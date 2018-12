Börse: Verluste in Asien: Nikkei minus 0,5 Prozent

Die Börsen kommen nicht zur Ruhe. Schon jetzt zeichnet sich ab: Auch der 90-tägige Waffenstillstand im Handelskonflikt USA-China wird von vielen verbalen Scharmützeln begleitet werden. Ob am Ende der Verhandlungen tatsächlich eine Lösung steht, ist fraglich. Asiens Börsen tendieren überwiegend leichter. In Tokio schloss der Nikkei-Index ein halbes Prozent tiefer bei 21 919. Das ist sogar noch gut, wenn man auf die schlechten Vorgaben aus New York blickt. Dow Jones und NASDAQ rutschten zwischen 3 und 4 Prozent ab.

DAX rutscht weiter ab

Der DAX gab gestern schon nach und dürfte heute weiter fallen. Inoffiziell wird er mit rund 11 200 Punkten berechnet. Aus Sicht der Charttechnik wirkt der Markt extrem angeschlagen, denn der DAX hat bei 11 400 Punkten erneut eine wichtige Linie nach unten durchschlagen. Weitere Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Der Euro kostet am Morgen 1, 13 20 Dollar.