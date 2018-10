Börse: VW im Höhenflug, Lufthansa mit Absturz

Die Lufthansa kämpft mit steigenden Kerosinpreisen. Ab dem kommenden Jahr sollen deshalb die Ticketpreise steigen, kündigte die Fluggesellschaft bei der Vorlage der Zahlen für das 3. Quartal an. Der Überschuss sank um 10 Prozent auf knapp eine Milliarde Euro. Grund sind unter anderem hohe Kosten für die Integration von Air Berlin. Die Aktie schloss 8 Prozent tiefer bei 17, 30 Euro. Zu Jahresbeginn kostete sie noch über 30 Euro, nachdem sich der Wert im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht hat. So schnell kann es gehen.

VW verdient glänzend

VW verdient trotz vieler Probleme wie Fahrverbote erneut mehr. In den ersten neun Monaten stieg der Nettogewinn über 9 Milliarden Euro. Die Aktie verteuerte sich als bester DAX-Wert um 3 Prozent. Der DAX schloss 48 Punkte tiefer bei 11 287. In New York gewinnt der Dow Jones 0,3 Prozent. Der Euro kostet 1, 13 50 Dollar.