Börse: Topvorgaben für deutsche Börsen

Die Vorgaben sind wirklich gut. Die internationalen Börsen setzen ihren Aufschwung fort. Beflügelt werden sie von der Hoffnung, dass die Krise ein Ende findet. In New York schloss der Dow Jones 2,2 Prozent höher bei 25 548. Die US-Notenbank hat ihren Wirtschaftsbericht veröffentlicht. Das Beige Book beschreibt die aktuelle Lage als katastrophal. Die Unternehmer würden aber wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Und nur das ist derzeit ausschlaggebend.

Weltweite Kaufwelle

Die Kaufwelle wandert um die Welt. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 21 775 Punkte. Auch die japanische Regierung tut alles, um die Wirtschaft zu stützen. Sie legt ein zweites Konjunkturprogramm auf. Volumen: Eine Billion Euro. Der DAX wird inoffiziell auf 11 760 Punkte hochgerechnet. Rund 100 mehr als gestern. Der Euro kostet 1, 10 Dollar.