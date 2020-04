Börse: Zalando, Drägerwerk und Dax

Der deutsche Aktienindex Dax kann sich zunächst etwas von den gestrigen Verlusten erholen. Der Dax ist mit einem Plus von gut 0,5 Prozent bei 10346 Punkten gestartet.

In der zweiten Börsenliga zu Europas größtem Online Modehändler Zalando. Der bekommt auch die Corona- Pandemie zu spüren. Beim sogenannten Ebit, dem bereinigten Betriebsergebnis ist Zalando im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Jetzt will Zalando sparen – und ist allerdings auch bedingt zuversichtlich: Die ersten Wochen im April lassen Europas größten Online-Modehändler optimistisch auf das zweite Quartal blicken. Aktien von Zalando notieren fast 6 Prozent höher.

Und dann der Blick auf Drägerwerk aus Lübeck, an der Börse zu finden im SDax. Drägerwerk hat seine Jahresprognose angehoben. Gefragt sind Drägerwerk zufolge Beatmungsgeräte, Patientenmonitore oder Verbrauchsmaterial, um Covid-19-Patienten zu behandeln. Anteilsscheine von Drägerwerk geben dennoch 2,5 Prozent nach.

Der Euro steht bei einem Dollar 09 02.