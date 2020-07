Börse: Warten auf Gipfelbeschlüsse

Großes politisches Thema ist natürlich der EU-Gipfel. Auch die Börsianer warten gespannt, ob sich Europa einig zeigt und zu Beschlüssen kommt. In Asien starten die Börsen eher verhalten in die neue Woche. In Tokio tendiert der Nikkei-Index kaum verändert bei 22.673 Punkten. Die japanischen Ausfuhren sind den vierten Monat in Folge eingebrochen. Im Juni gab es ein Minus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Halbjahr summiert sich der Einbruch auf gut 15 Prozent. Grund: die massiven Rückschläge in der japanischen Autoindustrie. Die Notenbank verbreitet Zuversicht. Die Wirtschaft zeige erste Anzeichen einer Erholung.

DAX kurz vor 13.000

Der DAX hat einiges an Holz zu verteidigen. Er legte vergangene Woche 2 Prozent zu auf 12.919. Diese Woche werden etliche Unternehmensbilanzen veröffentlicht. In Deutschland legt Covestro seine Zahlen vor, in den USA Microsoft und Intel. Der Euro kostet 1, 14 40 Dollar.