Börse: Zinshoffnungen stützen Börsen, doch Dow gibt nach

An der Wall Street war zunächst über einen drastischen Zinsschritt nach unten spekuliert worden, nachdem ein hochrangiges Mitglied der US-Notenbank entsprechendes angedeutet hatte. Am Abend kam allerdings ein Bericht, wonach die Fed in diesem Monat wohl den Leitzins nur um einen Viertelprozentpunkt senken wird. Das hat zum Schluss noch die Aktienkurse belastet. Der Dow Jones büßte 0,3 Prozent ein. Der Nasdaq landete 0,7 Prozent im Abseits.

Aldi-Deal hilft Wirecard

An den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung noch verhalten freundlich. Der DAX kam 0,3 Prozent voran auf 12.260 Punkte. Auf die Woche gesehen verbuchte der DAX allerdings ein Minus von einem halben Prozent. Die Aktien von Wirecard konnten zum Wochenschluss noch 5,5 Prozent zulegen. Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München wird für den Discounter Aldi deutschlandweit die Kundenzahlungen mit Kreditkarten abwickeln. Der Euro steht am Abend bei 1,1220 Dollar.