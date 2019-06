Börse: Zinsfantasie hilft Dow Jones ins Plus

Zwar werde die Fed auf der Zinssitzung morgen aller Voraussicht nach noch keine Zinssenkung verkünden, doch womöglich wird es Signale, die auf eine baldige Zinssenkung schließen lassen, so hieß es am Markt. Das hat dem Dow-Jones-Index ein Plus von 1,4 Prozent beschert und einen Schlusstand von 26.466 Punkte. Hierzulande stieg der DAX um 2 Prozent auf 12.332 Punkte. Der Euro lag zu Handelsschluss in New York bei rund 1, 12 Dollar.

Boeing-Aktien in New York gefragt

Die Papiere des Flugzeugherstellers schnellten an der Wall Street um 5,4 Prozent nach oben. Der US-Flugzeugbauer hat auf der Pariser Luftfahrtmesse erstmals wieder Aufträge für bis zu 200 Maschinen seines Krisenflugzeugs 737 MAX von der britischen Fluggesellschaft IAG erhalten.

Trump will mit Xi reden

Der US-Präsident plant ein größeres Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi am Rande des G20-Gipfels in Japan Ende Juni. Das hat er heute getwittert. Die angekündigte Wiederaufnahme der Handelsgespräche mit China gab den US-Stahlwerten Auftrieb.

Mögliche Fortschritte bei Fusion zwischen Sprint und T-Mobile

Der US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network will einem Medienbericht zufolge für mindestens sechs Milliarden Dollar Vermögenswerte erwerben, die die beiden Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint für ihre Fusionspläne abstoßen müssen. Die Aktien von T-Mobile US und Sprint profitierten von Fusionsfantasie und stiegen zwischen 1,6 und 1,8 Prozent.