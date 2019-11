Börse: Wall Street schließt mit kleinen Gewinnen

An der Wall Street wurden wieder Höchststände erreicht. Geholfen haben dürfte eine Äußerung von US-Präsident Trump. Er sagte, die USA seien in den letzten Zügen auf dem Weg zu einem Handelsdeal mit China. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent im Plus bei 28.122 Punkten. Weniger Beachtung schenkten die Anleger in New York offenbar der Stimmung unter den Verbrauchern. Die hat sich im November eingetrübt. Das dürfte eigentlich als negatives Konjunktursignal bewertet werden. Übermorgen wird in den USA Thanksgiving gefeiert – und die Thanksgiving-Woche scheint recht gut für den Aktienmarkt zu werden. Das jedenfalls meint ein Portfolio-Manager von Kingsview Asset Management in Chicago.

Hewlett Packard enttäuscht Analysten

Zu den Favoriten gehörten die Aktien von Best Buy mit einem Plus von rund 10 Prozent. Der Elektronik-Händler legte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor und stellte für den Jahresschluss einen überraschend hohen Gewinn in Aussicht. Hewlett-Packard-Papiere brachen hingegen um rund 8,5 Prozent ein. Der Hersteller von Firmensoftware verfehlte mit seinem Quartalsumsatz die Prognosen der Analysten. Am deutschen Aktienmarkt verlor der DAX 0,1 Prozent auf 13.236 Punkte. Und der Euro ist 1,10 25 Dollar wert.