Japan Ende der Woche werden der US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping womöglich über den Handelskonflikt ihrer beiden Länder beraten. Es sei zumindest positiv, dass die USA und China den Gesprächsfaden wieder aufgenommen hätten, erklärte ein Portfolio-Manager vom Vermögensberater QC Partners.

Auch sonst gibt es kaum ein Grund einzusteigen

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgt daneben die Iran-Krise. Der Schlagabtausch zwischen dem Iran und den USA drücke auf die Stimmung. Auf dem Programm steht heute zudem in New York eine Diskussionsveranstaltung mit dem US-Notenbankchef Jerome Powell. Anleger erwarten sich Hinweise über die künftige Geldpolitik in den USA. Die Vorgaben fallen trübe aus. In den USA kam der Dow Jones gestern Abend nicht vom Fleck und in Tokio ist der Nikkei heute früh um 0,4 Prozent gesunken. Der Euro steht unverändert bei 1,14 07 Dollar.