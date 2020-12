Börse: Trüber Wochenauftakt in Asien

Der Nikkei in Tokio verliert 0,6 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong gibt 1,5 Prozent nach. Offenbar fürchten sich Anleger vor neuen Spannungen zwischen China und den USA. So berichten Marktteilnehmer, dass Auslöser der Kursverluste ein Bericht von Reuters gewesen sei. Demnach werden die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend chinesische Beamte wegen ihres Vorgehens beim Ausschluss demokratiefreundlicher Volksvertreter in Hongkong erlassen.

Anleger fürchten weiteren Handelsstreit zwischen China und USA

Die Nachrichtenagentur beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass die Börsen weltweit einen recht erfolgreichen Monat hinter sich haben und Gewinnmitnahmen dabei nichts Besonderes sind. So steht an der Wall Street der Dow Jones mittlerweile deutlich über 30.000, er schloss am vergangenen Freitag auf einem Allzeithoch von 30.218 Punkten. Der Euro steht bei 1,21 29 Dollar.