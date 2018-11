Börse: Verschnaufpause an den deutschen Aktienmärkten

Ein Grund zur Vorsicht waren sicher auch die Zwischenwahlen in den USA. Sollten die Republikaner von US-Präsident Trump die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, wird es wohl nicht zu weiteren Steuersenkungen kommen. Besonders unter Druck waren im DAX die Aktien von Infineon, die die größten Gewinner in der vergangenen Woche waren. Heute ging es mit dem Kurs fast 4 Prozent abwärts.

Siemens Healthineers überzeugt

Im MDAX legten die Anteile von Siemens Healthineers um rund 3 Prozent zu. Die Medizintechniktochter von Siemens hat im vergangenen Quartal die Gewinnprognosen übertroffen und zeigt sich weiterhin zuversichtlich. In New York hält sich der Dow Jones ein halbes Prozent im Plus. Der Nasdaq jedoch rutscht um knapp 1 Prozent ab. Der Euro steht bei 1,14 Dollar.