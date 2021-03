Börse: Verschnaufpause nach Rekordfahrt

Die Grundstimmung bleibe aber gut, meint man beim Brokerhaus Axi. Genährt werde die Zuversicht durch die Unterzeichnung der billionenschweren Corona-Staatshilfen durch US-Präsident Joe Biden und die beruhigenden Worte der Europäischen Zentralbank (EZB). Höhere Anleihekäufe und Inflation als temporäres Problem – das sei genau das gewesen, was die Märkte hätten hören wollen. Bei den Einzelwerten sorgt Daimler für Schlagzeilen.

Autowerte weiter unter Druck

Der französische Partner Renault verkauft ein milliardenschweres Aktienpaket an dem Stuttgarter Autobauer, zu 69,50 Euro je Anteilsschein. Mit dem Geld will Renault Schulden abbauen. Daimler Aktien verbilligen sich um 2,6 Prozent auf 70,3 Euro je Anteil. Ähnlich schwach zeigen sich die Titel von BMW, VW geben 1,2 Prozent nach. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,19 20 Dollar.