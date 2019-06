Börse: Starke Kursgewinne vor dem Pfingstwochenende

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten aus den USA haben die Spekulationen nochmals angeheizt. Nur 75.000 neue Jobs wurden dort im Mai geschaffen – weit weniger als erwartet. Angesichts der Handelskonflikte und der sich abschwächenden Weltwirtschaft seien die Unternehmen zurückhaltend, hieß es. Nun glauben immer mehr Investoren, dass die US-Notenbank mit niedrigeren Zinsen der Wirtschaft unter die Arme greifen wird – möglicherweise bereits in knapp zwei Wochen.

DAX mit 2,7 Prozent Wochenplus

Der DAX ist in diesem Umfeld 0,8 Prozent vorangekommen auf 12.045 Punkte. Auf die Woche gesehen ist der deutsche Leitindex damit 2,7 Prozent geklettert. In New York fällt die Bilanz noch besser aus: mit einem Tagesgewinn von 1 Prozent verbucht der Dow Jones ein Wochenplus von insgesamt 4,7 Prozent. Der Euro ist fest am Abend bei 1,1330 Dollar.