Börse: Zinssenkungsfantasie stützt Börsen

Laut einer Umfrage der privaten Arbeitsagentur ADP sind in den USA im Mai weit weniger neue Stellen geschaffen worden als allgemein erwartet. Nachdem dies bekannt geworden war, hat der Deutsche Aktienindex bis zum Handelsschluss seine Gewinne fast alle wieder abgegeben. War der DAX zeitweise über 12.000 Punkten, landete er dann nur noch leicht im Plus bei 11.981 Zählern.

US-Börsen erneut gut im Plus

In New York haben sich die Börsianer die Stimmung nicht vermiesen lassen. Der Dow Jones kam 0,8 Prozent voran, der Nasdaq gut ein halbes Prozent. Die Aussicht auf wieder sinkende Leitzinsen lässt die Renditen von Staatsanleihen weiter sinken. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen erreichte ein Rekordtief von minus 0,23 Prozent. Der Euro ist am Abend niedriger bei 1,1225 Dollar.