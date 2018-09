Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Nachdem die US-Notenbank den Leitzins gestern wie erwartet angehoben hat, stiegen die Kurse an der Wall Street. Händlern zufolge haben die Märkte den Zinsschritt gut weggesteckt. Der Dow Jones legte um 0,2 Prozent zu auf 26.440 Punkte. Der Nasdaq-Index stieg um 0,8 Prozent. Zu den Gewinnern zählten die Aktien von Amazon mit einem Plus von knapp 2 Prozent. Der Online-Händler will außerhalb seines angestammten Geschäfts weiter Fuß fassen und eröffnet in New York einen neuen Laden.

Insider: Einigung in Italien

Die Haushaltslage in Italien machte den Anlegern in Europa Sorgen. Am Abend wurde bekannt, dass sich die italienische Koalition Insidern zufolge heute auf ein Defizitziel für 2019 von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geeinigt hat. Das verlautete aus Regierungskreisen in Rom. Der deutsche Aktienmarkt schloss uneinheitlich. Der DAX gewann 0,4 Prozent. Und der Euro ist 1,16 47 Dollar wert.