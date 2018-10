Börse: Verkaufswelle am Aktienmarkt

Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street rollt eine weitere Verkaufswelle über den deutschen Aktienmarkt. Die Anleger fürchten schnellere Zinserhöhungen in den USA und eine Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums. Der DAX fällt um 1,2 Prozent auf 11.572 Punkte. Linde und Infineon verlieren 3 Prozent an Wert. Bayer ist mit 5 Prozent Plus der größte Gewinner. Der Prozess um Glyphosat wird neu aufgerollt, die Strafe von 250 Millionen Euro könnte deutlich sinken.

Dialog mit Kurssprung

In der zweiten Reihe springt die Aktie von Dialog Semiconductor 25 Prozent nach oben. Der Großkunde Apple beteiligt sich mit 300 Millionen Dollar an Dialog, außerdem bekommt der Chipentwickler vorab 300 Millionen Dollar für die Lieferung von Halbleitern in den nächsten drei Jahren. Die Rendite der 10jährigen italienischen Staatsanleihe steigt etwas, auf 3,57 Prozent. Der Euro kostet 1 Dollar 1560.