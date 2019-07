Börse: Zahlenflut an den Aktienmärkten

Die Deutsche Bank hatte ja bereits Anfang Juli mit der Bekanntgabe des Umbauplans vorläufige Zahlen veröffentlicht. Demnach gab es im zweiten Quartal sowohl vor als auch nach Steuern einen deutlichen Verlust. Nach Börsenschluss geht es dann weiter mit der Zahlenflut. Da folgt die Deutsche Börse mit ihrem Quartalsbericht und in den USA legt das Onlinenetzwerk Facebook die Geschäftszahlen vor, das aber auch erst nach dem Läuten der Schlussglocke an der Wall Street.

Snapchat überrascht

Gestern hatte der Betreiber der Foto-App Snapchat nach Börsenschluss die Anleger überrascht mit seinen Zahlen und einem deutlichen Nutzer-Zuwachs im vergangenen Quartal. Die Aktie legte nachbörslich um neun Prozent zu.

Positive Vorgaben für den Start des DAX

Zuvor waren die Zahlen von Coca Cola an der Wall Street gut angekommen, der Dow Jones war um 0,7 Prozent gestiegen. Freundliche Stimmung herrscht heute auch an den asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei-Index verbucht ein Plus von 0,4 Prozent, in Shanghai geht es zur Stunde um ein Prozent nach oben. Der Euro steht bei 1, 11 44 Dollar.