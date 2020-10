Börse: Weltgrößter Chiphersteller Intel enttäuscht

Ein bisschen getrübt ist die Stimmung im Technologiesektor. Der weltgrößte Chiphersteller Intel lag mit seinen Erlösen und Geschäftszahlen unter den Erwartungen. Die Regierung und Geschäftskunden hätten ihre Ausgaben für Halbleiter für Rechenzentren zuletzt gedrosselt, hieß es von Intel. Aktien von Intel haben nachbörslich rund 10 Prozent verloren.

Kommt das US Corona Hilfspaket?

An der Börse wird im Moment gehofft, dass sich die US-Politik endlich auf neues, weiteres, milliardenschweres Corona-Hilfspaket einigt. Im letzten US-TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten hat es dazu nichts Neues gegeben. Auf dem Börsenparkett heißt es: Alle Realisten stellen sich darauf ein, dass es vor der US Wahl keine Einigung geben wird. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und so überwiegt die Hoffnung auf ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA. Der Dow Jones hat gestern 0,5 Prozent zugelegt. Das stützt heute die Märkte in Asien. Das könnte heute zum Start etwas dem Dax helfen.

Der Euro steht bei einem Dollar 18 02.