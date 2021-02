Börse: US-Aktienrallye verliert an Schwung, DAX legt erneut zu

Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet hatten mit ihren vorgelegten Bilanzen die Anleger erfreut. Dennoch hat diese Freude die Stimmung am Gesamtmarkt nicht bis zum Handelsende anhalten lassen. Dow Jones und Nasdaq sind jeweils kaum verändert aus dem Handel gegangen. Dagegen haben starke Firmenbilanzen und die Hoffnung auf ein Ende der Regierungskrise in Italien Anleger an die europäischen Aktienmärkte gelockt. Der DAX kam 0,7 Prozent voran auf 13.934 Punkte.

Daimler erfreut mit LKW-Abspaltung

Die größten Gewinner waren hier die Titel von Daimler mit einem Zuwachs von 9 Prozent. Daimler will seine Lastwagen- und Bussparte abspalten und an die Börse bringen. Siemens hatte gute Nachrichten: Der neue Chef Roland Busch hat gleich zu seinem Amtsantritt höhere Gewinnziele verkündet. Die Aktien von Siemens kletterten um knapp 2 Prozent. Sie erreichten damit ein neues Allzeithoch. Der Euro steht bei 1,2025 Dollar.