Börse: US-Wahlen bremsen Aktienkäufer

Sollte Trump die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, würde es schwerer für ihn, weitere Steuern zu senken. Andrerseits würde diese Konstellation vielleicht dann den Zollstreit besänftigen. Unterm Strich hat sich heute nicht allzu viel bewegt an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX blieb wenige Punkte im Minus stehen bei 11.484.

Deutsche Post besser als erwartet

Unternehmensbilanzen sorgten für deutlichere Ausschläge bei einzelnen Aktien. Bei der Deutschen Post ist der Gewinn eingebrochen, aber nicht so stark wie von Analysten erwartet. So kletterten die Anteile der Post um 3,5 Prozent. Der Online-Modehändler Zalando ist im abgelaufenen Quartal in die Verlustzone gerutscht und macht dafür den heißen Sommer verantwortlich. Die Aktien von Zalando brachen um 8,5 Prozent ein. In New York überwiegen die Pluszeichen: Dow Jones und Nasdaq kommen jeweils ein halbes Prozent voran. Der Euro ist stabil bei 1,1420 Dollar.