Börse: Woche bringt wichtige Entscheidungen

Außerdem köchelt der Handelskonflikt weiter. Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersten Teilabkommen kommt, könnten am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten. Das würde auch an den Aktienmärkten für viel Aufregung sorgen. Und so notiert der DAX im Moment kaum verändert. 6 Punkte sind es aktuell weniger auf 13.160. Spitzenreiter sind MTU, Deutsche Bank und Fresenius – alle mit rund einem Prozent Plus. Adidas, Beiersdorf und E.ON geben dagegen knapp ein Prozent nach.

Osram-Kurs schießt nach oben

Einen regelrechten Satz nach oben macht im M-DAX die Osram-Aktie mit 14 Prozent Plus. Hier feiern die Anleger, dass die Übernahme durch den österreichischen AMS-Konzern doch noch geklappt hat. Damit zum Euro: der steht bei 1,10 70 Dollar.