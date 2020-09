11.09.2020, 22:46 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: US-Anleger orientierungslos – Dow landet im Plus

Es war ein ziemliches Hin- und Her heute an der Wall Street. Der Dow Jones wechselte mehrmals das Vorzeichen, entschied sich am Ende fürs Plus. Auf Wochensicht sah es aber schlecht aus.