27.01.2021, 07:42 Uhr

Börse: Starke Zahlen von Microsoft

Der US-Software-Riese gilt als einer der Gewinner in der Corona-Pandemie. Denn Microsoft hat viele Produkte im Angebot, die in diesen Zeiten sehr gefragt sind. Gestern nach Börsenschluss legte er aktuelle Geschäftszahlen vor - und die kamen gut an.