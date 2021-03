Börse: US-Notenbanker zuversichtlich

Ersparnisse und fiskalische Anreize sollten dazu beitragen, die aufgestaute Nachfrage der Verbraucher zu finanzieren, die eben durch die Impfstoffe und das wärmere Wetter freigesetzt wird", hat der amerikanische Notenbanker Barkin am Wochenende gesagt. Auch das kürzlich in Kraft getretene US Konjunkturpaket von 1,9 Billionen Dollar sollte helfen.

Anleger verhalten optimistisch

Von daher halten sich viele Aktienbörsen nahe den jüngsten Rekordständen. Wobei nach den jüngsten Rekorden Anleger auch erstmal wieder etwas vorsichtiger sind. Der Dax dürfte Händlern zufolge heute kaum verändert bei rund 14.600 Punkten starten.

Neu im Dax und damit nun in der ersten Börsenliga ist ab heute Siemens Energy. Das schon wenige Monate nach dem Börsengang. Der Euro steht bei einem Dollar 18,93.