Börse: Wall Street schließt mit kräftigen Verlusten

Viele Anleger befürchteten Konjunktur-Rückschläge angesichts steigender Corona-Zahlen. Außerdem wollen die USA die Einfuhr chinesischer Baumwolle unterbinden und heizen so den Handelsstreit zwischen beiden Ländern wieder an. Und dann ging der Ausverkauf der Technologiewerte weiter; viele Investoren glauben, dass diese Kurse derzeit zu hoch sind. Und so gehörten Apple, Microsoft, Intel, Google, Facebook und viele andere zu den Verlierern.

Tesla-Aktie im Sturzflug

Besonders heftig hatte es aber Tesla erwischt. Die Aktie verbucht über 20 Prozent Minus, weil der Elektroauto-Bauer nun doch nicht, wie erwartet in den Index S&P 500 aufgenommen wird. An den deutschen Märkten sah es auch nicht gut aus. Der DAX büßte am Ende ein Prozent ein und schloss wieder unter 13.000 Punkten. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,17 75 Dollar.