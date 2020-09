Börse: US-TV-Duell verunsichert Anleger, DAX im Minus

Zunächst waren die Anleger ziemlich verschreckt von dem Fernsehduell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Trump hat angedeutet, dass er eine etwaige Niederlage bei der Wahl wohl nicht einfach so akzeptieren werde.

Bessere US-Konjunkturdaten

Dann sind aber am Nachmittag erfreuliche Konjunkturdaten gekommen. Die Wirtschaftsleistung in den USA ist im zweiten Quartal nicht ganz so stark eingebrochen wie bisher berechnet. Dann gibt es vom amerikanischen Arbeitsmarkt hoffnungsvolle Zeichen. Nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone ist der Deutsche Aktienindex aber dann ein halbes Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 12.761 Punkten.

Covestro plant Kapitalerhöhung für Zukauf

Unter Druck waren die Aktien von Covestro mit einem Abschlag von mehr als 7 Prozent. Der Kunststoffhersteller übernimmt vom niederländischen Chemieunternehmen DSM eine Sparte für 1,6 Milliarden Euro. Um sich das leisten zu können, will Covestro neue Aktien auf den Markt bringen. An den Aktienmärkten in New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils rund 1,5 Prozent im Plus. Der Euro steht bei gut 1,17 Dollar.